Reglamentan el bono de $3,000 para vivienda: compradores en Panamá podrán consultar varios bancos

AbonoPaTi se aplicará a la compra de viviendas nuevas de hasta $80.000 destinadas a residencia principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La persona que solicite el bono de $3.000 para una vivienda nueva podrá pedir la evaluación de su préstamo a varios acreedores hipotecarios desde Panamá Conecta. Esta es una de las reglas de la reglamentación operativa de AbonoPaTi, aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante una resolución publicada el 24 de septiembre.

Cada entidad seleccionada evaluará al comprador según sus políticas y registrará el resultado en la plataforma. Si más de una aprueba el crédito, el solicitante escogerá con cuál continuará.

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El sistema conservará las alternativas examinadas en un expediente electrónico, pero solo mantendrá activa la operación del acreedor elegido.

El interesado deberá registrarse en Panamá Conecta, autorizar la consulta de sus datos e identificar la vivienda que busca comprar. A partir de allí, la plataforma gestionará la solicitud, las evaluaciones bancarias y las verificaciones.

La reglamentación permite solicitar la evaluación del préstamo a varios acreedores y escoger con cuál continuar la operación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución ordena reutilizar la información disponible en registros oficiales para evitar pedir documentos que ya consten en el expediente.

Si una comprobación automática encuentra datos contradictorios o incompletos, el sistema indicará qué debe aclararse y mantendrá la solicitud en estado de subsanación.

La revisión por parte de un funcionario será excepcional: procederá cuando no sea posible consultar una fuente oficial o se requiera examinar una inconsistencia. Toda intervención manual deberá dejar constancia de su responsable y resultado.

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Para aprobar el beneficio, el acreedor elegido tendrá que registrar la aprobación del préstamo y validar los datos de la vivienda. También deberá acreditar el aporte que corresponde al comprador. La plataforma comprobará los demás requisitos y consultará el saldo presupuestario antes de asignar un cupo; sin fondos disponibles, no podrá hacerlo.

Cada acreedor evaluará al solicitante según sus políticas de crédito y registrará el resultado en Panamá Conecta. Archivo

La reglamentación precisa que el orden no depende de cuándo se inicia la solicitud. Los cupos se otorgarán según la fecha y hora en que se complete la última validación necesaria. En consecuencia, una petición presentada primero, pero con información pendiente, no tendrá prioridad sobre otra que termine antes todas las comprobaciones.

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Quien obtenga un cupo recibirá una notificación electrónica con el monto asignado, la identificación de la operación y los plazos para concluirla. Panamá Conecta dará seguimiento a cada etapa y emitirá alertas antes de los vencimientos. La aprobación del bono, aclara la resolución, todavía no significa que los $3.000 hayan sido pagados.

Desde la asignación habrá hasta tres meses para terminar la construcción y obtener el permiso de ocupación. Podrá pedirse una sola prórroga, de hasta tres meses adicionales, siempre dentro del plazo inicial.

Obtenido el permiso, habrá un máximo de dos meses para formalizar e inscribir la compraventa en el Registro Público.

Cada acreedor evaluará al solicitante según sus políticas de crédito y registrará el resultado en Panamá Conecta. Imagen ilustrativa

El acreedor deberá introducir en Panamá Conecta el número de entrada de la escritura presentada al Registro Público. Con ese dato, la plataforma dará seguimiento a la inscripción. Solo después de verificar que la compraventa quedó inscrita definitivamente, el MEF pagará el bono directamente al acreedor hipotecario para aplicarlo a la operación.

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Si se incumplen los plazos, se perderá la aprobación y se liberará el cupo. La persona podrá volver a solicitarlo, pero tendrá que iniciar el trámite y quedará sujeta al presupuesto y al orden de asignación vigentes.

La resolución también permite suspender una operación mientras se verifica una inconsistencia y recuperar recursos obtenidos indebidamente.

AbonoPaTi fue creado para compras de viviendas nuevas de hasta $80.000 destinadas a residencia principal. Exige un aporte propio mínimo del 1% del precio y un préstamo aprobado. Quien ya recibió este bono u otro aporte equivalente no podrá obtenerlo nuevamente.

El esquema difiere del antiguo Bono Solidario, que aportaba $10.000 para viviendas de hasta $70.000 y dejó de estar vigente en junio de 2024. AbonoPaTi ofrece $3.000, exige el aporte mínimo del comprador y vincula el desembolso a la inscripción de la compraventa.

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El programa se pone en marcha en un país donde el déficit habitacional se estimó en 112.715 viviendas, el 8,5% en 2025, según el IX Informe de Calidad de Vida. La cifra ampliada, que incluye carencias de servicios básicos, alcanzó 322.755 viviendas. El requisito de aprobación bancaria delimita a qué parte de esa necesidad puede llegar el bono.