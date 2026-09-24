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La Conmebol reveló cuánto dinero recaudaron los semifinalistas de la Libertadores y la Sudamericana: las cifras de Estudiantes y Boca

El Pincha se medirá ante Flamengo por el máximo certamen continental, mientras que el Xeneize buscará un lugar en la definición de la Sudamericana contra Vasco Da Gama

boca estudiantes
Boca y el Pincha, los dos representantes argentinos en las máximas competiciones continentales
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Los cuatro sobrevivientes de la Copa Sudamericana y los cuatro de la Copa Libertadores alcanzaron la recta final con premios millonarios ya garantizados. El ranking tiene a Flamengo al frente, con USD 9.610.000, mientras que Vasco da Gama encabeza el lote de la otra competencia. Estudiantes recibirá al Mengao en La Plata el 15 de octubre y Boca Juniors abrirá su cruce ante el equipo carioca un día antes, en la Bombonera.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) publicó los montos acumulados por los ocho clubes que siguen en carrera. Entre los semifinalistas de ambos torneos, la cifra ya supera los USD 50 millones, sin contar las recompensas que se distribuirán por alcanzar la final y levantar cada trofeo.

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En la Libertadores, Flamengo es el que más ingresos consiguió hasta esta instancia, con USD 9,61 millones. Detrás aparece Palmeiras, que embolsó USD 9,27 millones. Estudiantes de La Plata y Fluminense llevan USD 8,93 millones cada uno, luego de atravesar la fase de grupos y las eliminatorias. Los importes contemplan tanto los premios por avanzar de ronda como los bonos de mérito deportivo obtenidos en la primera etapa.

La distancia con la Sudamericana es marcada. Vasco da Gama lidera allí con USD 3,87 millones, seguido por Montevideo City Torque, con USD 3,73 millones, y Atlético Mineiro, con USD 3,38 millones. Boca Juniors acumuló USD 2,6 millones en su recorrido actual, aunque su balance continental del año asciende a USD 6,28 millones porque antes había recibido USD 3,68 millones por disputar la fase de grupos de la Libertadores.

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El incentivo todavía puede multiplicarse. El campeón de la Libertadores cobrará USD 25 millones y el subcampeón obtendrá USD 7 millones por la definición. En la Sudamericana, los premios de la final serán de USD 10 millones para el ganador y de USD 2,5 millones para el segundo. Los dos campeones, además, clasificarán a la fase de grupos de la Libertadores 2027 y a la Recopa Sudamericana; el vencedor de la principal copa del continente también tendrá acceso a las competencias de la FIFA.

Estudiantes y Flamengo jugarán en La Plata antes de definir la serie en el Maracaná

La semifinal de Libertadores entre Estudiantes y Flamengo comenzará el jueves 15 de octubre a las 21:30 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en La Plata. El Pincha llega a la cita después de eliminar a Corinthians con un triunfo 1-0 en el Neo Química Arena, resultado que le dio el pasaje entre los cuatro mejores del torneo.

La confirmación de UNO como sede cerró la discusión en torno a la capacidad destinada a los visitantes. El reglamento exige estadios con un aforo de al menos 30.000 personas y la entrega de 4.000 localidades para la parcialidad rival. La cancha de 1 y 57 cumple con la primera condición, pero el sector visitante habitual solo dispone de 2.500 lugares. Por ese motivo, Estudiantes trabajó con la CONMEBOL y Flamengo para completar el cupo requerido mediante ubicaciones en una platea de la calle 115, sin resignar la localía.

El presidente del club platense, Juan Sebastián Verón, viajó a Luque junto con el vicepresidente Martín Gorostegui para participar de las reuniones con autoridades de la entidad sudamericana y representantes del cuadro brasileño. La vuelta será el miércoles 22 de octubre a las 21:30, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La otra llave también tendrá protagonismo brasileño. Fluminense recibirá a Palmeiras el miércoles 14 de octubre a las 21:30 en el Maracaná. La revancha se disputará una semana después, el miércoles 21, a la misma hora, en el estadio NuBank Parque de São Paulo. La final de la Libertadores está programada para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

Boca abrirá ante Vasco y la revancha todavía no tiene estadio confirmado

En la Sudamericana, Boca Juniors será local frente a Vasco da Gama el martes 13 de octubre a las 21:30 en la Bombonera. El desquite se jugará el 20 de octubre, también a las 21:30, en Brasil, aunque el club de Río de Janeiro aún debe resolver el escenario.

La llave restante medirá a Montevideo City Torque con Atlético Mineiro. La final de la Sudamericana se celebrará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

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