La coincidencia de estilo entre Wanda Nara y la China Suárez que reavivó la polémica: “¿Quién copia a quién?"

Wanda Nara y la China Suárez, en el centro de una polémica estética

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Un pantalón cargo con estampado militar volvió a poner frente a frente, al menos en las redes sociales, a Wanda Nara y la China Suárez. La similitud entre los looks de ambas circuló durante las últimas horas y abrió una nueva ronda de comentarios vinculados con la historia que las enfrenta desde hace años por Mauro Icardi.

La imagen de Wanda surgió durante una aparición en la presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Frente a un panel con los logos del ciclo y de Telefe, la conductora posó para una entrevista con un conjunto compuesto por un top blanco ajustado, con botones dorados en el frente y mangas amplias, además de un pantalón cargo oscuro con manchas en tonos verde, marrón y beige. El look se completó con una cartera blanca de mano, accesorios dorados y uñas largas en color rojo.

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Poco después, una foto de la China generó comparaciones por una elección de vestuario similar. La imagen la muestra frente a un espejo, con gorra verde, campera negra de cuero, remera oscura y un pantalón cargo de diseño camuflado. El modelo tiene bolsillos laterales grandes y una combinación de verde, negro, beige y marrón.

El punto en común fue el uso de pantalones cargo con estampado militar, una prenda que, pese a presentar diferencias en el corte, los tonos y los complementos, alcanzó para que las publicaciones se multiplicaran entre cuentas dedicadas al mundo del espectáculo.

Wanda Nara sostiene un bolso blanco y un micrófono mientras viste un pantalón de estampado militar

En su aparición para promocionar MasterChef Celebrity, Wanda eligió una versión más sobria del estampado militar. El pantalón, de tiro alto y pierna ancha, ocupó el centro de su atuendo y contrastó con la parte superior blanca. El diseño incluyó bolsillos laterales y un estampado irregular, con predominio de tonos oscuros.

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La conductora llevó el cabello suelto, con ondas suaves, y mantuvo una paleta clara en la parte superior del look. El conjunto combinó elementos de estilos distintos: una prenda vinculada con la estética utilitaria, un corset de inspiración lencera y accesorios en blanco.

La otra imagen que circuló muestra una selfie de Suárez tomada frente a un espejo, en el interior de la Casa de los Sueños. En una pose habitual, está con el teléfono delante del rostro y realiza un gesto con los dedos de una mano.

A diferencia del outfit de Wanda, su pantalón tiene una estética más marcada: presenta bolsillos voluminosos, cierres, tiras y sectores en verde liso que se alternan con el estampado camuflado. La combinación se completa con una campera de cuero negra, gorra verde y zapatos negros de punta.

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La actriz China Suárez luce un pantalón camuflado con bolsillos cargo, una campera negra y una gorra verde frente a un espejo

La comparación no tardó en trasladarse a las redes y a partir de un posteo de El Ejercito de LAM se transformó en una tribuna de debate. Hubo quienes interpretaron la coincidencia como una muestra de tendencias compartidas y quienes la leyeron a través de la relación conflictiva entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi.

“Una trabajando y la otra encerrada en una casa que no le pertenece”, escribió una usuaria. Otro comentario recurrió a la frase de Esperando la carroza que se volvió habitual en intercambios online: “Yo hago ravioles, ella hace ravioles”.

También aparecieron mensajes que cuestionaron la idea de una copia. “Las fotos de la China son de mayo de 2025, ella lo usó antes”, sostuvo una cuenta. Otra persona planteó: “¿Quién copiaría a quién? ¿Y se copian o son simples esclavas de la moda?”.

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Las reacciones reflejaron dos posturas. Por un lado, parte del público entendió que el pantalón camuflado es una prenda recurrente en la moda urbana y que la semejanza no alcanza para establecer una influencia entre ambas. Del otro, varios usuarios retomaron antecedentes de comparaciones estéticas entre la empresaria y la actriz.

Esta vez, el foco no estuvo en mensajes directos, declaraciones públicas ni intercambios entre las protagonistas. La discusión surgió a partir de dos pantalones de estética militar, una coincidencia que volvió a activar debates ya conocidos entre los usuarios.