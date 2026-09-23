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Apple trabaja en una pulsera de salud sin pantalla que podría ser diferente al Apple Watch

La compañía desarrolla prototipos de una pulsera con sensores y una banda de tela que prescindiría de la pantalla y estaría enfocada en salud y actividad física

Apple estaría desarrollando una pulsera inteligente que competiría con el Apple Watch. REUTERS/Carlos Barria
Apple estaría desarrollando una pulsera inteligente que competiría con el Apple Watch. REUTERS/Carlos Barria
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Apple está desarrollando prototipos de una pulsera de seguimiento de salud y actividad física que prescindiría por completo de una pantalla. El dispositivo, similar en concepto a los productos de Whoop, forma parte de una exploración de nuevas categorías de wearables con las que la compañía busca ampliar y replantear su estrategia en el mercado de dispositivos para llevar puestos.

Según Bloomberg, el proyecto se encuentra todavía en una etapa inicial de investigación tecnológica y Apple aún no ha decidido si finalmente lo convertirá en un producto comercial.

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Asimismo, las fuentes consultadas por el medio señalan que la iniciativa cuenta con el respaldo de altos ejecutivos de la compañía, aunque, incluso si recibe luz verde, su lanzamiento no se produciría antes de 2028.

Apple se encontraría buscando una nueva categoría de wearables. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
Apple se encontraría buscando una nueva categoría de wearables. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Una pulsera que funcionaría sin pantalla

Los prototipos que Apple está probando utilizan una banda de tela delgada que incorpora un módulo de computación y diferentes sensores para registrar información relacionada con la actividad física y la salud.

La ausencia de una pantalla sería una de las principales diferencias frente al Apple Watch. El reloj inteligente de la compañía combina sensores de seguimiento con una interfaz que permite consultar información, utilizar aplicaciones, recibir notificaciones y realizar otras funciones directamente desde la muñeca.

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En cambio, el nuevo dispositivo estaría concebido principalmente como un sistema de seguimiento. Su funcionamiento se acercaría al concepto utilizado por Whoop, cuya propuesta se centra en recopilar datos relacionados con el estado físico y la recuperación sin depender de una pantalla convencional.

Whoop - Carlos Alcaraz - tenista - tecnología - 27 de enero
Apple buscaría ingresar al mercado de pulseras inteligentes como en las que destaca Whoop. (Greg Kaplan)

Todavía no se conocen las especificaciones definitivas del prototipo ni el conjunto de sensores que Apple podría incorporar en una eventual versión comercial.

Apple observa el crecimiento de Whoop y Oura

La exploración de esta categoría ocurre mientras Apple mantiene una posición importante en el mercado de relojes inteligentes, especialmente en Estados Unidos, pero enfrenta el crecimiento de productos que adoptan un enfoque más específico sobre salud y actividad física.

Entre ellos se encuentran las pulseras de Whoop y los anillos inteligentes de Oura. Ambas compañías han conseguido millones de usuarios con dispositivos que reducen la cantidad de funciones visibles y ponen el seguimiento de indicadores relacionados con la actividad y el bienestar en el centro de la experiencia.

Esta tendencia ha llevado a Apple a evaluar una propuesta diferente a la del Apple Watch. En lugar de añadir más funciones a un reloj con pantalla, la compañía estudia un dispositivo más sencillo y centrado en la recopilación de información.

Apple buscaría dominar el mercado de pulseras inteligentes al observar el crecimiento de Whoop. (https://www.whoop.com)
Apple buscaría dominar el mercado de pulseras inteligentes al observar el crecimiento de Whoop. (https://www.whoop.com)

Tim Cook y Eddy Cue respaldan el proyecto

El proyecto habría despertado un interés particular en Tim Cook, presidente de la junta directiva de Apple, y Eddy Cue, responsable de servicios de la compañía.

Cue asumió la supervisión de las iniciativas de salud de Apple a finales del año pasado y ha impulsado al equipo a analizar algunas de las características presentes en productos de competidores como Whoop y Oura.

La estrategia se desarrolla además en un momento de cambios en el equipo encargado de los relojes y la salud. Jeff Williams, antiguo director de operaciones y responsable de estas áreas, se jubiló a finales del año pasado. También dejaron la compañía Stan Ng, quien estaba a cargo del marketing del Apple Watch y salud, y Jay Blahnik, responsable de la estrategia de fitness.

Whoop - WEARABLE - pulsera - Apple Watch - tecnología - 10 de agosto
Ejecutivos de Apple estarían de acuerdo con la elaboración de una pulsera inteligente. (touchreviews.net)

Un proyecto que todavía puede no llegar al mercado

Aunque Apple lleva varios meses trabajando en esta categoría, el proyecto continúa en una fase preliminar. La compañía aún debe decidir si existe suficiente interés para convertir el prototipo en un producto comercial.

Las fuentes citadas por Bloomberg señalan que, si Apple finalmente aprueba su lanzamiento, el dispositivo no llegaría al mercado antes de 2028.

La propuesta marcaría una diferencia importante respecto al Apple Watch: un wearable diseñado para recopilar información de salud y actividad física sin necesidad de incorporar una pantalla. Por ahora, sin embargo, se trata de un proyecto en desarrollo y no de un producto confirmado por Apple.

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