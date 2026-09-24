Cultura

Ariana Harwicz: "Lamento que escritoras feministas me hayan señalado y que fuera un hombre, John Banville, quien se solidarizó conmigo"

La escritora argentina describió la soledad que vivió tras su cancelación y destacó que el autor irlandés, la gran figura del festival literario de Granada, renunció como gesto de repudio

Ariana Harwicz expresó una paradoja: la crítica de escritoras mujeres que participan del festival y el gesto solidario del escritor irlandés John Banville
Ariana Harwicz expresó una paradoja: la crítica de escritoras mujeres que participan del festival y el gesto solidario del escritor irlandés John Banville
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La escritora argentina Ariana Harwicz describió la soledad que vivió tras ser excluida del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur Alh de Granada y apuntó a una paradoja que define el episodio: fueron escritoras feministas las que la señalaron, y fue un hombre —el irlandés John Banville— quien dio un paso al frente. “Lamento que escritoras feministas invitadas al festival me hayan señalado y que haya sido un hombre, Banville, quien se solidarizó conmigo”, dijo en declaraciones a El País.

Harwicz iba a participar el 26 de septiembre en una charla titulada Oponerse al mundo, junto al escritor Jesús Ortega, en la Plaza de las Pasiegas de Granada. Pero a dos días del inicio del evento —previsto del 21 al 27 de septiembre—, las directoras del festival, la catedrática Ana Gallego Cuiñas y la editora Patricia Escalona, le comunicaron que había sido retirada del programa. La decisión llegó tras una carta de la Red Universitaria por Palestina de Granada y la presión de lectores y clubes participantes. La organización alegó que la presencia de Harwicz era “difícilmente conciliable” con los compromisos institucionales de la Universidad de Granada respecto a Gaza. “Me desprogramaron a último momento. Cedieron a la presión de militantes. Cedieron al terror”, escribió la autora en su cuenta de X. Cuando manifestó su disposición a asistir de todas formas —aun con protestas en la plaza—, le respondieron que su presencia podría volverse peligrosa.

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La solidaridad que Harwicz reconoció provino de una dirección inesperada. John Banville —Premio Booker y Premio Princesa de Asturias, figura central del festival— anunció que declinaba su invitación. El escritor irlandés tenía prevista su charla con la profesora Pilar Villar, titular de Literatura Inglesa e Irlandesa, este domingo por la noche. Bajo el título En busca de la frase perfecta, ese encuentro debía servir como acto de clausura del festival. Banville canceló su participación. Harwicz, en la entrevista, reconoció que tampoco se comunicó con él: “No, y él no ha querido hacer declaraciones pero sus actos hablan por sí mismos”.

Siete escritoras del festival respaldaron la exclusión

El episodio tomó otro cariz cuando siete participantes del festival —entre ellas Rita Laura Segato, Lina Meruane, Sabina Urraca, Gabriela Wiener, María Fernanda Ampuero, Brenda Navarro y Ángelo Néstore— publicaron en Instagram un texto en respaldo a la exclusión. Sostuvieron que Harwicz había negado la existencia del genocidio en Gaza y descalificado a quienes denuncian las acciones del Estado de Israel. Fue ese señalamiento el que Harwicz subrayó con mayor amargura en su balance de los hechos. “Cuando empiezan las expulsiones se atraviesa un gran miedo, no solo por parte del expulsado, sino también de los demás. Sientes una gran soledad y temes que devuelvan tus libros, tu editorial no responda, dejes de ser invitada”, afirmó la escritora. Y añadió que la Universidad de Granada “no la protegió”.

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Captura de pantalla de una publicación en redes sociales de Ariana Harwicz junto con el cartel del festival Cultur ALH en Granada
La escritora Ariana Harwicz comunicó en redes sociales que se canceló su participación en el festival Cultur ALH en Granada. El escritor irlandés John Banville, cabeza del cartel, se retiró de la programación en solidaridad

En paralelo al señalamiento de sus colegas, la autora argentina residente en Francia recibió el apoyo de cientos de intelectuales de todo el mundo. Un manifiesto encabezado por Fernando Savater, Margo Glantz y Santiago Kovadloff, entre otros, reunió más de 350 firmas en un primer momento —y ya superaba las 700 en el momento de la entrevista, según la propia autora. El texto sostiene que “sin libertad para disentir, no hay pensamiento. Sin pluralismo, no hay cultura”. Entre los firmantes figuran Ana María Shua, María Negroni, Pola Oloixarac, el actor Federico D’Elía y el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto, además de figuras de España e Hispanoamérica.

El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, remitió una carta a la Universidad de Granada para reclamar una declaración de desagravio. La Federación de Comunidades Judías de España expresó su “absoluta condena”. La Universidad de Granada, por su parte, se desmarcó de la decisión de las organizadoras y afirmó en un comunicado que “una universidad pública debe ser un espacio abierto al pensamiento crítico”.

El debate no es ideológico

La escritora, finalista del Premio Booker Internacional en 2018 y radicada en Francia desde hace casi dos décadas, insistió en que su posición trasciende las etiquetas políticas. “Esto no es de izquierdas ni de derechas. Yo estaré en contra si algún día anulan a esos autores que han apoyado al festival después de que me desinvitaran. Estoy en contra de la presión ideológica”, declaró. Y resumió su lectura del fenómeno con una frase: “La cultura no es militancia, es disentir”.

Sobre las acusaciones de la Red Universitaria por Palestina de Granada —que rechazó que la señalaran por judía—, Harwicz fue directa: “Si perteneciera a otra minoría nadie me hubiera hecho esto. En el ámbito de la cultura se justifica la cancelación a los judíos”.

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