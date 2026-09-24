La NASA envió semillas al espacio en 1984, pero las recuperó casi seis años después con un resultado inesperado

La NASA recuperó en 1990 semillas de tomate Rutgers que pasaron casi seis años en órbita dentro de la Instalación de Exposición de Larga Duración (NASA)

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En enero de 1990, una cápsula recuperada tras casi seis años en órbita devolvió a la Tierra un cargamento poco habitual: semillas de tomate Rutgers que resistieron la exposición al espacio y luego germinaron en escuelas de Estados Unidos.

El material formó parte de una misión prevista para durar apenas un año, pero una emergencia alteró el calendario de la NASA y extendió de forma imprevista la prueba.

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Las semillas viajaron a bordo de la Instalación de Exposición de Larga Duración, conocida por su sigla en inglés, LDEF. La plataforma salió al espacio en 1984 con materiales, componentes y muestras biológicas destinados a medir las consecuencias de la órbita sobre objetos que debían permanecer durante períodos extensos fuera de la atmósfera terrestre.

Una infografía de Infobae detalla los resultados del experimento SEEDS de la NASA sobre la resistencia de semillas de tomate tras seis años en órbita terrestre en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misión SEEDS, nombre que resumía la expresión Space Exposed Experiment Developed for Students, buscaba una respuesta concreta. Los científicos querían saber si una semilla podía conservar su capacidad de germinar después de recibir radiación solar, partículas del viento solar y otros efectos del entorno espacial.

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En ese momento, la pregunta no estaba ligada a futuras huertas en Marte, sino a la necesidad de entender cómo reaccionaban los seres vivos frente a condiciones ajenas a la Tierra.

El plan original contemplaba una recuperación temprana, a los seis meses. Sin embargo, el accidente del transbordador Challenger, ocurrido en enero de 1986, paralizó los vuelos de ese programa durante cerca de 32 meses. La NASA perdió la posibilidad de recoger la LDEF en la fecha prevista y el satélite quedó en órbita mucho más tiempo. La circunstancia convirtió una prueba anual en una exposición de casi seis años.

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Cuando la instalación volvió al planeta, los investigadores encontraron una oportunidad singular. Las semillas no habían pasado por una simulación de laboratorio ni por una exposición breve a radiación artificial. Habían permanecido en el espacio durante años, dentro de un dispositivo que atravesó cambios térmicos y recibió el impacto continuo de un ambiente sin protección atmosférica.

El experimento incluyó 132.000 kits de semillas distribuidos entre 3,3 millones de estudiantes de Estados Unidos.

El proyecto SEEDS entregó 132000 kits a escuelas de Estados Unidos, con semillas espaciales y lote de control guardados en la Tierra (NASA)

La NASA, el Centro de Investigación Langley y la compañía George W. Park Seed Company organizaron el proyecto para que alumnos de jardín de infantes, escuelas y universidades participaran de la etapa de observación. Cada grupo recibió semillas expuestas al espacio y otro lote de referencia que permaneció bajo condiciones climáticas controladas en la Tierra.

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Los estudiantes plantaron ambos grupos y registraron el tiempo de germinación, la cantidad de brotes y el aspecto de las plantas. Luego enviaron sus anotaciones por correo a la agencia espacial. Ese diseño tuvo una particularidad decisiva: no se trató de un ensayo realizado bajo condiciones idénticas en un único laboratorio. La información surgió de miles de aulas, con diferencias de suelo, riego, luz y temperatura.

Las semillas orbitales brotaron antes que las que nunca salieron de la Tierra

Los registros escolares mostraron que las semillas expuestas al espacio germinaron en un 73,8 por ciento frente al 70,3 por ciento de las terrestres (NASA)

Pese a las limitaciones propias de una experiencia escolar a gran escala, los primeros resultados mostraron una diferencia concreta. Las semillas que viajaron en la LDEF lograron una tasa de germinación del 73,8 %, frente al 70,3 % que alcanzó el lote conservado en la Tierra. La distancia entre ambos valores no permitió afirmar que el espacio mejorara las semillas, pero descartó el daño masivo que algunos especialistas esperaban.

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La velocidad de aparición de los brotes también llamó la atención. Durante los seis meses posteriores al retorno de la carga, las semillas espaciales necesitaron un promedio de ocho días para germinar. Las semillas terrestres demoraron 8,3 días. La diferencia fue corta, aunque resultó consistente con la mayor proporción de germinación que observaron los participantes del programa.

Un análisis universitario financiado por la NASA aportó una posible explicación. Los especialistas compararon las cubiertas externas de los dos lotes mediante microscopía electrónica y detectaron una superficie más porosa en las semillas que habían estado en órbita. Esa modificación pudo facilitar el ingreso de agua y nutrientes una vez que las semillas entraron en contacto con el suelo.

