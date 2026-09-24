El Gobierno negocia con Emiratos Árabes Unidos un acuerdo integral para atraer inversiones en minería, tecnología e inteligencia artificial

Reunión bilateral entre Pablo Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí Thani bin Ahmed Al Zeyoudi (Pablo Quirno en X)

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En paralelo al lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, un programa de financiamiento comprometido por parte de Estados Unidos de hasta USD 7.000 millones para infraestructura, energía y minerales críticos en la Argentina, el Gobierno anunció en las últimas horas que negocia con Emiratos Árabes Unidos un acuerdo integral para impulsar la relación y el comercio bilateral.

Tras una reunión celebrada en Nueva York, en el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), entre el canciller argentino Pablo Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ambos países emitieron este jueves un comunicado conjunto donde ratificaron el compromiso de profundizar los lazos comerciales.

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Además, anunciaron el inicio de negociaciones hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de ampliar oportunidades para bienes y servicios de interés mutuo en sectores como minería, minerales estratégicos, inteligencia artificial (IA), energía-agroindustria, industria aeroespacial, turismo, infraestructura y desarrollo urbano.

El encuentro no fue el primero del año: en julio, Al Zeyoudi encabezó en Buenos Aires una visita oficial en el marco de los denominados “UAE Trade Days”, donde se reunió con Quirno y representantes del sector privado de ambos países.

En aquel momento, la Agencia de Noticias de los Emiratos Árabes Unidos (WAM) consignó que Al Zeyoudi consideró a Argentina uno de los socios comerciales más relevantes de los EAU en América Latina, y destacó una visión compartida para fortalecer la cooperación en agricultura, seguridad alimentaria, energía, minería, tecnología e infraestructura. El comercio no petrolero entre ambos países alcanzó USD 767,5 millones en 2025, un aumento del 42,6% respecto de 2024, según datos oficiales emiratíes. Ambas delegaciones también ponderaron el Tratado Bilateral de Inversiones y el Convenio para Evitar la Doble Imposición como pilares de la cooperación vigente.

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Reunión bilateral entre Pablo Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí Thani bin Ahmed Al Zeyoudi (Pablo Quirno en X)

YPF y XRG, una alianza estratégica bilateral

El comunicado, además, destacó la asociación entre YPF y XRG -filial del grupo Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)- como ejemplo del tipo de cooperación que ambos gobiernos buscan promover. Esa alianza se encuadra en el proyecto Argentina LNG, que contempla inversiones totales de aproximadamente USD 51.000 millones y el desarrollo de una planta de gas natural licuado (GNL) con una capacidad de producción inicial de 12 millones de toneladas anuales, con posibilidad de expansión futura.

El proyecto, que también cuenta con la participación de la italiana Eni, apunta a exportar gas de Vaca Muerta mediante dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro, con primeras exportaciones proyectadas para 2030 o 2031.

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“Seguimos expandiendo la nueva frontera exportadora de Argentina y creando más condiciones para producir y proyectar negocios a largo plazo”, señaló Quirno en X.

En simultáneo, el canciller y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau anunciaron el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa destinada a “fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta los sectores económicos vitales de Argentina con los principales puertos del Atlántico y los mercados de Occidente”, según el comunicado conjunto. El acuerdo contempla inversiones en ferrocarriles, puertos, vías navegables, energía, oleoductos y conectividad digital, con foco en potenciar las exportaciones de petróleo, gas y minerales críticos, y en el desarrollo comercial de Vaca Muerta.

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El financiamiento se canalizará a través del Export-Import Bank (EXIM Bank) de Estados Unidos, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y la Agencia de Comercio y Desarrollo de ese país, además del sector privado. El embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, precisó que “a través del EXIM Bank, Estados Unidos destinará hasta USD 7.000 millones para minerales críticos y energía en Argentina”. La iniciativa se enmarca en la Asociación para la Infraestructura e Inversión Global del G7. La declaración conjunta con los Emiratos no precisó fechas para las próximas instancias de negociación del CEPA.