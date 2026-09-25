Disney+ vuelve a subir sus precios en Estados Unidos: así quedaron las suscripciones

Disney+ vuelve a subir los precios de su tarifa para los usuarios de Estados Unidos. (Disney)

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Disney+ volvió a aumentar el precio de sus suscripciones en Estados Unidos. La nueva actualización eleva principalmente el costo de los planes sin publicidad y modifica el valor de algunas opciones combinadas con Hulu, en una estrategia con la que Disney busca impulsar los paquetes y aumentar los ingresos por usuario.

El plan premium de Disney+, que permite acceder al catálogo sin anuncios, pasa a costar 21,49 dólares por mes, después de un incremento de 2,50 dólares. La suba representa aproximadamente un 13% respecto de la tarifa anterior, según informó Bloomberg.

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La nueva estructura también afecta a Hulu, el servicio de streaming que forma parte del negocio de entretenimiento de Disney en Estados Unidos. Mientras los planes individuales registran aumentos, las opciones combinadas mantienen precios relativamente cercanos a las alternativas individuales, una diferencia que puede incentivar a los usuarios a contratar más de un servicio.

Disney+ subió el precio de sus suscripciones en Estados Unidos luego de anunciar anuncios en varios de sus planes. (Photo by Robyn Beck / AFP)

Con esta actualización, queda cada vez más lejos el precio de lanzamiento de Disney+ en Estados Unidos. Cuando la plataforma debutó en 2019, la suscripción costaba 6,99 dólares mensuales.

Cuánto cuestan los planes de Disney+ en Estados Unidos

Los nuevos precios establecen una diferencia clara entre las opciones individuales y los paquetes que combinan Disney+ con Hulu.

El plan premium de Disney+, sin publicidad, queda en 21,49 dólares mensuales. Por su parte, la versión individual con anuncios aumenta a 12,49 dólares por mes.

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En el caso de los paquetes, el combo premium de Disney+ y Hulu tendrá un precio de 21,99 dólares mensuales. Es decir, cuesta apenas 50 centavos más que el plan premium individual de Disney+.

Algunos planes de Disney+ para Estados Unidos solo subieron unos pocos centavos para evitar la cancelación masiva del servicio. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El paquete de Disney+ y Hulu con publicidad queda en 12,99 dólares mensuales. La diferencia con la suscripción individual con anuncios de Disney+ es de apenas 50 centavos.

Nuevos precios en Estados Unidos

- Disney+ con anuncios 12,49 dólares

- Disney+ Premium sin anuncios 21,49 dólares

- Disney+ y Hulu con anuncios 12,99 dólares

- Disney+ y Hulu Premium 21,99 dólares

Los precios corresponden a las nuevas tarifas anunciadas para el mercado estadounidense.

Disney busca que los usuarios contraten paquetes

La estructura de precios muestra una estrategia que va más allá de aumentar las tarifas. Disney también busca que sus clientes opten por paquetes que combinan sus servicios.

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La diferencia de apenas 50 centavos entre Disney+ con anuncios y el paquete de Disney+ y Hulu con anuncios puede funcionar como un incentivo para sumar Hulu a la suscripción. Lo mismo ocurre con las opciones premium, donde el paquete cuesta 21,99 dólares frente a los 21,49 dólares del plan individual de Disney+.

Disney buscaría hacer más rentable su servicio de streaming. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Este modelo permite a Disney ampliar la cantidad de servicios contratados por cada usuario y, al mismo tiempo, mantener dentro de su ecosistema a quienes podrían considerar cancelar una de sus suscripciones.

La estrategia es especialmente relevante en un mercado de streaming en el que los consumidores acumulan varias plataformas y deben decidir cuáles mantener cada mes.

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Disney+ se aleja de su precio de lanzamiento

El nuevo aumento también refleja cuánto cambió el precio de Disney+ desde su lanzamiento en Estados Unidos.

En noviembre de 2019, cuando comenzó a funcionar el servicio, la suscripción tenía un precio de 6,99 mensuales dólares. Desde entonces, Disney fue modificando sus tarifas a medida que amplió el catálogo, incorporó publicidad y desarrolló nuevas modalidades de suscripción.

El plan premium actual cuesta ahora más de tres veces aquella tarifa inicial.

El aumento llega además en un momento en el que Disney busca mejorar la rentabilidad de su negocio de entretenimiento. Durante el último trimestre, los ingresos operativos de esta división crecieron un 64%, según los resultados financieros citados en el reporte.

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Disney suma más servicios y se aleja cada vez más de sus precios de lanzamiento en 2019. REUTERS/Kylie Cooper

El streaming busca nuevas formas de generar ingresos

Disney no se limita a subir el precio de sus suscripciones. La compañía también trabaja en ampliar el ecosistema alrededor de Disney+, con planes que incluyen videojuegos y experiencias interactivas.

El objetivo es que la plataforma tenga más funciones y formas de consumo, además del acceso tradicional a películas y series.

Mientras tanto, el aumento de las tarifas representa una nueva etapa para Disney+ en Estados Unidos. Los usuarios que quieran mantener el acceso sin publicidad deberán pagar 21,49 dólares al mes, mientras que quienes busquen combinar Disney+ y Hulu podrán hacerlo por 21,99 dólares en el plan premium.