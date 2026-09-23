Elon Musk ignoró un consejo de su mamá y hoy es el hombre más rico del mundo

Maye Musk aconsejó a su hijo Elon Musk enfocarse en un solo sector tras la venta de PayPal. (Features/Shutterstock /The Grosby Group)

Guardar

Maye Musk reveló el consejo que su hijo ignoró tras vender PayPal, cuando le preguntó si debía dedicarse a los coches eléctricos, los cohetes o la energía solar. La respuesta de su madre fue simple: elegir solo uno. Algo en lo que Elon Musk no hizo caso.

La anécdota surgió durante una entrevista con Stuart Varney en el programa Varney & Co., de Fox Business, donde Maye Musk repasó los años posteriores a la venta de la plataforma de pagos digitales y la forma en que su hijo terminó construyendo varias compañías al mismo tiempo, en contra de su propia recomendación.

PUBLICIDAD

El consejo que Elon Musk decidió ignorar

Según relató Maye Musk al citado programa, la conversación con su hijo ocurrió después de PayPal, cuando él se planteaba hacia dónde dirigir su próximo proyecto. “Me preguntó si debía hacer coches eléctricos, o cohetes, o energía solar. Y yo le dije: has trabajado muy duro, solo haz uno”, contó.

La recomendación buscaba que Elon Musk concentrara sus esfuerzos en un único sector tras años de trabajo intenso. Sin embargo, el resultado fue el opuesto: en lugar de escoger un camino, avanzó en varios frentes de forma simultánea.

Elon Musk impulsó varias compañías en simultáneo a pesar de las predicciones iniciales sobre su fracaso. (REUTERS/Nathan Howard)

“Así que ya ves, él no me escucha”, agregó Maye Musk con humor durante la entrevista, en referencia a la costumbre de su hijo de tomar decisiones por fuera de sus consejos en materia de negocios.

PUBLICIDAD

La madre del empresario recordó que la decisión de multiplicar proyectos estuvo acompañada de un fuerte escepticismo externo. “Entonces hizo seis compañías, y todas iban a fracasar. ¿Te acuerdas? Todo el mundo decía fracaso, fracaso, fracaso, y ahora estoy muy orgullosa de él”, relató.

Pese a esas dudas, Tesla se consolidó en el sector de los vehículos eléctricos y SpaceX avanzó en la exploración espacial, mientras que la energía sostenible también quedó integrada en sus proyectos a través de iniciativas como SolarCity.

En una entrevista publicada por El País, Maye Musk describió ese patrón como una constante a lo largo de la carrera de su hijo: cada anuncio fue recibido con incredulidad antes de convertirse en un negocio consolidado. “Siempre que tiene una idea, la gente dice: ‘Qué ridículo’. Cuando creó Zip2, la gente decía: ‘Qué ridículo’. Cuando inventó lo que ahora es PayPal, decían: ‘Qué ridículo’”, relató al citado medio.

PUBLICIDAD

Maye Musk señaló que su hijo mostraba capacidad para resolver situaciones desde los tres años de edad.

La genialidad que Maye Musk identificó de Elon desde la infancia

Maye Musk sostiene que la forma de pensar de su hijo era distinta desde muy temprano. En su conversación con Varney & Co., contó que Elon se sumergía en pensamientos profundos antes de hacer observaciones que la sorprendían, incluso con apenas tres años.

“Podía reconocer cosas, y podía describirlas, y yo pensaba: ‘eso es a los tres años’, ¿sabes? Podía resolver situaciones por sí mismo”, explicó.

A los doce años, Elon Musk desarrolló su primer negocio: un videojuego llamado Blastar, que vendió a la revista PC Magazine por unos 500 dólares. Años después, Maye Musk aportó sus ahorros de 10.000 dólares para financiar Zip2, la primera empresa fundada junto a su hermano Kimbal, germen de la fortuna que consolidaría con la posterior venta de PayPal.

PUBLICIDAD

Más allá de la trayectoria empresarial, Maye Musk insiste en que la imagen pública de su hijo no coincide con el trato que recibe en lo cotidiano. “Es muy dulce, muy bueno. Le encanta estar con sus hijos”, afirmó.

Maye Musk afirmó que la conducta privada de su hijo difiere de la percepción pública sobre su figura. (Instagram Maye Musk)

La modelo recordó un episodio en París, durante un evento en el que Elon Musk escuchó pacientemente a un centenar de personas antes de poder cenar. “No dice ‘no’ a nadie”, aseguró.

Consultada sobre qué siente al ser reconocida como la madre del hombre más rico del mundo, Maye Musk remarcó que también es madre de Kimbal y Tosca, y que considera a los tres “extraordinarios”. Sobre Elon en particular, resumió: “Lo que está haciendo es de fuera de este planeta. Literalmente no es de este mundo”.

PUBLICIDAD