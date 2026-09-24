Crimen y Justicia

Video: denunciaron a una mujer de 71 años por maltratar y golpear con un palo a su hijo con síndrome de Down en Chaco

El caso ocurrió en Fontana y salió a la luz tras una denuncia anónima. Imágenes registradas dentro de la vivienda muestran distintos episodios de violencia contra el hombre de 31 años, que también fue amenazado con un cuchillo

Una de las cámaras de seguridad de la vivienda registró la agresión
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Una mujer de 71 años, identificada como D.I.R., fue denunciada en la provincia de Chaco por maltratar a su hijo de 31 años, quien tiene síndrome de Down. Las cámaras de seguridad instaladas dentro de la vivienda registraron distintos episodios de violencia física y psicológica contra el hombre. El material ya se encuentra en poder de la Justicia.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el caso salió a la luz este miércoles a partir de una denuncia anónima. Alrededor de las 15, el Departamento de Violencia Familiar y Género recibió una llamada de una mujer que advertía sobre una situación de violencia intrafamiliar en una casa ubicada en Santa Fe al 3900, en la localidad de Fontana.

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De acuerdo con el relato de la denunciante, una mujer que se moviliza en silla de ruedas ejercía violencia contra su hijo con síndrome de Down. Tras recibir el aviso, efectivos policiales se dirigieron al domicilio, entrevistaron a vecinos de la zona y luego ingresaron a la vivienda.

Allí hablaron con el hermano de la víctima, quien aseguró que el hombre de 31 años sufría violencia física y psicológica por parte de su madre. Además, entregó videos y fotografías en los que quedaron registrados distintos episodios.

Denunciaron a una mujer de 71 por golpear y maltratar a su hijo con síndrome de down
“Comé”, le ordenó la mujer. Ante la negativa de su hijo, lo amenazó con un cuchillo mientras le gritaba: “Comé, te digo”

Uno de ellos es el video que encabeza esta nota, fechado el 18 de septiembre. En las imágenes se observa a la mujer mientras intenta que su hijo coma y, ante su negativa, le da una cachetada en la cara. “Tomá esto”, se la escucha gritar.

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Luego lo toma del cuello y le ordena: “Vení acá”. Segundos después, lo agarra de las orejas y vuelve a golpearlo en la cara, incluso después de que el hombre accede a comer. La secuencia continúa durante varios segundos ante la presencia de otras dos mujeres, que no intervienen para detener las agresiones.

Los registros entregados a la Policía muestran que no se habría tratado de un episodio aislado. Uno de los videos anteriores corresponde al 23 de marzo de este año. “Agarrá esto, por Dios”, le gritó entonces la mujer mientras sostenía un sachet de leche. Cuando su hijo no respondió a la indicación, le arrojó el envase.

Maltrato Chaco
Los presuntos maltratos habrían ocurrido en una vivienda ubicada en la calle Santa Fe al 3900

Días después, el 5 de abril, se produjo otra situación de violencia, nuevamente vinculada con un sachet de leche. En esa grabación se observa cómo la mujer golpea a su hijo con un palo. “Dejá la leche”, le ordena. Ante la falta de respuesta, vuelve a pegarle varias veces en los brazos mientras le grita: “No toques”.

El 25 de mayo, otro video registró un nuevo ataque. En esa oportunidad, la mujer volvió a utilizar un palo para golpearlo mientras intentaba que fuera a cambiarse. “Andá a cambiarte”, se la escucha decir durante la secuencia.

Más recientemente, el 11 de septiembre, las cámaras captaron otro episodio durante el almuerzo. “Comé”, le ordenó la mujer. Ante la negativa de su hijo, lo amenazó con un cuchillo mientras le gritaba: “Comé, te digo”.

Todo el material audiovisual fue incorporado a las actuaciones que quedaron a cargo de Marcelo Stachula, de la Fiscalía Penal N°1, quien intervino de oficio y caratuló inicialmente el caso como supuesta violencia intrafamiliar.

Además, la fiscalía dispuso elevar las actuaciones a la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana (M.U.I.T.) y remitir una copia al Juzgado de Familia en turno, para que intervenga dentro de sus competencias.

En paralelo, familiares de la víctima informaron que una de sus hermanas inició en enero de este año gestiones para hacerse cargo de su cuidado ante el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (Iprodich).

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