Argentina venció 18-17 a Brasil en el handball de los Suramericanos: la atajada clave en los últimos 2 minutos para sostener el triunfo

La vibrante victoria de Los Gladiadores ante Brasil en los Juegos Suramericanos

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La selección argentina masculina de handball consiguió una victoria por 18-17 ante Brasil en la segunda fecha de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los Gladiadores sostuvieron una diferencia mínima en un partido de marcador bajo, sumaron su segundo triunfo consecutivo y quedaron en la parte alta de la tabla.

El equipo dirigido por Rodolfo Jung venía de imponerse frente a Paraguay en el debut y volvió a responder ante uno de sus rivales directos de la región. El resultado le permitió alcanzar los cuatro puntos, la misma cifra que Chile, que también ganó en la jornada ante el seleccionado paraguayo.

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El clásico sudamericano se disputó en el estadio El Invencible de Santa Fe, con un desarrollo marcado por las defensas, las intervenciones de los arqueros y una paridad que se mantuvo hasta los instantes finales. Argentina llegó al descanso con una ventaja de 10-8.

El arquero Agustín Forlino fue una de las figuras centrales del seleccionado argentino. Terminó el encuentro con 17 atajadas y un 50% de eficacia, un registro que resultó determinante en un duelo con pocas conversiones y posesiones disputadas.

Pedro Martínez fue el goleador de Argentina, con 7 tantos

Argentina estableció condiciones desde el inicio a partir de su trabajo defensivo. Brasil no logró anotar durante los primeros minutos, mientras el conjunto local abrió el marcador con acciones de ataque elaboradas y lanzamientos desde distancia. Santiago Laborde convirtió tras una transición rápida y Pedro Martínez sumó desde afuera para establecer el 2-0 inicial.

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Brasil reaccionó después de ese comienzo. La selección brasileña aprovechó una baja en la eficacia argentina y llegó a pasar al frente 5-4 cerca de la mitad de la primera parte. El partido entró entonces en una fase de intercambios cortos, en la que cada recuperación tenía incidencia directa sobre el marcador.

Los ingresos de Bautista Torossian y Nicolás Rodríguez le dieron alternativas al ataque argentino. Tobías Torossian, por su parte, convirtió tres goles consecutivos que permitieron recuperar terreno. Las respuestas de Forlino y los tantos de Martínez, Laborde y Rodríguez explicaron el 10-8 con el que Los Gladiadores cerraron el primer tiempo.

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En el complemento, Pedro Martínez asumió un papel central en el ataque. El lateral terminó como máximo goleador de Argentina con siete tantos, varios de ellos mediante lanzamientos desde los nueve metros, una vía que le permitió al equipo ampliar diferencias en pasajes puntuales.

Forlino fue clave con sus atajadas en la victoria de los Gladiadores ante Brasil

El desarrollo continuó con una tensión sostenida. Argentina alcanzó el 13-11 tras un gol de Julián Souto Cueto, mientras Brasil se mantuvo cerca gracias a las intervenciones de su arquero Gerson Ferreira. Ninguno de los dos equipos consiguió despegarse en el resultado.

El encuentro tuvo además varias sanciones disciplinarias. Se registraron siete exclusiones de dos minutos y una tarjeta roja, en un partido que tuvo contacto físico y defensas intensas. Joao Santos fue expulsado en la visita tras acumular tres exclusiones.

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En ese contexto, cada atajada adquirió un valor mayor. Forlino volvió a responder ante los intentos brasileños, mientras Argentina encontró goles a través de Bautista Ceccardi, Bautista Torossian y Tobías Torossian. El conjunto de Jung sostuvo la ventaja, aunque Brasil mantuvo la posibilidad de igualar hasta el cierre.

La gestión de los últimos ataques fue decisiva. Martínez anotó dos veces en el tramo final y Argentina defendió la posesión y el resultado para sellar el 18-17 definitivo ante Brasil. El triunfo tuvo un valor adicional porque el equipo no lograba encadenar dos victorias consecutivas frente al clásico rival desde los éxitos en el Panamericano 2018 y el torneo Sur-Centro 2020.

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La victoria dejó a Argentina con cuatro unidades, junto con Chile. Uruguay y Brasil suman dos puntos, mientras que Perú y Paraguay todavía no lograron sumar en el certamen.

El torneo otorga dos plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. A la vez, Los Gladiadores intentan defender la medalla de oro que consiguieron en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022.

Argentina volverá a jugar este jueves 24 de septiembre a las 19:30 frente a Perú, por la tercera fecha. Después enfrentará a Uruguay el viernes 25, también a las 19:30, y cerrará su participación contra Chile el sábado 26 a las 13:30.

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Argentina volverá a jugar este jueves 24 de septiembre a las 19:30 frente a Perú

Formación inicial: Agustín Forlino, Tobías Torossian, Julián Souto Cueto, Bautista Ceccardi, Pedro Martínez, Pablo Minguez y Santiago Laborde.

Argentina (18:17 vs. Brasil): Pedro Martínez (7), Tobías Torossian (4), Santiago Laborde (2), Bautista Torossian (2), Julián Souto Cueto (1), Nicolás Rodríguez (1), Bautista Ceccardi (1), Lionel Moyano, Juan Saco, Tiago Jeronimo, Jeremías Bus, Pablo Minguez, Agustín Forlino y Alan Perznianko.