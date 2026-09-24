El Salvador atendió aproximadamente 500 emergencias por lluvias en los últimos días, el 45% por deslizamientos

La caída de árboles abarcó el 34% de los problemas reportados en las vías nacionales. (Foto cortesía FOVIAL)

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Las lluvias de los últimos días han puesto a prueba la capacidad de respuesta en distintos puntos de El Salvador. El Fondo de Conservación Vial (Fovial) informó que atendió 473 emergencias relacionadas con las precipitaciones, aunque, hasta la mañana de este 24 de septiembre, no había carreteras con cierres o restricciones de paso.

El director ejecutivo de Fovial, Alex Beltrán, explicó que la mayor parte de las incidencias ocurrió en zonas montañosas, donde la persistencia de las lluvias y la baja evaporación aumentan la saturación de los suelos.

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Esa condición eleva el riesgo de derrumbes, desprendimientos de tierra y caída de árboles sobre las vías.

Según Beltrán, el 45% de las emergencias atendidas corresponde a deslizamientos de tierra, sedimentos y otros materiales que llegaron a la calzada. El segundo tipo de incidente más frecuente fue la caída parcial o total de árboles, que concentró entre el 34% de los casos.

Los deslizamientos de tierra y sedimentos representaron el 45% de los incidentes viales registrados en el país. (Foto cortesía FOVIAL)

La capital concentra la mayor parte de los casos

Las mayores incidencias se concentraron en La Libertad y San Salvador, departamentos que, de acuerdo con el funcionario, reúnen más del 44% de los eventos atendidos. La topografía de varias rutas, con tramos montañosos, taludes y descensos hacia zonas más bajas, influye en la vulnerabilidad durante la época lluviosa.

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Entre los sectores que requieren vigilancia se encuentran la carretera al puerto de La Libertad, la Panamericana en el área de Los Chorros, la autopista Comalapa, la ruta panorámica y otras vías ubicadas entre San Salvador y La Libertad. También se registraron incidencias en el occidente del país, incluida la Ruta de las Flores.

Beltrán señaló que Fovial distribuyó equipos en 34 puntos estratégicos para atender derrumbes, árboles caídos, inundaciones temporales, cárcavas, daños en señales de tránsito y afectaciones en postes. Las cuadrillas trabajan con retroexcavadoras, camiones, motosierras y herramientas para despejar las carreteras y reducir los tiempos de respuesta.

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La institución cuenta con más de 300 cuadrillas de emergencia y puede habilitar más de 40 planteles, según la evolución de las lluvias. Durante los avisos por condiciones climáticas, el personal opera las 24 horas bajo turnos rotativos.

Los departamentos de La Libertad y San Salvador concentraron más del 44% de las emergencias viales. (Foto cortesía FOVIAL)

El llamado es a respetar los cierres y reportar riesgos

El director de Fovial pidió a los conductores respetar los cierres temporales que se establezcan durante una emergencia. Explicó que esas medidas se toman después de una evaluación técnica, cuando existe riesgo de desprendimientos, caída de árboles u otras condiciones que pueden poner en peligro a quienes circulan por la zona.

También recomendó reducir la velocidad sobre pavimento mojado, mantener distancia entre vehículos y atender las indicaciones de los equipos que trabajan en carretera. Un accidente por derrape puede generar derrames de aceite u otros materiales que elevan el riesgo para motociclistas y automovilistas.

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Beltrán destacó la importancia de que la población informe sobre grietas, árboles inclinados, tragantes obstruidos, tapas de pozos dañadas, fugas de agua o acumulación de basura.

Los reportes pueden canalizarse mediante Protección Civil o las redes sociales de las instituciones responsables de la conectividad vial.

El director de la entidad solicitó a los conductores mantener la distancia entre vehículos y reducir la velocidad sobre pavimento mojado. (Foto cortesía FOVIAL)

El funcionario insistió en evitar arrojar desechos en calles, carreteras y drenajes. La basura puede ser arrastrada por la lluvia hacia los puntos bajos, donde bloquea el paso del agua y favorece inundaciones. Fovial mantendrá sus recorridos de supervisión mientras persistan las condiciones de lluvia en el país.