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El CEO de Zoom respaldó la visión de Bill Gates de que la IA reducirá la semana laboral a 3 o 4 días

Eric Yuan sostuvo que la inteligencia artificial asumirá una gran proporción de trabajo y permitirá completar más funciones en menos tiempo

Composición de dos fotos: Eric Yuan con los brazos levantados tras un podio de Nasdaq y Bill Gates con las manos juntas sobre un fondo oscuro
La visión de Eric Yuan y Bill Gates es que la IA automatizará diferentes tareas. (Fotocomposición Infobae)
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El CEO de Zoom, Eric Yuan, sostuvo que la inteligencia artificial (IA) puede llevar a las empresas a reemplazar la semana laboral tradicional de cinco jornadas por esquemas de tres o cuatro días, al asumir varias tareas que hoy requieren tiempo humano.

Su pronóstico coincide con el de Bill Gates, fundador de Microsoft, quien anticipó una reducción progresiva del empleo necesario a medida que la tecnología transforme actividades cognitivas y físicas.

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La discusión se desarrolla mientras las compañías intentan determinar cuánto aumentará realmente la productividad con sistemas automatizados. Yuan considera que los asistentes basados en IA permitirán completar una mayor parte del trabajo en menos tiempo y liberarán horas para las personas.

Eric Yuan, CEO de Zoom, afirmó que la inteligencia artificial permitirá adoptar esquemas de trabajo de tres o cuatro días a la semana. (Foto: REUTERS/Aude Guerrucci)
Eric Yuan, CEO de Zoom, afirmó que la inteligencia artificial permitirá adoptar esquemas de trabajo de tres o cuatro días a la semana. (Foto: REUTERS/Aude Guerrucci)

Durante una entrevista con The New York Times, Yuan planteó: “Siento que si la IA puede mejorar todas nuestras vidas, ¿por qué necesitamos trabajar cinco días a la semana?”. Añadió que “todas las empresas apoyarán tres días, cuatro días a la semana” y que esa transición “al final, liberará el tiempo de todo el mundo”.

Qué dicen líderes sobre la reducción de la jornada laboral

Bill Gates ha puesto en duda la permanencia de la semana laboral de cinco días. El empresario cree que el desarrollo de la IA podría reducir durante la próxima década la necesidad de intervención humana en varias ocupaciones.

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Para Gates, el empleo no debería definir por completo la vida de las personas. “Si lo miras con perspectiva, el propósito de la vida no es solo trabajar”, afirmó al describir el impacto que la automatización podría tener sobre la organización del tiempo.

Bill Gates anticipó una reducción del tiempo de empleo necesario ante los avances tecnológicos en tareas cognitivas y físicas. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)
Bill Gates anticipó una reducción del tiempo de empleo necesario ante los avances tecnológicos en tareas cognitivas y físicas. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Además, la posibilidad de una semana laboral de cuatro días ha sido mencionada por Jensen Huang, CEO de Nvidia. El ejecutivo cree que la economía aún se encuentra en una etapa inicial de la revolución de la IA y que la tecnología puede concentrar el trabajo en menos jornadas.

Huang introdujo, sin embargo, una advertencia: una reducción del calendario laboral no implicaría necesariamente menor actividad. Según su interpretación, las personas podrían estar incluso más ocupadas en el futuro, aunque parte de sus tareas se reorganice con herramientas automatizadas.

El sector financiero expresó una previsión similar. En 2023, Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, afirmó que la automatización podría mejorar el equilibrio entre la vida profesional y personal, aunque sustituiría algunos empleos.

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, proyectó que la tecnología permitirá semanas laborales de tres días y medio y mejoras en la longevidad. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)
Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, proyectó que la tecnología permitirá semanas laborales de tres días y medio y mejoras en la longevidad. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

“Tus hijos van a vivir hasta los 100 años y no tendrán cáncer gracias a la tecnología”, sostuvo Dimon. “Y, literalmente, probablemente estarán trabajando tres días y medio a la semana”.

Cuáles riesgos tiene la automatización en el mercado laboral

La reducción de la jornada no elimina la preocupación por el desplazamiento laboral. Yuan reconoció que cada cambio tecnológico modifica qué puestos desaparecen y cuáles surgen: “Siempre que hay un cambio de paradigma tecnológico, algunas oportunidades laborales desaparecen, pero se crean otras nuevas”.

El CEO de Zoom señaló el caso de los ingenieros que comienzan sus carreras. La IA ya puede escribir parte del código, aunque todavía será necesario que personas supervisen ese trabajo y administren a los agentes digitales, sistemas capaces de ejecutar tareas con distintos niveles de autonomía.

Mujer caucásica con camisa azul, preocupada, en una oficina con portátil; un robot blanco con ojos azules trabaja en un escritorio detrás de ella.
Bill Gates ilustró la presión económica con el reemplazo de trabajadores de 20 dólares por hora por robots de 10 dólares de costo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Yuan, la disminución de la semana laboral dependerá de cómo se distribuya el trabajo entre las personas y estas herramientas. La automatización no solo recortaría el tiempo dedicado a determinadas funciones, cambiaría las capacidades requeridas para conservar y crear empleos.

Por su parte, Gates advirtió que la IA puede provocar una “convulsión social, política y económica” porque amenaza con sustituir tareas cognitivas y, más adelante, físicas antes de que los trabajadores y las instituciones tengan tiempo de adaptarse. Ilustró esa presión con el caso de una persona que gana 20 dólares por hora y pierde su empleo frente a un robot cuyo costo equivale a 10 dólares por hora.

Asimismo, el empresario prevé que la tecnología se extienda al derecho, la atención al cliente, la medicina, el desarrollo de software y la manufactura durante la próxima década. “Se crearán algunos empleos nuevos, pero sin las políticas adecuadas, habrá muchos menos que en la actualidad”, advirtió.

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