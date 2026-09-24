Economía

El Gobierno negocia con Emiratos Árabes Unidos un acuerdo integral para atraer inversiones en minería, tecnología e inteligencia artificial

El anuncio se produjo en paralelo al lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico con Estados Unidos, con un financiamiento comprometido de hasta USD 7.000 millones para infraestructura, energía y minerales críticos

Reunión bilateral entre Pablo Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí Thani bin Ahmed Al Zeyoudi
Reunión bilateral entre Pablo Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí Thani bin Ahmed Al Zeyoudi (Pablo Quirno en X)
Guardar

En paralelo al lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, un programa de financiamiento comprometido por parte de Estados Unidos de hasta USD 7.000 millones para infraestructura, energía y minerales críticos en la Argentina, el Gobierno anunció en las últimas horas que negocia con Emiratos Árabes Unidos un acuerdo integral para impulsar la relación y el comercio bilateral.

Tras una reunión celebrada en Nueva York, en el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), entre el canciller argentino Pablo Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ambos países emitieron este jueves un comunicado conjunto donde ratificaron el compromiso de profundizar los lazos comerciales.

PUBLICIDAD

Además, anunciaron el inicio de negociaciones hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de ampliar oportunidades para bienes y servicios de interés mutuo en sectores como minería, minerales estratégicos, inteligencia artificial (IA), energía-agroindustria, industria aeroespacial, turismo, infraestructura y desarrollo urbano.

El encuentro no fue el primero del año: en julio, Al Zeyoudi encabezó en Buenos Aires una visita oficial en el marco de los denominados “UAE Trade Days”, donde se reunió con Quirno y representantes del sector privado de ambos países.

En aquel momento, la Agencia de Noticias de los Emiratos Árabes Unidos (WAM) consignó que Al Zeyoudi consideró a Argentina uno de los socios comerciales más relevantes de los EAU en América Latina, y destacó una visión compartida para fortalecer la cooperación en agricultura, seguridad alimentaria, energía, minería, tecnología e infraestructura. El comercio no petrolero entre ambos países alcanzó USD 767,5 millones en 2025, un aumento del 42,6% respecto de 2024, según datos oficiales emiratíes. Ambas delegaciones también ponderaron el Tratado Bilateral de Inversiones y el Convenio para Evitar la Doble Imposición como pilares de la cooperación vigente.

PUBLICIDAD

Reunión bilateral entre Pablo Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí Thani bin Ahmed Al Zeyoudi
Reunión bilateral entre Pablo Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí Thani bin Ahmed Al Zeyoudi (Pablo Quirno en X)

YPF y XRG, una alianza estratégica bilateral

El comunicado, además, destacó la asociación entre YPF y XRG -filial del grupo Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)- como ejemplo del tipo de cooperación que ambos gobiernos buscan promover. Esa alianza se encuadra en el proyecto Argentina LNG, que contempla inversiones totales de aproximadamente USD 51.000 millones y el desarrollo de una planta de gas natural licuado (GNL) con una capacidad de producción inicial de 12 millones de toneladas anuales, con posibilidad de expansión futura.

El proyecto, que también cuenta con la participación de la italiana Eni, apunta a exportar gas de Vaca Muerta mediante dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro, con primeras exportaciones proyectadas para 2030 o 2031.

“Seguimos expandiendo la nueva frontera exportadora de Argentina y creando más condiciones para producir y proyectar negocios a largo plazo”, señaló Quirno en X.

En simultáneo, el canciller y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau anunciaron el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa destinada a “fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta los sectores económicos vitales de Argentina con los principales puertos del Atlántico y los mercados de Occidente”, según el comunicado conjunto. El acuerdo contempla inversiones en ferrocarriles, puertos, vías navegables, energía, oleoductos y conectividad digital, con foco en potenciar las exportaciones de petróleo, gas y minerales críticos, y en el desarrollo comercial de Vaca Muerta.

El financiamiento se canalizará a través del Export-Import Bank (EXIM Bank) de Estados Unidos, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y la Agencia de Comercio y Desarrollo de ese país, además del sector privado. El embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, precisó que “a través del EXIM Bank, Estados Unidos destinará hasta USD 7.000 millones para minerales críticos y energía en Argentina”. La iniciativa se enmarca en la Asociación para la Infraestructura e Inversión Global del G7. La declaración conjunta con los Emiratos no precisó fechas para las próximas instancias de negociación del CEPA.

