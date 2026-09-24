Scaloni confirmó quién será el capitán de Argentina tras la despedida de Messi y bromeó sobre los regalos que recibió en Pujato

Lionel Scaloni confirmó que Cuti Romero será el nuevo capitán de la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Lionel Scaloni afrontará una nueva fecha FIFA al mando de la selección argentina luego de la final del Mundial 2026. En medio de la incertidumbre por su continuidad en el combinado nacional, el entrenador brindó varias declaraciones en una rueda de prensa posterior al entrenamiento de este jueves. El técnico se refirió a quién será el nuevo capitán tras el retiro de Lionel Messi, la disputa por el Balón de Oro 2026 y bromeó sobre el cariño de la gente en su casa de Pujato.

Scaloni afirmó que todavía no sabe quién usará el número 10 en la camiseta, pero confirmó que Cristian Romero será el nuevo capitán de la Selección. “El capitán va a ser Cuti. Ya era tercer capitán después de Leo y Ota. Está Emiliano (Martínez), que también puede llevar la cinta. Rodrigo (De Paul), que en estos dos partidos no va a estar, también la puede llevar, Lautaro la puede llevar. Cuti es el indicado”, confirmó en la conferencia de prensa improvisada tras el ensayo abierto de los futbolistas.

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El director técnico argentino se lamentó por la sanción que le impusieron a la Selección, que derivó en la pérdida de aficionados en el amistoso contra Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba: “Una lástima que no pueda tener el aforo completo. Lo importante es que la gente lo pueda ver y yo, que soy del Interior, me hubiera encantado también ir a Rosario, pero no se pudo”.

Inmediatamente, bromeó sobre la posibilidad de que se repitan las inéditas imágenes de los hinchas aglomerados en la casa de sus padres en Pujato tras el Mundial 2026. “Mi viejo iba a estar un poco estresado. La verdad es que estuvo... tengo comida para seis meses”, comentó entre risas.

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“Lo que mejor estoy llevando es el cariño de la gente. Ni en los mejores sueños, como siempre dije. Les agradezco, hasta me pone un poco incómodo, pero entiendo que estén ilusionados con lo que se dio y con lo que pueda venir”, agregó sobre el apoyo que recibe.

Lionel Scaloni y Walter Samuel: la continuidad del entrenador está en duda. Su asistente se presume que no seguirá en Argentina porque iniciaría su carrera como DT principal (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Scaloni aseguró que habló con Messi en relación al partido de despedida. “Feliz de poder ser parte de eso y de poder disfrutar esa noche. Melancolía pura. Se fue Maradona, Leo va a dejar de jugar, ¿y cuál es el problema? Esto alguna vez pasará, seguro”, destacó.

Al mismo tiempo, puntualizó en la posibilidad de que Lionel Messi obtenga su noveno Balón de Oro y aseguró que es el favorito a ganarlo: “Claro que sí, pero no creo que esté muy preocupado con eso. De verdad, no creo que le preocupe mucho. Mientras él esté en una cancha de fútbol, es difícil que no merezca. Aparte no lo decimos solo nosotros, lo dice la mayoría de la gente”.

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“El Mundial fue demasiado emotivo. Haberlo podido entrenar para mí es lo máximo, fue un sueño. Se lo dije y se lo voy a decir de por vida. No habrá nadie igual. Es que es muy difícil que salga un jugador así. No solo por lo que es adentro de la cancha, sino por todo lo que transmite afuera, por todo lo que transmite a la gente que trabaja en la selección, los contrarios, los rivales. Es algo difícil de explicar. Con palabras yo no sabría explicarlo. Es una manera de decir haberlo podido entrenar. Yo lo que hice es sentarme y verlo jugar, porque entrenarlo a él, decir lo que tiene que hacer es prácticamente imposible. Es un lujo, disfrutémoslo porque lo vamos a ver una vez más con la camiseta de la selección”, comentó sobre su tiempo con Messi.

Después de las dudas que planteó sobre su continuidad luego de la caída en la final del Mundial contra España y la culminación de su contrato, Scaloni negó que los jugadores lo intentaran convencer para seguir en el cargo. “No creo que sea para ellos muy importante. Lógicamente, imagino que es más cómodo que se quede un entrenador que conocen de hace tiempo, porque todo después crea una incertidumbre. Pero no creo que sea importante”, aseguró.

