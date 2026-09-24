Cómo ver Mis muertos tristes, la serie basada en cuentos de Mariana Enriquez de la que habla el mundo

La ficción está basada en cuatro cuentos escritos de la autora argentina Mariana Enriquez (Netflix)

Guardar

Los cadáveres de Mariana Enriquez abandonaron las páginas para instalarse en la pantalla de Netflix. Este jueves 24 de septiembre se estrenó Mis muertos tristes, una miniserie de cuatro episodios dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi. La producción llevará al audiovisual una historia construida a partir de varios relatos de la escritora argentina, con el terror y los conflictos familiares como puntos de partida.

La ficción llega a la plataforma después de su estreno mundial en la competencia de la Sección Oficial de la 74.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El proyecto reunió a Larraín con Enríquez para trasladar a la pantalla una parte del universo de terror de la escritora argentina. La producción combina elementos sobrenaturales con una mirada sobre la violencia y los vínculos que permanecen abiertos después de una muerte.

PUBLICIDAD

Quién es quién en Mis muertos tristes

Carolina Álvarez y Mercedes Morán interpretan a Julie y Ema, sobrina y tía en la ficción

Mercedes Morán interpreta a Ema, una médica recién jubilada que posee la capacidad de ver a los muertos. Durante años, la protagonista intentó mantener bajo control ese vínculo con quienes ya no están, pero la muerte de su madre y algunos asuntos pendientes de su propia historia hacen que esa experiencia adquiera una nueva dimensión. Su vida comienza a modificarse cuando debe enfrentarse nuevamente con aquello que durante mucho tiempo intentó mantener apartado.

Carolina Álvarez interpreta a Julie, la sobrina de Ema, quien también tiene una conexión con los muertos. Sin embargo, la experiencia de la joven resulta más intensa e inestable, y su llegada altera el frágil orden que la médica había construido. El vínculo entre ambas se convierte en uno de los ejes de la historia y las ubica frente a un fenómeno que comienza a extenderse por Piedrabuena.

PUBLICIDAD

Dolores Fonzi encarna a Carolina, la hija de la protagonista de la historia

El elenco principal también está integrado por Alejandra Flechner, quien interpreta a Lidia, la hermana de Morán en la ficción, y Dolores Fonzi, quien es Carolina, la hija de la protagonista. La producción cuenta, además, con la participación de Carlos Portaluppi, Germán de Silva y la actriz chilena Luz Jiménez. Todos forman parte de una trama en la que las presencias sobrenaturales se relacionan con los conflictos familiares, las pérdidas y la violencia que atraviesa al barrio.

La historia también se desarrolla a partir del asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia. A partir de ese hecho, la frontera entre el mundo de los vivos y el de quienes murieron comienza a desdibujarse. Lo que para Ema había sido una carga íntima deja de pertenecer solamente a su vida y empieza a extenderse entre los vecinos.

PUBLICIDAD

Por su parte, Alejandra Flechner toma el papel de la hermana de Ema, interpretado por Mercedes Morán

A medida que avanza la trama, los muertos se hacen presentes y obligan a los habitantes del barrio a enfrentarse con sus propias pérdidas, silencios y deudas. Las apariciones sobrenaturales no quedan separadas de los conflictos sociales y familiares que atraviesan a los personajes. La memoria ocupa un lugar central en una historia donde el pasado vuelve a irrumpir en la vida cotidiana.

Una adaptación que reúne varios cuentos

La nueva adaptación del universo de Mariana Enriquez llega este jueves 24 de septiembre (Netflix)

Aunque la miniserie toma su nombre del relato Mis muertos tristes, la historia no adapta de manera lineal un único texto. La narración también incorpora elementos de otros cuentos de Enriquez, entre ellos Julie y Un lugar soleado para gente sombría. La combinación de esos materiales permitió construir una historia nueva a partir de personajes, situaciones y climas presentes en distintos relatos.

PUBLICIDAD

La autora participó del trabajo de adaptación junto con Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín. El objetivo fue reunir distintos pasajes y personajes dentro de una misma narración, sin separarlos del contexto que caracteriza la obra de Enríquez. La propuesta conserva la presencia del terror como eje, pero la vincula con los conflictos personales y sociales de los protagonistas.

Mariana Enriquez, Alejandra Flechner, Carolina Álvarez, Dolores Fonzi, Mercedes Morán y Pablo Larrain en San Sebastián

Mis muertos tristes no es la primera adaptación audiovisual basada en un texto de la escritora. Uno de los antecedentes es La virgen de la tosquera, la película dirigida por Laura Casabé a partir del cuento del mismo título. Sin embargo, esta nueva producción cuenta con el respaldo de Netflix y representa la adaptación más ambiciosa de la obra de Enríquez hasta la fecha.

PUBLICIDAD

Una palabra autorizada

En los últimos días, la serie también quedó en el centro de la conversación por las palabras de Stephen King, célebre escritor del género de terror. Desde su cuenta en X, el autor de Carrie, Misery e It se refirió a la premisa de la ficción y planteó una situación relacionada con la posibilidad de que todos pudieran ver o escuchar a los muertos. “¡Qué idea tan genial! ¿Qué pasaría si alguien que puede oír y a veces ver a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y su cuerpo se descompusiera? ¿Y si, después de beber el agua, todos pudieran hacerlo?”, escribió King.

En el mismo mensaje, el escritor mencionó el título de la producción, su fecha de estreno y la participación de Larraín como director: “Mis muertos tristes (My Sad Dead). Netflix, 24 de septiembre. Mi viejo amigo Pablo Larraín la dirigió”.

PUBLICIDAD