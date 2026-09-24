Daniela Cardone homenajeó a su madre el día en que hubiera cumplido años: “Tu legado sigue vivo”

Daniela Cardone junto a su mamá, María Inés Koop, y su hermana Romina Rial

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Una publicación de Daniela Cardone volvió a poner en primer plano la memoria de su madre, María Inés Kopp, una figura central en la historia de la modelo y en la vida cultural de Valcheta, Río Negro. “Feliz cumpleaños en el cielo. Recordamos tu alegría, tu risa y todo el amor que nos diste. Tu legado sigue vivo”, escribió Cardone para recordar la fecha en la que habría cumplido años a 17 años de su muerte, en 2009.

Daniela Cardone y un saludo especial en Instagram para recordar a su madre María Inés

El mensaje cerró con una frase breve y personal: “Te amamos, mamá”. Detrás de ese saludo aparece una relación que la exmodelo definió en distintos momentos como central para su identidad, desde una infancia atravesada por la separación de sus padres hasta los años en que asistía a su madre en el museo que fundó en el sur argentino.

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La exmodelo Daniela Cardone siempre habló de su madre como “la madre de todas sus batallas”

A lo largo de los años, Cardone habló de su madre como “la madre de todas sus batallas” y sostuvo que esa relación le permitió “ser yo misma”, aun cuando reconoció que se trató de un proceso con costos emocionales. La frase resume un vínculo complejo, marcado por el afecto, la disciplina y las decisiones familiares que comenzaron cuando ella era muy chica.

Cardone situó uno de sus primeros recuerdos a los tres años, durante una discusión entre sus padres. “Mamá me decía: ‘Vení conmigo’. Y papá gritaba: ‘¡Daniela! Acá’”, relató. Según recordó, miró a ambos antes de tomar una decisión: “Hasta irme con ella”, recordó en una entrevista con Infobae.

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Daniela Cardone y su mamá, María Inés Koop, el día del casamiento de la exmodelo

A partir de entonces, su infancia quedó dividida entre Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, y distintos puntos de la Patagonia. Su padre, Roberto Cardone, trabajaba como empleado público en Cipolletti. La convivencia con él, explicó Daniela, tuvo un tono distinto al que vivía con su madre: lo definió como un hombre alegre y permisivo, en contraste con la disciplina que regía su vida cotidiana en Río Negro.

A los 12 años, Daniela se instaló en Valcheta. Allí se incorporó a una rutina familiar en la que colaboraba con la crianza de sus hermanos y acompañaba el trabajo de su madre. El pueblo, sus abuelos, la mueblería de la familia y hasta la funeraria de los Cardone quedaron incorporados a su memoria.

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Daniela Cardone y Rolando Pisanú junto a sus respectivas madres el día de su boda, el 28 de octubre de 1993

EL legado de la madre María Inés

El Museo Provincial María Inés Kopp, creado por su madre y bautizado luego en su honor es una institución que preserva la tarea de la museóloga, a quien la propia Daniela reconoció como una defensora del patrimonio cultural.

Daniela siempre recuerda que ese espacio funcionó como una extensión de la vida familiar. Allí aprendió sobre los materiales que se preservaban y acompañó a María Inés durante las visitas. Su hermana Romina Rial continuó esa tarea y asumió la dirección del museo.

María Inés Koop y Roberto Cardone el día de su boda

La familia se amplió a través de las distintas relaciones de sus padres. Cardone contó que, entre los Cardone y los Kopp, llegó a tener 10 hermanos. En Valcheta convivieron historias familiares diversas, con hijos de distintas uniones y una dinámica que ella recordó como intensa.

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Cardone sostuvo que el legado de María Inés Kopp no se limita al museo de Valcheta. También permanece en los aprendizajes cotidianos que la modelo asocia con su crianza. La disciplina materna, recordó, convivía con la responsabilidad de ayudar en el cuidado de sus hermanos. Esa experiencia formó parte de una infancia atravesada por familias numerosas y cambios de residencia. Con el paso de los años, Cardone volvió a evocar a su madre al hablar de su carácter y de las decisiones que tomó. El mensaje publicado por su cumpleaños recuperó esa presencia desde una expresión de afecto y gratitud.