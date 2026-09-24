Un concursante de Ahora Caigo contó dónde conoció a su pareja y sorprendió a Darío Barassi: “Ya no estás para eso”

Ahora caigo: Confesiones de un participante

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Darío Barassi volvió a demostrar que el humor es una de las características más atractivas de su personalidad y de su manera de relacionarse especialmente con el público de Ahora Caigo. En la emisión del miércoles, el animador bromeó con la edad de un participante venezolano durante la emisión del programa. Oscar fue recibido por el conductor con una serie de comentarios sobre su aspecto que derivaron en risas dentro del estudio.

El participante se presentó ante las cámaras y aprovechó el momento para hablar de su llegada al país. “Me encanta Argentina, les agradezco a todos los argentinos su hospitalidad”, expresó Oscar, en un fragmento emitido por El Trece.

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Oscar, un participante venezolano, expresó su agradecimiento a la Argentina por la hospitalidad recibida desde su llegada al país

El intercambio comenzó de manera cordial, pero cambió de tono cuando Darío Barassi quiso conocer algunos detalles de la vida personal del concursante. Oscar estaba acompañado por Daniela, su pareja, y el conductor le preguntó dónde se habían conocido.

“En un boliche”, respondió el participante. La contestación habilitó una de las intervenciones de Barassi, quien lanzó: “Oscar, no estás para el boliche, salvo que trabajes en el boliche”.

La historia de Oscar en la Argentina

Confesiones de un participante venezolano en Ahora Caigo

Antes de las bromas, Oscar había compartido parte de su historia. El hombre explicó que es venezolano y que hacía cuatro años se instaló en la Argentina. También destacó el trato que recibió desde su llegada al país.

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Su participación en Ahora Caigo incluyó la presencia de Daniela en el estudio. La pareja pasó al centro de la conversación cuando Barassi buscó saber cómo se había iniciado el vínculo entre ambos.

La referencia al boliche llevó al conductor a insistir con chistes vinculados a la edad de Oscar. “Ya estás grande, Oscar. Ya estás más para el geriátrico que para el boliche”, sostuvo Barassi frente a la reacción de quienes estaban presentes.

Oscar lleva cuatro años residiendo en el territorio nacional e integró la última emisión del show de eltrece, donde compartió la forma en que conoció a Daniela antes de recibir comentarios sobre su aspecto

La situación se prolongó hasta que el conductor conoció la edad concreta del participante. Oscar tiene 46 años, un dato que hizo que Barassi corrigiera su comentario, aunque mantuvo el tono humorístico del intercambio.

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“Ah, no es tan viejo, chicos. Está destruido”, dijo el conductor entre risas. La frase generó una nueva reacción en el estudio y se sumó a la dinámica habitual del programa, donde las presentaciones de los concursantes suelen derivar en diálogos improvisados.

La historia de Rocío

Rocío, de 34 años, explicó que su novio era amigo de la pareja de una amiga, pero señaló que le resultaba difícil reconstruir con precisión la relación ante las consultas de Darío Barassi

No fue la única ocasión reciente en la que el conductor quiso conocer cómo se habían formado las parejas de quienes participan del programa. Días antes, una concursante llamada Rocío también quedó expuesta a las preguntas de Barassi mientras se presentaba ante el público.

La joven contó que tenía 34 años y que había asistido acompañada por su mamá, su cuñada y su novio. Al ver a la pareja, Barassi comentó: “Mirá el gordo divino que te estás comiendo”.

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Luego, el conductor le consultó a Rocío dónde había conocido a su pareja. La respuesta inicial generó confusión. “Por una pareja en común. O sea, él era el novio de una amiga”, dijo la participante.

El conductor Darío Barassi bromeó sobre la edad de Oscar cuando el participante contó que conoció a su pareja en un boliche

Después de advertir cómo había sonado su explicación, Rocío intentó aclarar el relato. “Es el amigo de la pareja de mi amiga”, corrigió. Sin embargo, Barassi continuó con las preguntas porque la historia no había quedado del todo clara.

La participante reconoció que no lograba explicarlo con precisión. “Es difícil de explicar”, señaló entre risas, mientras el conductor insistía en reconstruir el vínculo entre ambos.

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Los intercambios entre Darío y los participantes forman parte de uno de los momentos habituales de Ahora Caigo. Antes de que se desarrollen los juegos, el conductor suele detenerse en los datos que comparten quienes llegan al estudio: con quién asistieron, a qué se dedican, de dónde vienen o cómo conocieron a sus parejas.

El programa Ahora Caigo se emite por eltrece y combina juegos de preguntas con diálogos improvisados entre el conductor y los concursantes

En ese espacio previo, las respuestas breves pueden abrir conversaciones inesperadas. La anécdota de Oscar sobre el boliche llevó a Barassi a preguntar por su edad y a encadenar varios comentarios sobre su apariencia. El participante, por su parte, había comenzado su presentación con un mensaje de agradecimiento hacia la Argentina, país en el que vive desde hace cuatro años.

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La escena también permitió conocer que Daniela acompañó a Oscar durante su participación. Aunque el conductor buscó reconstruir el inicio de la relación, la conversación se concentró rápidamente en el lugar donde se habían conocido. La respuesta del concursante habilitó las bromas que continuaron hasta que reveló que tiene 46 años.