Una vaguada dejará al menos tres días de lluvias en Cuba que ya registra inundaciones en La Habana

Una mujer camina bajo la lluvia en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/ Ernesto Mastrascusa

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El occidente de Cuba se prepara para al menos tres días de lluvias y chubascos por la influencia de una vaguada frontal que se acercará a la isla desde la península de Florida. El fenómeno comenzará a sentirse desde el viernes y podría ganar intensidad durante el fin de semana.

El Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) informó que el sistema está vinculado con los remanentes de un frente que pierde organización y con una baja extratropical ubicada en el Atlántico occidental. Esa configuración descenderá de forma lenta durante el jueves y el viernes, antes de situarse cerca de la costa norte cubana el sábado.

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El sistema no provocará un descenso marcado de las temperaturas

El Insmet precisó que la situación no corresponde a un frente frío. Por ese motivo, no se espera una caída importante de las temperaturas, aunque la presencia de nublados y precipitaciones puede generar valores algo más bajos que los habituales en algunas zonas.

Una vaguada es una franja de bajas presiones en la atmósfera que favorece la formación de nubes y lluvias. En este caso, las condiciones previstas abarcan principalmente a las provincias occidentales, donde los acumulados de agua podrían extenderse durante varios días.

La evolución del sistema requerirá atención porque, desde el sábado, la combinación de humedad, nubosidad y bajas presiones podría favorecer el surgimiento de un centro de bajas presiones. Esa posibilidad no implica por sí sola la formación de un ciclón, pero sí puede aumentar la inestabilidad atmosférica y la frecuencia de las lluvias.

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Un hombre camina entre el viento y la lluvia provocados por el huracán Rafael en La Habana, Cuba, el miércoles 6 de noviembre de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Las zonas con problemas de drenaje enfrentan mayor riesgo de inundaciones

Las áreas bajas, los sectores próximos a ríos y canales, y los barrios con deficiencias en el drenaje figuran entre los puntos más expuestos ante precipitaciones persistentes. En esas zonas, la acumulación de agua puede afectar la circulación de vehículos y peatones, además de complicar el acceso a viviendas y servicios.

La advertencia llega después de varias jornadas de lluvias intensas que dejaron inundaciones enLa Habana y otras partes del occidente de la isla durante septiembre. El miércoles 23 de septiembre, una hora de precipitaciones bastó para anegar calles de Centro Habana, donde se registraron dificultades para el traslado de residentes en algunos sectores.

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Los problemas de evacuación del agua se vinculan con el estado de alcantarillas y desagües en varios barrios de la capital. La acumulación de residuos y la falta de mantenimiento dificultan la salida rápida del agua cuando se producen aguaceros de alta intensidad.

Dos personas caminan por una calle anegada a causa de las lluvias que dejó la tormenta tropical Melissa en Santo Domingo, República Dominicana, el 24 de octubre de 2025. (AP Foto/Ricardo Hernández)

Las lluvias recientes dejaron daños en viviendas y cortes eléctricos

El 11 de septiembre, el Aeropuerto Internacional José Martí registró 71.8 milímetros de lluvia en una hora. Dos días más tarde, algunos puntos de La Habana acumularon más de 300 milímetros en 24 horas, un volumen que provocó afectaciones en viviendas, interrupciones eléctricas e inundaciones.

Según los datos difundidos tras ese episodio, 26 viviendas sufrieron derrumbes totales y 122 presentaron daños parciales. Más de 250 mil clientes quedaron sin servicio eléctrico, mientras que 148 personas fueron trasladadas a centros estatales y otras 762 buscaron refugio con familiares o amigos.

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Septiembre suele concentrar una parte importante de las lluvias anuales en el occidente cubano y coincide con el tramo de mayor actividad de la temporada ciclónica del Atlántico. Ante el nuevo período de inestabilidad, el Insmet recomendó seguir la evolución de los partes meteorológicos oficiales.