Temas Relacionados

Emiratos Árabes UnidosAcuerdo comercialVaca Muerta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 24 de septiembre

El billete al público sigue ofrecido a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue es ofrecido a $1.560. El BCRA compró ayer USD 6 millones en el mercado

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 24 de septiembre

Menos etiquetas, más tetra brik: cómo cambiaron los hábitos del consumidor de vino

Los resultados oficiales de los primeros siete meses del año evidencian además una caída marcada de los varietales, que contrasta con un fuerte repunte de los genéricos en el mercado interno

Menos etiquetas, más tetra brik: cómo cambiaron los hábitos del consumidor de vino

La UE eliminó los aranceles a las importaciones armenias para contrarrestar las restricciones rusas

Armenia es aliada formal de Moscú, pero ha estado estrechando lazos con la Unión Europea ante la frustración por lo que considera una falta de protección por parte de Rusia durante la guerra con el vecino Azerbaiyán

La UE eliminó los aranceles a las importaciones armenias para contrarrestar las restricciones rusas

Por qué a pesar de no pagar aranceles, los autos híbridos y eléctricos importados cuestan el doble que en sus países de origen

Un vehículo que cuesta USD 16.000 al salir de una fábrica en Asia, Europa o Norteamérica, duplica su precio en un concesionario argentino. El detalle de los costos e impuestos que explica ese precio

Por qué a pesar de no pagar aranceles, los autos híbridos y eléctricos importados cuestan el doble que en sus países de origen

“Hay días que los locales no abren caja”: preocupación entre los comerciantes de Flores por la caída del consumo

El dueño de una galería de 16 locales contó cómo impacta la menor circulación de compradores y las dificultades para afrontar alquileres, salarios y servicios

“Hay días que los locales no abren caja”: preocupación entre los comerciantes de Flores por la caída del consumo

DEPORTES

Franco Colapinto cerró su primer día de actividad en las calles de Bakú: quedó 11° y por detrás de Pierre Gasly

Franco Colapinto cerró su primer día de actividad en las calles de Bakú: quedó 11° y por detrás de Pierre Gasly

Marcelo Gallardo debutó como entrenador de Ecuador con una derrota 3-0 en un amistoso ante Corea del Sur

El histórico coach de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, se casó con la ex esposa de su asistente durante 17 años

Conmoción por la trágica muerte de un futbolista de 20 años: un ciervo atravesó su vehículo luego de otro accidente

“Que no juegan con nadie”: el duro cántico contra la Selección Argentina Sub-19 durante la semifinal ante Perú

TELESHOW

Se filtró quién sería el primer eliminado de MasterChef Celebrity: “Me parece que hablé de más”

Se filtró quién sería el primer eliminado de MasterChef Celebrity: “Me parece que hablé de más”

Cómo ver Mis muertos tristes, la serie basada en cuentos de Mariana Enriquez de la que habla el mundo

Un concursante de Ahora Caigo contó dónde conoció a su pareja y sorprendió a Darío Barassi: “Ya no estás para eso”

La coincidencia de estilo entre Wanda Nara y la China Suárez que reavivó la polémica: “¿Quién copia a quién?"

La inesperada pelea de Guillermo Coppola con Marcela Tauro: “Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”

INFOBAE AMÉRICA

Los CDC registran la primera muerte por sarampión de 2026 mientras Pennsylvania contabiliza cuatro fallecimientos asociados a la enfermedad

Los CDC registran la primera muerte por sarampión de 2026 mientras Pennsylvania contabiliza cuatro fallecimientos asociados a la enfermedad

“Voluntad política y coraje para dar el paso decisivo”: Grecia exige al Reino Unido el regreso de los frisos del Partenón

La UE eliminó los aranceles a las importaciones armenias para contrarrestar las restricciones rusas

Alemania investiga a un presunto ex guardia de un campo nazi de 105 años

Pakistán bombardeó Afganistán: Kabul denuncia cuatro civiles muertos y los talibanes prometieron responder