Gemini 4, la nueva carta de Google para crear modelos de inteligencia artificial de programación

Google DeepMind ya se encuentra probando de manera interna Gemini 4. (Google)

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Google aceleró el desarrollo de Gemini 4, su próxima inteligencia artificial insignia, y ya trabaja en la etapa de postentrenamiento del modelo. Koray Kavukcuoglu, actual responsable de Google DeepMind, aseguró que la compañía busca poner una primera versión a disposición de los usuarios “cuanto antes” y anticipó que el lanzamiento se producirá mucho antes de que termine 2026.

La declaración fue realizada a The Information y ofrece una de las señales más concretas hasta ahora sobre el calendario de la próxima generación de Gemini. Kavukcuoglu evitó dar una fecha específica, pero explicó que el modelo ya se está utilizando internamente para impulsar Antigravity, la plataforma de programación agéntica de Google.

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El responsable de DeepMind también indicó que la estrategia de la compañía contempla lanzar una primera versión postentrenada de Gemini 4 lo antes posible y, posteriormente, introducir nuevas iteraciones con rapidez.

Koray Kavukcuoglu, responsable de Google DeepMind, da a conocer cómo va el avance de Gemini 4. (Foto: Google)

Gemini 4 ya está en la etapa de postentrenamiento

El postentrenamiento es una fase que se realiza después del entrenamiento principal de un modelo de inteligencia artificial. Durante esta etapa se busca ajustar su comportamiento para que responda mejor a las instrucciones, sea más útil en diferentes tareas y cumpla determinados criterios de seguridad y calidad.

Que Gemini 4 ya se encuentre en esta instancia no significa que el lanzamiento sea inminente en una fecha determinada, pero sí muestra que el desarrollo se encuentra en una etapa avanzada.

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Kavukcuoglu señaló que Google pretende lanzar el nuevo modelo “mucho antes” de que termine el año. La expresión no permite establecer si el debut ocurrirá en octubre, noviembre u otra fecha, pero reduce la posibilidad de que Gemini 4 se retrase hasta los últimos días de 2026.

Además, el hecho de que el modelo ya se utilice internamente en Antigravity permite a Google probar sus capacidades en un entorno de programación antes de ofrecerlo de manera más amplia.

Gemini 4 se encuentra en etapa de posentrenamiento, por lo que podría salir al mercado en cualquier momento.

Google busca recuperar protagonismo en la carrera de la IA

El lanzamiento de Gemini 4 llega en un momento de fuerte competencia entre los principales desarrolladores de inteligencia artificial. Google, OpenAI y Anthropic están trabajando en nuevas generaciones de modelos capaces de realizar tareas cada vez más complejas y de interactuar con aplicaciones y servicios de forma más autónoma.

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En el caso de Google, la compañía ha puesto buena parte de su atención reciente en las versiones Flash de Gemini, orientadas a ofrecer respuestas rápidas y un menor consumo de recursos. Mientras tanto, la familia Pro no ha recibido una nueva versión desde Gemini 3.1, presentado en febrero.

Esta situación también generó expectativas alrededor de Gemini 4 y de cuál será la estrategia que Google seguirá con sus diferentes variantes.

Google se prepará para seguir compitiendo con OpenAI y Anthropic en la carrera por la IA.

Qué se sabe sobre las versiones de Gemini 4

Por ahora, Google no confirmó qué versiones estarán disponibles en el lanzamiento. Una de las incógnitas es si la compañía presentará inicialmente una variante Flash o si también habrá una nueva versión Pro.

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El interrogante tiene como antecedente el anuncio de Gemini 3.5 Pro realizado durante Google I/O, cuando Google había indicado que el modelo llegaría en junio. Ese lanzamiento finalmente no se concretó.

Por eso, aunque Kavukcuoglu afirmó que Gemini 4 estará disponible mucho antes de finalizar 2026, todavía quedan varios detalles por conocer, entre ellos la fecha exacta, las versiones que estarán disponibles y las capacidades con las que llegará.

La estrategia anunciada por Google apunta a presentar primero una versión postentrenada y después acelerar el ritmo de actualización. Esto permitiría que Gemini 4 evolucione mediante nuevas iteraciones en lugar de esperar largos períodos entre una versión y otra.

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