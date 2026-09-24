Guatemala

Ministerio Público de Guatemala da siete días a la comisión para explicar las reglas de postulación para contralor

La Fiscalía Contra la Corrupción emitió el oficio el 23 de septiembre dentro de una pesquisa por posibles anomalías documentales de un aspirante, sin atribuir responsabilidades penales a integrantes del proceso

Varias personas están sentadas frente a mesas con ordenadores y carpetas en un espacio con amplios ventanales
La Comisión de Postulación para elegir al Contralor General de Cuentas de Guatemala concentrará el 19 de septiembre las entrevistas a los 15 aspirantes mejor calificados. (Miquel Cortés Bofill)
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El Ministerio Público de Guatemala concedió siete días a la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas para explicar las reglas y requisitos aplicados a los aspirantes, dentro de una investigación penal que avanza mientras el Congreso ya recibió la nómina de seis candidatos para dirigir la institución entre 2026 y 2030.

La elección legislativa está prevista, de manera tentativa, para las sesiones ordinarias del martes 6 de octubre y el jueves 8 de octubre. El funcionario electo reemplazará a Frank Helmut Bode al frente de la entidad encargada de fiscalizar la administración de los recursos públicos.

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El requerimiento fue divulgado el 23 de septiembre por Movimiento ProJusticia. La Fiscalía Contra la Corrupción emitió el oficio ese mismo día y lo dirigió al presidente de la comisión, Miquel Cortés Bofill.

Documento impreso con el logotipo del Ministerio Público de Guatemala, sellos oficiales y texto dirigido a la Comisión de Postulación
Un documento oficial de la Fiscalía Contra la Corrupción de Guatemala solicita información a la Comisión de Postulación para la elección del Contralor General de Cuentas. (Movimiento Pro Justicia)

Las reglas de postulación bajo revisión de la Fiscalía

La Fiscalía pidió un informe sobre las reglas básicas establecidas durante la recepción inicial de expedientes, las bases de la convocatoria pública y los requisitos obligatorios exigidos a quienes buscaban el cargo. La comisión deberá detallar también cómo definió esas condiciones.

La solicitud corresponde al expediente MP001-2026-42141 y fue suscrita por personal del Equipo 03 del Grupo de Investigación Criminal de Persecución Penal. El requerimiento busca la colaboración de la instancia encargada de seleccionar a los aspirantes.

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La pesquisa surgió a partir de una denuncia por posibles anomalías en la documentación presentada por un candidato, incluido el caso de Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, en relación con su experiencia y sus atestados. Sin embargo, la Fiscalía no ha precisado públicamente los hechos concretos investigados ni atribuyó responsabilidad penal a miembros de la comisión o a los postulantes.

Los seis contadores incluidos en la nómina legislativa

La Comisión de Postulación seleccionó a seis candidatos: Luis Antonio Marroquín Pimentel, Marco Antonio Vélez González, Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, Elfego Odair Castañón González, Óscar Alberto Hernández Romero y Julio Otoniel Roca Morales. Todos son contadores públicos.

La lista quedó definida el domingo 20 de septiembre, después de las entrevistas a quienes alcanzaron la calificación mínima. Cortés Bofill y la secretaria de la comisión, Milvia Marilena Elías López, firmaron el documento que habilitó la fase de decisión en el Congreso.

La instancia fue juramentada por el Organismo Legislativo el 13 de agosto y entregó la nómina al presidente del Congreso, Luis Contreras, y al cuarto secretario de la Junta Directiva, el diputado Orlando Blanco. La publicación del listado se realizó en el Diario de Centro América y en dos diarios de circulación nacional, como establece el artículo 28 de la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto 19-2009.

Las impugnaciones contra los candidatos pueden presentarse entre el 23 y el 25 de septiembre en la Universidad Rafael Landívar, de 8:00 a 17:00. Ese calendario fue divulgado por Guatemala Visible antes de la votación parlamentaria.

Las reuniones de diputados con los aspirantes

Contreras comunicó a los jefes de bloque que los diputados podrán reunirse con los postulantes antes de definir su voto. El presidente legislativo admitió que aún no conoce personalmente a los seis profesionales y que la información disponible proviene de lo difundido por los medios.

Al describir las gestiones que anticipa antes de la elección, Contreras afirmó: “Les avisé a jefes de bloque. Y no vayan a perderse, que aquí van a venir todos a cabildear por su espacio en esa elección. Los diputados son libres para juntarse con quien quieran, y que les explique su plan de trabajo y así votar por quien quieran”.

Entre los seis postulantes hay personas vinculadas con la Contraloría General de Cuentas y cercanas a la actual jefatura de la institución, según Infobae. Quien resulte electo dirigirá el organismo responsable de revisar el uso de los fondos estatales.

<b>El pedido del Ejecutivo y la atención de Estados Unidos</b>

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó su expectativa de que la designación fortalezca la fiscalización estatal. Durante una conferencia en la Fuerza Aérea Guatemalteca, declaró: “Nosotros confiamos que la Comisión de Postulación haya hecho un buen trabajo, vemos que hay candidatos sólidos y esperamos que el Congreso haga una decisión efectivamente orientada en fortalecer la capacidad de fiscalización del Gobierno”.

Arévalo indicó que el Ejecutivo confía en el trabajo de la comisión y considera que la nómina incluye personas con condiciones para asumir el puesto, aunque remarcó que la decisión corresponde al Congreso.

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jorgan Andrews, señaló que su Gobierno sigue el proceso y respeta la facultad del Congreso guatemalteco. “Respetamos totalmente el procedimiento guatemalteco para seleccionar a unas personas de alta calidad con mucha experiencia, estamos muy pendientes de los resultados”, afirmó.

Andrews añadió que la representación estadounidense está dispuesta a colaborar con quien resulte elegido. El próximo titular de la Contraloría General de Cuentas asumirá el cargo el 13 de octubre.

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