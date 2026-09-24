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Se filtró quién sería el primer eliminado de MasterChef Celebrity: “Me parece que hablé de más”

A cuatro días del estreno del reality, la declaración del famoso sobre su futuro generó todo tipo de repercusiones

Uno de los participantes habló de más y comprometió su futuro en MasterChef Celebrity (LAM. América)
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Los programas de televisión que se graban con semanas o meses de anticipación quedan expuestos a un riesgo constante: que la información llegue a los medios antes de su emisión. Declaraciones espontáneas, contradicciones en la agenda de los propios protagonistas o comentarios de la producción suelen ser las vías por las que trasciende un desenlace que debería permanecer bajo reserva hasta el día del estreno. MasterChef Celebrity, el reality de cocina que se verá por Telefe, no fue la excepción esta semana.

Según se difundió en el programa LAM (América), el comediante José María Pachu Peña será el primer participante eliminado de la nueva temporada del certamen. La filtración no provino de un dato interno de la producción, sino de una entrevista en la que el propio Peña, sin advertirlo, dejó al descubierto la incompatibilidad entre su agenda laboral y una permanencia prolongada en la competencia.

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Durante la presentación de los 24 participantes de la nueva edición, Peña habló sobre su participación en el ciclo y fue el primero en marcar distancia con sus habilidades en la cocina: “No me hago cargo. Soy muy básico”, dijo, y reconoció que faltó a una de las clases de práctica que la producción organizó antes del inicio de las grabaciones.

Un grupo de personas posa frente a un fondo negro con logotipos de MasterChef Celebrity, Telefe y HBO Max
Está edición de MasterChef contará con 24 participantes de distintos rubros (Telefe)

El comediante también describió el formato de esta temporada, que a su juicio otorga mayor protagonismo a la preparación de los platos que a los conflictos entre los participantes: “Me parece que en este el plato ocupa un lugar importante, como tiene que ser. Y después también tiene algo de humor, de picardía, que va por cuenta de los que estamos haciendo un tipo de humor ahí”, explicó.

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A la hora de hablar de los proyectos laborales comenzó el problema. Luego de desandar su agenda complicada, con actividades en radio y streaming, el humorista planteó que ya trabaja en lo que será la temporada teatral en Carlos Paz, un clásico de cada verano junto a Pedro Alfonso y Paula Chaves.

El dato que terminó por delatar su eliminación llegó cuando se le preguntó por sus proyectos laborales de cara a octubre. “Me parece que estoy diciendo muchas cosas”, confesó Peña al contar que iba a viajar a España junto a José María Listorti y Sebastián Almada para presentar la obra Tertawa, con funciones en Alicante, Tenerife, Gran Canaria, Mallorca, Valencia, Madrid y Barcelona en un recorrido de apenas cinco días. “En cinco días hacemos todo el recorrido”, dijo con una sonrisa irónica al darse cuenta que con esa información delataba que ya no participaría de las grabaciones del reality.

“Puedo reclasificar a la vuelta”, dijo entre risas al referirse a su regreso de España, en una frase que, sumada a la superposición de compromisos, delató que su paso por la cocina de Wanda Nara sería breve.

Los 24 participantes de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity debutará el lunes 28 de septiembre a las 22:15 por Telefe, con Wanda Nara nuevamente en la conducción y un jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y la incorporación de Maru Botana, quien reemplaza a Donato De Santis.

Además de Pachu Peña, la lista de participantes incluye a Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Mike Amigorena, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

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