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Las semillas que viajaron fuera de la atmósfera tardaron ocho días en germinar, las de control necesitaron un promedio de 8,3 días (NASA)

La hipótesis encajaba con el comportamiento observado en las aulas. Si la cubierta perdió parte de su resistencia superficial por efecto de la radiación y las partículas solares, el proceso inicial de hidratación pudo requerir menos tiempo. Aun así, los documentos del proyecto trataron ese resultado como una observación preliminar, no como una fórmula para mejorar cultivos mediante vuelos espaciales.

La conclusión relevante fue otra. El número de mutaciones inusuales resultó bajo en relación con la duración de la exposición. Las semillas demostraron una resistencia mayor a la prevista frente a un ambiente que combina vacío, radiación y variaciones térmicas. Para los investigadores, ese dato ofreció información sobre los límites de supervivencia de estructuras biológicas sencillas, protegidas por una cubierta vegetal.

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El antecedente del proyecto se remontaba a 1970, cuando la NASA desarrolló la LDEF para recopilar datos de larga duración sobre los efectos del espacio en equipos y materiales. Un año después, el astronauta Stuart Roosa llevó semillas de árboles durante la misión Apolo 14. Aquellas semillas dieron origen a los llamados “árboles lunares”, que fueron plantados en distintos sitios de Estados Unidos y otros países tras su regreso.

La prueba con tomates amplió ese camino de investigación. Mientras la misión de Roosa permitió revisar si el viaje lunar afectaba la integridad de semillas forestales, SEEDS examinó qué ocurría después de una permanencia mucho más extensa en órbita terrestre. El dato central no fue que las semillas adquirieran una propiedad extraordinaria, sino que conservaron funciones básicas tras un período que excedió ampliamente la planificación inicial.

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El modo de almacenar las semillas resultó tan importante como el viaje espacial

El accidente del Challenger en 1986 retrasó el regreso de la LDEF, la misión prevista para un año terminó cerca de seis años después (NASA)

Las semillas de tomate fueron la cara más visible del programa escolar, pero no fueron las únicas muestras vegetales que viajaron en la LDEF. Un informe técnico de la NASA indicó que la instalación transportó cerca de dos millones de semillas de 120 variedades, 106 especies y 55 familias botánicas. Esa diversidad permitió comparar la respuesta de distintos grupos de plantas frente a la exposición espacial.

Los investigadores repartieron esas muestras en un contenedor hermético y dos recipientes ventilados de menor tamaño. La comparación reveló una diferencia relevante para las misiones de larga distancia: las semillas bajo sello resistieron mejor que aquellas guardadas en las instalaciones de la empresa proveedora. El resultado apuntó a la protección física y al control del ambiente interno como factores decisivos para la conservación del material biológico.

Esa observación conserva interés en los debates actuales sobre viajes espaciales prolongados. Una expedición hacia Marte o una base situada lejos de la Tierra requeriría reservas de alimentos, equipos de cultivo y semillas capaces de soportar meses o años de traslado. La experiencia de 1984 no resolvió el desafío de producir alimentos fuera del planeta, pero aportó datos sobre la supervivencia del material vegetal antes de la siembra.

Cerca de dos millones de semillas de 120 variedades y 106 especies viajaron en la LDEF, la carga incluyó 55 familias botánicas distintas (NASA)

También dejó una advertencia metodológica. Las plantas que brotaron en las escuelas no crecieron bajo parámetros uniformes, por lo que los registros no podían reemplazar un estudio agrícola controlado. El valor del proyecto residió en la escala de participación y en la posibilidad de reunir indicios procedentes de millones de alumnos, con un lote espacial y otro terrestre como referencia común.

La iniciativa acercó un experimento científico a estudiantes que, en muchos casos, tuvieron su primer contacto directo con una investigación vinculada a la exploración espacial. La tarea no consistió solo en observar una maceta. Cada semilla conectó una experiencia cotidiana, como esperar la aparición de un brote, con preguntas sobre radiación, biología, materiales y viajes más allá de la atmósfera.

El caso de SEEDS adquirió una nueva dimensión décadas después, cuando las agencias espaciales y centros científicos pusieron el foco en la producción de alimentos para misiones de larga duración. Hoy existen ensayos sobre vegetales cultivados en microgravedad y sistemas cerrados de soporte vital, pero el experimento de las semillas Rutgers mostró antes que una reserva biológica podía atravesar una estadía orbital extensa sin perder su capacidad esencial.

La LDEF regresó con marcas de seis años de exposición, y las semillas de tomate regresaron con una respuesta menos dramática que la que podía suponerse. No aparecieron alteraciones generalizadas ni un colapso de la germinación.

En su lugar, los datos apuntaron a una resistencia notable, a cambios menores en la superficie externa y a la importancia del almacenamiento para cualquier proyecto que pretenda llevar vida vegetal más allá de la Tierra.