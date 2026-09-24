Franco Colapinto tendrá la ayuda de un ex piloto de F1 que se sumó a Alpine: el rol clave que tendrá en las carreras

Daniil Kvyat es piloto de simulador de Alpine de la Fórmula 1

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Daniil Kvyat regresa al paddock de la Fórmula 1 como piloto de simulador de Alpine, según confirmó la escudería francesa a través de sus redes sociales. El ruso, de 32 años, trabajará desde la fábrica de Enstone, en Inglaterra, para asistir con datos técnicos a Franco Colapinto y Pierre Gasly durante los fines de semana de carrera.

El anuncio incluyó un video en el que se ve a Kvyat frente al simulador del equipo, mientras sigue en vivo las sesiones de pista y analiza el rendimiento del auto en tiempo real. La escudería explicó su función con una publicación breve: “Mientras tanto, en Enstone... En el simulador, Daniil Kvyat, mirando las sesiones en vivo y observando la performance del auto. Comparó la experiencia del simulador para proporcionar información al equipo de pista”.

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El trabajo en el simulador constituye una herramienta central para los pilotos titulares de un equipo de F1. A través de ella, el piloto de reserva reproduce las condiciones de pista y aporta datos que ayudan a definir ajustes en tiempo real. La experiencia acumulada por Kvyat en 110 carreras resultará determinante para la puesta a punto de los Alpine A526 en lo que resta de la temporada. El objetivo es que el ruso pueda aportarles información a los pilotos titulares y a los ingenieros.

No es la primera vez que el ruso trabaja para el equipo francés. En 2021 ya había ocupado el rol de piloto de reserva de Alpine, un vínculo que ahora se renueva bajo un formato distinto, enfocado exclusivamente en el trabajo de simulación.

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Daniil Kvyat compitió en la F1 hasta 2020. Disputó 110 carreras, sumó tres podios y marcó un récord de vuelta (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Kvyat se consagró campeón de la GP3 Series en 2013, categoría en la que superó al argentino Facundo Regalía en la definición del título. Ese resultado le abrió las puertas de la Fórmula 1 al año siguiente, cuando debutó de forma directa en la categoría máxima. A lo largo de su trayectoria en la F1, disputó 110 carreras, sumó tres podios y estableció una vuelta rápida.

Su última temporada completa en la categoría fue en 2020. Tras dejar la F1 como piloto titular, compitió en distintas disciplinas del automovilismo internacional. Participó en la NASCAR, tanto en la categoría principal como en la divisional, e incursionó en las carreras de resistencia a través del Campeonato Mundial de Endurance (WEC). Más adelante, regresó a Norteamérica para correr en el IMSA y, el año pasado, se instaló en Japón para disputar el Súper GT. En ninguna de esas categorías logró una victoria.

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En el plano personal, Kvyat mantuvo una relación sentimental con Kelly Piquet, con quien tuvo una hija llamada Penélope. La pareja se separó en 2020. Desde fines de ese mismo año, la hija del tricampeón Nelson Piquet, está en pareja con Max Verstappen, que fue campeón mundial entre 2021 y 2024, con Red Bull.

Con esta incorporación, Daniil Kvyat retorna al ambiente de la Fórmula 1 después de varios años dedicados a otras categorías, esta vez desde un rol de asistencia técnica que lo mantendrá vinculado a cada gran premio del calendario restante.