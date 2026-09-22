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X de Elon Musk lanza función para avisar a usuarios cuando un país limitó la visibilidad de sus publicaciones o cuenta

La novedad permite identificar si una publicación fue restringida por una orden legal y en qué país se aplicó la medida

X incorporó a Under The Hood una opción para informar si una cuenta o publicación perdió alcance por requerimientos legales de un país. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
X incorporó a Under The Hood una opción para informar si una cuenta o publicación perdió alcance por requerimientos legales de un país. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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X amplió Under The Hood con una función que muestra si la visibilidad de una cuenta o de sus publicaciones fue limitada por el cumplimiento obligatorio de leyes locales.

Under The Hood es una herramienta de transparencia de la red social de Musk que permite a los usuarios consultar las etiquetas aplicadas a sus cuentas y publicaciones. Esas etiquetas, como spam, contenido para adultos o conducta de odio, pueden limitar el alcance de los posteos en la sección “Para ti”.

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La actualización permite saber si una publicación fue retenida en un país tras una exigencia legal y en qué territorio se aplicó esa restricción. Hasta ahora, la función mostraba las etiquetas aplicadas a cuentas y publicaciones durante el mes anterior.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X realizada por la cuenta oficial X Open Source con texto explicativo en inglés
La plataforma de X permite revisar las etiquetas asignadas a perfiles y posteos, incluidas las relacionadas con spam, contenido adulto o discurso de odio. (X: XOpenSource)

Qué incluye la nueva medida de Under The Hood

La función, disponible en x.com/i/underthehood, incluye estadísticas sobre etiquetas como spam, contenido para adultos o conducta de odio.

Las cuentas que cumplan los requisitos de elegibilidad —más de 10 publicaciones en el mes anterior y al menos un año de antigüedad— pueden descargar un informe en formato JSON.

El archivo permite identificar perfiles sin marcas o publicaciones señaladas con etiquetas como NSFWHIGHRECALL y SPAMHIGHRECALL.

La herramienta también se integra con el código de clasificación de código abierto de X en GitHub. La ampliación busca que los usuarios comprendan el alcance de las restricciones aplicadas a sus publicaciones sin que la plataforma deba explicar cada factor de forma individual.

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La nueva función indica si un contenido fue bloqueado o retenido en un territorio por una solicitud legal local. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La nueva función indica si un contenido fue bloqueado o retenido en un territorio por una solicitud legal local. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

X anuncia que desmanteló red de bots chinos que publicaba contenido contra IA y centros de datos

X anunció que eliminó una red de 200.000 cuentas automatizadas vinculadas a China que difundía mensajes contra los centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos. Según la plataforma, las publicaciones buscaban influir en el debate sobre política energética e IA.

Sin embargo, un análisis de Darren Linvill, investigador de la Universidad de Clemson, cuestionó el alcance de la operación: al menos 59 cuentas no habían tenido interacción con usuarios reales antes de ser suspendidas.

Linvill examinó publicaciones con el hashtag “capacityauction”, incluido en capturas divulgadas por X, y encontró 90 mensajes publicados en enero. Cada cuenta había posteado solo dos o tres veces antes de su suspensión. El investigador sostuvo que las publicaciones probablemente no llegaron a personas reales.

X aseguró haber eliminado 200.000 cuentas automatizadas asociadas con China que difundían críticas contra centros de datos de IA en Estados Unidos. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
X aseguró haber eliminado 200.000 cuentas automatizadas asociadas con China que difundían críticas contra centros de datos de IA en Estados Unidos. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

El caso se conoció mientras crece en Estados Unidos la oposición a los centros de datos de gran escala. Una encuesta de Gallup publicada en mayo indicó que más del 70% de los consultados rechazaba su instalación en sus comunidades por el consumo de energía y agua y por el rechazo a la IA.

Samuel Woolley, investigador de la Universidad de Pittsburgh, advirtió que ese movimiento tiene bases genuinas y bipartidistas, más allá de la influencia extranjera y de las campañas detectadas por las plataformas tecnológicas en general.

Elon Musk destaca a Anthropic frente a OpenAI

Elon Musk afirmó que Anthropic presta más atención a la seguridad de la inteligencia artificial que OpenAI, aunque advirtió que ninguna empresa del sector está exenta de riesgos.

Durante su participación en All-In Summit, el propietario de X propuso que las principales compañías sometan sus modelos a evaluaciones cruzadas antes de lanzarlos al público.

Elon Musk sostuvo que Anthropic adopta una postura más atenta a la seguridad de la inteligencia artificial que OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Elon Musk sostuvo que Anthropic adopta una postura más atenta a la seguridad de la inteligencia artificial que OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El empresario planteó que las firmas compartan acceso anticipado a sus sistemas mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API). Así, sus competidores podrían aplicar pruebas propias para detectar vulnerabilidades y alertar sobre problemas no resueltos.

Musk consideró que este mecanismo ayudaría a identificar riesgos relacionados con armas biológicas o nucleares, conductas engañosas y otros usos maliciosos.

Musk sostuvo que Anthropic y OpenAI lideran la carrera por los modelos de lenguaje y tienen capacidades similares. A su juicio, esa competencia dificulta que una de las compañías reduzca el ritmo de desarrollo sin conceder una ventaja a su rival.

El dueño de X calificó de “algo imprudente” una prueba de seguridad atribuida a OpenAI, que utilizó miles de agentes de inteligencia artificial para intentar vulnerar sistemas informáticos. También cuestionó que las grandes compañías sean llamadas “laboratorios”, porque, según dijo, son corporaciones con fines de lucro.

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