América Latina

El violento asalto a una mujer de 82 años que indignó a Uruguay: el delincuente fue imputado por rapiña

La víctima sufrió una fisura en el hombro y quedó con miedo de salir de su casa. El “cobarde criminal”, como lo llamó la Policía, tiene 33 años fue enviado a prisión preventiva

Delincuente en bicicleta le arrebató la cartera a una anciana en el barrio Malvín Norte de Montevideo (Subrayado - Canal 10)
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Una mujer de 82 años iba caminando por una vereda de Malvín Norte, un barrio de Montevideo, cuando un delincuente en bicicleta pasó en la dirección contraria y le arrebató la cartera. La víctima cayó de forma violenta al piso y quedó tendida durante unos segundos. Con mucho esfuerzo, logró ponerse de rodillas para incorporarse.

La escena quedó registrada en una cámara de seguridad y fue difundida por el noticiero Subrayado de Canal 10. La imagen en redes sociales se hizo viral y causó indignación.

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Qué hijo de la siete mil puta. Ojalá se pudra en la cárcel”, escribió el senador del opositor Partido Nacional Sebastián Da Silva en la red social X. Fue uno de los cientos de comentarios que tuvo la publicación.

Una reja metálica de una vivienda frente a una persona caída en la acera y un individuo con casco en el exterior
Una cámara de seguridad registra el momento en que una mujer de 82 años cae al suelo durante un robo frente a una vivienda en Uruguay.

El episodio ocurrió el 12 de septiembre y el esclarecimiento de los hechos fue una prioridad para la Policía, al punto que el jefe de Montevideo, Alfredo Clavijo, convocó para este miércoles a una conferencia de prensa para hablar sobre el avance de la causa.

Fue un hecho muy comentado por la opinión pública porque se traficó mucho por redes. Una señora de 82 años fue rapiñada por un cobarde criminal que podría haber generado lesiones muy graves a esa persona”, definió el jefe de la Policía de la capital uruguaya.

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Clavijo detalló que desde el momento del arrebato los efectivos trabajaron para identificar al responsable. Dos días después del hecho, se supo quién era. La semana pasada se realizó un allanamiento para intentar detenerlo, pero no fue posible.

El director de la Policía Nacional de Uruguay, José Azambuya, y el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo (Ministerio del Interior)
El director de la Policía Nacional de Uruguay, José Azambuya, y el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo (Ministerio del Interior)

Sin embargo, este martes, policías que estaban patrullando por Montevideo vieron a este hombre, lo identificaron y lo detuvieron. El agresor es un hombre de 33 años, que tenía siete antecedentes penales.

El hombre vivía en la zona. Al momento de la detención, tenía seis antecedentes por hurto y un único por rapiña, en 2017.

Por la tarde de este miércoles, en tanto, fue imputado por otra rapiña. Como medida cautelar se dispuso su prisión preventiva.

El relato de la mujer

Tras el episodio violento, la mujer de 82 años contó al noticiero Telenoche de Canal 4 que el arrebato le provocó una fisura en el hombre. La víctima dijo que llegó a imaginarse que el hombre se acercaba a ella para robarle pero lamentó que no tuvo tiempo para reaccionar ni para tirar la mochila que llevaba para la casa del vecino.

Una persona en bicicleta jala el bolso de otra persona a través de un portón metálico frente a una calle
Un hombre en bicicleta le arrebata el bolso a una mujer de 82 años a través de la reja de una vivienda en Uruguay.

Estoy achacosa, estoy inútil porque tengo que estar dependiendo de los demás”, relató. Los días siguientes al violento episodio debió usar un cabestrillo. Hasta ese día, la mujer llevaba una vida activa, que incluía salidas a caminar y su asistencia a un centro diurno para adultos mayores. Pero los golpes provocaron que se deba quedar en su casa, dependiendo de la ayuda de hijos y nietos.

Yo soy una persona activa: camino, tengo un centro diurno con gente adulta. Y todo eso lo extraño. Tengo que molestar a mis hijas. Ellas tienen su trabajo”, relató al canal 4.

Además de las consecuencias del golpe por el tirón que le provocó el delincuente, la víctima relató que empezó a vivir con miedo. Ahora tiene “pánico” de salir a la calle, una sensación que es compartida por otros ancianos que viven en el barrio.

Es tremendo. Los viejos somos un blanco fácil para ellos”, lamentó.

La mujer ya había sido víctima de la inseguridad hace un año. Mientras esperaba en la parada de ómnibus, le arrebataron el teléfono de las manos. El delincuente llegó, también, en bicicleta.

“Todos los días es un caso diferente. Estamos asustados, no salimos, no tenemos vida social. Yo tengo pánico ahora, me da miedo salir”, se quejó.

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