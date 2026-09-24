Bajan las denuncias de extorsión en Guatemala, pero suben los homicidios y diez municipios concentran el 42.6% de los casos

Un resumen gráfico elaborado con datos del CIEN detalla el descenso de denuncias por extorsión y el incremento de homicidios en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guatemala registró 1,121 denuncias de extorsión en agosto de 2026, 795 menos que en el mismo mes del año anterior, pero el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) advirtió que el descenso no permite establecer si el delito ocurre con menor frecuencia o si las víctimas dejaron de acudir a las autoridades.

Los homicidios siguieron una trayectoria inversa: en agosto se contabilizaron 318 casos, frente a 283 en agosto de 2025. La tasa interanual alcanzó 16,65 denuncias por cada 100 mil habitantes.

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La reducción de extorsiones surge del Índice de Denuncias de Delitos, una medición mensual presentada por el CIEN, brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, junto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y Crime Stoppers. La tasa interanual bajó de 150.72 a 102.13 denuncias por cada 100 mil habitantes.

Un comunicado del CIEN detalla que las denuncias de delitos bajaron un 1.02 por ciento en Guatemala durante agosto de 2026, pese al incremento en los homicidios. (CIEN Guatemala)

Una baja de denuncias sin certeza sobre la victimización

Durante los primeros ocho meses del año, el país acumuló 7.217 denuncias menos de extorsión que en el mismo período de 2025. El nivel también quedó por debajo de los registros de 2023 y 2024.

David Casasola, investigador del CIEN responsable del índice, planteó la principal limitación de esos registros: “Es importante revisar esto en especial porque es difícil determinar si esta reducción se debe a que el hecho ocurre menos o a una menor denuncia del delito de extorsión, y que la ciudadanía igual está siendo víctima, pero no lo están recogiendo las estadísticas”.

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A diferencia de los homicidios, cuya ocurrencia puede comprobarse mediante las necropsias del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), las extorsiones solo ingresan en las estadísticas si la víctima presenta una denuncia. Esa dependencia impide conocer la dimensión real del fenómeno sin una encuesta de victimización.

Uno de los panelistas de la presentación insistió en esa necesidad: “En cambio, en los demás delitos que se analizan, como el caso de las extorsiones, son denuncias y las personas pueden no denunciar. Entonces, por eso insistimos en una encuesta de victimización, que es lo que finalmente nos permite saber si el hecho ocurre menos o el hecho se denuncia menos”.

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Los investigadores contrastaron la caída registrada por la Policía Nacional Civil (PNC) con publicaciones en redes sociales y coberturas sobre un aumento de extorsiones contra empresas y pequeños emprendedores. El organismo anticipó que su análisis de octubre incluirá resultados de una encuesta dirigida a emprendimientos, con un apartado específico sobre este delito.

Diez municipios concentran el 42,6% de las denuncias

La distribución territorial muestra que diez municipios reunieron el 42.6% de las denuncias de extorsión presentadas entre enero y agosto. El municipio de Guatemala concentró por sí solo el 20,9% del total nacional, aunque registró 1,477 casos menos que en el año anterior.

El comunicado divulgado el 23 de septiembre indicó que los nueve delitos seguidos por el índice descendieron 1,02% en agosto. La variación estuvo impulsada principalmente por una reducción de 6,30% en el subíndice de delitos contra la propiedad.

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Además de extorsiones, la medición incluye homicidios, lesiones, violaciones, secuestros, robo de vehículos, robo de motocicletas, robo de furgones con mercadería y robos a viviendas.

Cuatro de cada diez homicidios ocurrieron en solo diez municipios. El municipio de Guatemala acumuló 325 casos en lo que va del año, seguido por Villa Nueva, con 115, y Mixco, con 86.

Cuatro años de la Ley de Aceptación de Cargos

El CIEN también examinó los cuatro años de vigencia de la Ley de Aceptación de Cargos. Corinne, investigadora de la entidad, explicó que el mecanismo guatemalteco establece un acuerdo entre la persona sindicada y el juez, sin intervención del Ministerio Público (MP).

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La propuesta original contemplaba que quienes aceptaran los cargos debían colaborar como testigos con el MP. Esa condición fue eliminada durante el trámite legislativo y la norma quedó limitada a la aceptación de cargos ante el juez, sin una obligación adicional de aportar a la investigación penal.