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Scaloni intentó suavizar la incertidumbre por su continuidad y negó un posible impacto negativo dentro del plantel. “A lo mejor estamos haciendo algo que es una bola para ellos. Lógicamente que conmigo tienen feeling y me conocen de hace no sé cuánto tiempo un montón de jugadores, pero no les va a cambiar el entrenador que esté sentado. No es que influya algo en el desarrollo de juego”, analizó.

Respecto a su postura, indicó: “Lo repito, no tengo problemas porque cada vez que digo las cosas las digo con un sentido y con el corazón. Esto es un lugar privilegiado. Esto es soñado, pero no significa que yo me tenga que atornillar para siempre. Entonces, hay unas condiciones que tenemos que hablar con el presidente y ya veremos si llegamos a un acuerdo. Esa es la realidad”.

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La selección argentina tendrá tres amistosos en la fecha FIFA de septiembre y octubre. El miércoles 30 de septiembre chocará contra Bolivia en Córdoba y luego afrontará dos choques en el Estadio Monumental de River Plate: el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso y el martes 6 de ese mismo mes frente a Benín.

MÁS FRASES DE LIONEL SCALONI DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Qué falta para extender su contrato: “Un poco de todo. Sobre todo una charla que creo que tenemos que tener. Después del mundial no volvimos a hablar y vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Las ganas están, eso es evidente. La AFA ya lo dijo, de nuestra parte, predisposición hay, pero es que no hemos hablado. Todo lo que salga no es real. Cuando hablemos y veamos si podemos llegar a un acuerdo, sería bueno de comunicarlo cuando llegue el momento, para bien o para mal. Si hay ganas”.

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La reconstrucción del plantel y los amistosos: “Estamos ilusionados con estos partidos y con la posibilidad de que la gente vea a los futbolistas en su país. Además de la posibilidad de ver a chicos nuevos que no tuvimos la oportunidad de ver de cerca. Vamos a dar minutos a ellos porque así lo merecen. Hicimos, en 2018, esos primeros seis partidos que le dimos oportunidad a un montón de chicos. Vamos a hacer lo mismo, esa es la idea. Es verdad que ahora el contexto es diferente. Hay una base ya bastante sólida. Esa la vamos a respetar y vamos a ir agregando chicos porque creo que se lo merecen, porque creo que es lo adecuado en este momento”.

Los jugadores jóvenes que fueron citados: “Les dijimos lo mismo que a aquellos del 2018, que ojalá que no sea la primera vez y última que vengan al predio. Nosotros les vamos a dar la oportunidad que ellos merecen y que hagan lo que hacen en su club. Es inútil si en el club se pasan a cinco, vengan acá y no tengan esa picardía o esa vergüenza de poder hacerlo. Yo creo que entendieron el mensaje, entendieron que cada minuto de estar acá es oro y estamos contentos con estos chicos nuevos. Lo seguiremos haciendo estos partidos, porque creo que el momento que atraviesa la selección lo merecen”.

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“Les dijimos que aprovechen cada minuto de estar en la selección, que cada entrenamiento es oro. Nosotros les vamos a dar la oportunidad y que hagan lo que hacen en sus clubes, porque para eso vienen, por eso están acá. No pueden dejar de hacer lo que hicieron en sus clubes, porque a lo mejor llama mucho la atención entrenar con algunos jugadores fenómenos de acá, pero que todos tiramos por el mismo lado y creo que el mensaje lo entendieron”.

Las teorías conspirativas tras la final del Mundial 2026: “Yo digo una cosa y después cualquiera lo repostea. Hay que reconocer que nos ganaron bien. Es evidente que estábamos justitos y, por la parte que me toca, lógicamente, después siempre con el diario del lunes es muy fácil, pero hicimos más de lo que podíamos para intentar que ese partido no se vaya para el lado de España, que ha sido justo ganador”.

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LA LISTA COMPLETA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Valentín Gómez (Betis, España) y Nicolás Otamendi (River Plate).

Mediocampistas: Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Santiago Simón (Toluca, México), Equi Fernández (Bayer Leverkusen, Alemania) y Tobías Andrada (River Plate).

Delanteros: Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

*Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre