Premiere llega a Android con acceso gratuito a sus principales herramientas de edición

La compañía apostó por trasladar varios de los conceptos clave del programa de escritorio a un formato táctil. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Adobe)

Guardar

Adobe completó el despliegue de su editor de video en el ecosistema móvil. Tras su paso inicial por dispositivos iOS, la aplicación Premiere ya está disponible para descarga en teléfonos y tabletas con sistema Android. La herramienta llega de forma gratuita, sin necesidad de registro ni marcas de agua en los videos generados.

La compañía apostó por trasladar varios de los conceptos clave del programa de escritorio a un formato táctil, con una app que integra desde funciones de edición profesional hasta inteligencia artificial generativa a través de Adobe Firefly.

PUBLICIDAD

Qué herramientas de edición incluye Premiere para Android

La aplicación incorpora una línea de tiempo multipista que permite solapar pistas de video, música, efectos y locución en un mismo proyecto. El editor cuenta con precisión de fotograma para sincronizar los cortes con la música o ajustar los tiempos de cada escena.

La app incorpora una línea de tiempo multipista que permite solapar pistas de video, música, efectos y locución en un mismo proyecto. (Adobe Premiere)

En materia de sonido, el programa integra la función Mejorar audio, que utiliza algoritmos para limpiar el ruido de fondo y potenciar la nitidez de la voz con un solo toque en pantalla.

El software permite exportar los proyectos terminados en resoluciones de hasta 4K. A esto se suman plantillas prediseñadas y acceso directo a efectos y recursos creativos procedentes de la biblioteca de Adobe Stock.

PUBLICIDAD

El acceso a estas funciones no requiere pago ni registro previo, lo que diferencia a esta versión móvil de otras propuestas del mercado que suelen limitar el uso gratuito con marcas de agua o restricciones de tiempo.

Para instalarla desde Google Play es necesario contar con un dispositivo con Android 13 o versiones posteriores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial con Adobe Firefly en la app de edición

El sistema suma funciones de inteligencia artificial impulsadas por Adobe Firefly. Entre ellas figuran el relleno generativo de elementos, la conversión de imagen estática a video y la generación de efectos acústicos.

El uso básico de estas herramientas es gratuito. Sin embargo, Adobe mantiene micropagos opcionales para quienes necesiten adquirir paquetes de almacenamiento en la nube o créditos generativos adicionales.

Requisitos técnicos para instalar Premiere en Android

Al tratarse de una aplicación con procesos exigentes, Adobe estableció especificaciones técnicas concretas para garantizar su funcionamiento correcto. Para instalarla desde Google Play es necesario contar con un dispositivo con Android 13 o versiones posteriores.

PUBLICIDAD

También se requiere un mínimo de 5 gigabytes (5 GB) de memoria RAM en el terminal. Fuera de estos dos puntos, no existen muchos más requisitos, por lo que prácticamente cualquier dispositivo relativamente moderno podrá ejecutar la aplicación sin inconvenientes.

Adobe Premiere para iPhone funciona como un editor de video pensado para pantallas táctiles. (Apple / Adobe)

Próximas actualizaciones que prepara Adobe para Premiere móvil

Adobe confirmó que continuará ampliando las capacidades del programa en futuras versiones. Entre las novedades anunciadas figura la compatibilidad con fuentes de Adobe Fonts.

La empresa también anticipó la llegada de controles mediante fotogramas clave, herramientas avanzadas de recorte y un sistema de detección automática de ritmo musical.

A esto se sumará la opción de enviar proyectos abiertos directamente a la versión de Premiere para ordenadores, lo que permitirá continuar el trabajo de edición entre el dispositivo móvil y el equipo de escritorio sin perder el avance realizado.

PUBLICIDAD

Qué herramientas de edición ofrece Adobe Premiere para iPhone

Adobe Premiere para iPhone, conocido formalmente como Adobe Premiere Rush o la versión rediseñada de Adobe Premiere, funciona como un editor de video pensado para pantallas táctiles. La aplicación traslada las funciones clave del software profesional de escritorio a un formato manejable desde el teléfono.

El editor permite agregar títulos animados, modificar la velocidad de los clips y retocar colores mediante filtros preestablecidos. (App Store)

Su interfaz se organiza a partir de una línea de tiempo multipista que permite importar clips directamente desde la galería del dispositivo, cortarlos, dividir capas y reorganizarlos con gestos táctiles. La app también integra una cámara avanzada para grabar contenido de forma directa, con ajustes previos de resolución (hasta 4K), tasa de fotogramas e iluminación antes de comenzar el proceso de edición.

PUBLICIDAD

Entre sus funciones principales figura la incorporación de herramientas inteligentes orientadas a simplificar tareas complejas y agilizar la producción de contenido para redes sociales. El editor permite agregar títulos animados, modificar la velocidad de los clips y retocar colores mediante filtros preestablecidos.

A esto se suman funciones asistidas por inteligencia artificial, como la generación automática de subtítulos y la reestructuración de encuadre, conocida como Auto Reframe, que adapta videos horizontales a formatos verticales pensados para plataformas como Reels o TikTok.

La sincronización con Adobe Creative Cloud completa el conjunto de herramientas. Gracias a esta función, un proyecto iniciado en el iPhone puede continuarse más tarde en una iPad o en una computadora sin que se pierda el progreso realizado.

PUBLICIDAD