La policía recuperó USD 33,690 tras el asalto en el que asesinaron a la esposa de Julián Oro Duro en República Dominicana

Ilustración fotográfica con billetes de dólar. 10 marzo 2023. REUTERS/Dado Ruvic

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La Policía Nacional de República Dominicana recuperó USD 33,690 y RD$ 196,500 (USD 3,309.34) que habían sido sustraídos durante el asalto a la vivienda del merenguero Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, en Santo Domingo Este. En el hecho fue asesinada su esposa, Zenaida Socorro Castillo, mientras que el músico sufrió golpes, según informó la institución.

El detalle oficial señaló que a Kevin Dariel Germán Troncoso le ocuparon USD 3,750 y RD$ 88.000 (USD 1,482.05). A Juan Carlos Hernández García le incautaron USD 240 y RD$ 30,500 (USD 513,66), una cifra que incluye RD$ 2,000 (USD 33.68) recuperados al momento de su arresto y otros RD$ 28,500 (USD 479.98) hallados después durante una diligencia.

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En poder de Michael Tejada Vásquez, las autoridades encontraron USD 9,800. A Lawrence Mar Liranzo Marcos le atribuyeron el hallazgo de USD 19,900 y RD$ 78,000 (USD 1,313.63) además de los relojes, las cadenas y otras pertenencias de la pareja.

La suma de los dólares recuperados coincide con los USD 33,690 informados por la Policía Nacional. El dinero en moneda local alcanzó RD$ 196.500 (USD 3,309.34), de acuerdo con el comunicado difundido por la institución.

El vocero de la policía detalla el dinero y los objetos recuperados durante los allanamientos a los implicados en el caso de Julián Oro Duro, incluyendo joyas, relojes de lujo y la motocicleta utilizada. /(Policía Nacional de República Dominicana)

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, presentó este jueves los objetos recuperados y los avances de la investigación durante una rueda de prensa. La entidad informó que cuatro personas permanecen detenidas bajo sospecha de haber participado en el ingreso a la casa de la pareja, ubicada en el sector Prado Oriental, en Santo Domingo Este.

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Los detenidos fueron identificados como Kevin Dariel Germán Troncoso, alias Yandel; Phillips Michael Tejada Vásquez, alias Leandro; Juan Carlos Hernández García, alias Peña; y Lawrence Mar Liranzo Marcos, alias Chiquito. Las autoridades los vinculan de forma presunta con el crimen y el asalto ocurrido entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes.

De acuerdo con Pesqueira, dos de los sospechosos tenían cercanía con la familia, en especial con el intérprete de merengue. Esa relación habría facilitado el acceso a la residencia, donde se produjo el ataque contra Castillo y su esposo.

Además del efectivo, los agentes recuperaron dos relojes, entre ellos uno de la marca Rolex, dos cadenas de oro, una medalla, un guillo, un broche de mujer, un bolso Louis Vuitton, una llave de un vehículo Toyota y lentes.

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La investigación reveló que dos de los sospechosos tenían relación con el artista, lo que facilitó el ingreso a la residencia./ (Acento)

La Policía difundió imágenes de los objetos durante la rueda de prensa. Entre ellas figuró una cadena que, según indicó Pesqueira, aparece en una fotografía de Julián Oro Duro. También mostró dinero oculto en un macetero durante uno de los allanamientos realizados en las viviendas de los implicados.

Una motocicleta roja quedó bajo investigación por su presunto uso en el asalto

La Policía Nacional presentó, además, una motocicleta personalizada en color rojo, que fue localizada en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte. Los investigadores consideran que el vehículo habría sido utilizado por los responsables para desplazarse durante la comisión del hecho.

Pesqueira sostuvo que las incautaciones fueron resultado de una serie de allanamientos coordinados con el Ministerio Público. Los procedimientos estuvieron a cargo de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

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Las autoridades enviaron a los detenidos y los elementos recuperados a las instancias competentes para el proceso judicial. La investigación continúa bajo coordinación del Ministerio Público, con el objetivo de establecer la secuencia del crimen y determinar la responsabilidad individual de cada una de las personas vinculadas al caso.