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La escandalosa pelea entre Majo Martino y María Eugenia Ritó: “Parecés el Ratón Mickey”

La panelista y la actriz protagonizaron un duro cruce en redes sociales luego del viaje a Miami de la influencer

La panelista y la actriz protagonizaron una pelea en redes socciales (Video El Ejército de la Mañana-Bondi Live)
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Majo Martino y María Eugenia Ritó protagonizaron un fuerte cruce público luego de que una pregunta de Yanina Latorre sobre un viaje a Miami desencadenó una serie de mensajes privados cargados de reproches e insultos entre las dos figuras del espectáculo.

Todo comenzó en el piso de SQP (América TV) cuando Latorre puso en duda el motivo laboral del viaje que Martino realizó junto a Evangelina Anderson a Estados Unidos. “¿Fuiste a laburar a Miami? Quién pudiera… ¿De qué laburaron? Porque por dos días, es raro”, lanzó la panelista, en una pregunta que rápidamente se viralizó y que sirvió de disparador para lo que vino después.

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Quien aprovechó ese comentario para sumarle tensión al asunto fue Ritó, que realizó una publicación dejando entrever que el supuesto trabajo realizado por Majo durante la estadía no sería tan inocente como ella misma sostenía. “Se va a trabajar de la nada, tantas modelos que hay en el mundo… ¡A mamá NO!”, escribió la exvedette, sembrando una insinuación que Martino no estaba dispuesta a ignorar.

Captura de pantalla de un mensaje en la red social X de María Eugenia Ritó, que incluye texto y una miniatura de video
María Eugenia Ritó compartió un mensaje en redes sociales para opinar sobre el cruce mediático entre Majo Martino y Yanina Latorre.

En El Ejército de la Mañana (Bondi Live), Pepe Ochoa mostró que el asunto quedó lejos de darse por terminado ya que la panelista le escribió por mensaje privado para pedirle explicaciones. El intercambio fue directo y subió de tono con rapidez. “¿Qué te pasa María Eugenia que estás agresiva? ¿Qué tenés para decir de mí? Tengo la suerte de que me lleven como influencer, ¿te da envidia o qué te pasa? Te creés que todas son de tu condición”, le reprochó Martino.

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La última frase fue la que terminó de encender el cruce. Ritó respondió mediante un audio cargado de furia: “¿Qué te pasa ridícula? ¿De qué condición me hablás? ¿Por qué no hablás de tu realidad y tu condición ridícula?”. Y en el mismo intercambio volvió a la carga con otra respuesta: “Ojalá tuvieras lo que yo tuve porque alguna vez tuve un problema pero ahora estoy perfecta. Vos sabés bien con quién te manejás. En todo caso, el cachivache acá sos vos, maleducada”.

Majo contestó reivindicando su trayectoria en el medio y rechazando cualquier cuestionamiento sobre su forma de trabajar. “Nadie puede decir ni A de mí. Soy laburadora y a mucha honra trabajé de productora y me rompí el lomo laburando y ahora de panelista… Pensé que tenías buena onda… me sorprendiste”, sostuvo.

Ritó, sin embargo, no bajó el tono. Cuestionó que Martino hablara de envidia y aseguró que su falta de actividad pública respondía a una decisión propia. “¿Qué te voy a envidiar a vos? Vos me rogabas por favor por una nota. Si ahora no laburo es porque no quiero, ¿sabés todos los que me llamaron? No te da el piné. Seguí operándote, parecés el ratón Mickey”, cerró la exvedette.

El enfrentamiento quedó en ese punto por ahora, aunque el ida y vuelta entre las dos protagonistas deja abierta la posibilidad de nuevos capítulos.

Todo comenzó con un comentario de Yanina Latorre al aire de su programa (Video: SQP-América TV)

No es la primera vez que Yanina Latorre cruza al aire a su panelista por ausentarse de la emisión diaria de SQP para realizar distintos tipos de viajes. Sin embargo, en la noche del martes, ni bien comenzó el programa, la conductora no tardó en lanzarle indirectas a Martino, al punto de que luego la panelista tuvo que salir a dar explicaciones en sus redes sociales.

“¡Hola Majo! Te vi odiada en las redes todo el fin de semana contra las aerolíneas porque te dejaron varada… ¿Te fuiste a laburar a Miami? Quién pudiera… ¡Dos días! Con Evangelina Anderson… ¿De qué laburaron? Raro…”, comenzó diciendo Latorre, casi sin darle tiempo a su compañera para responder. Sorprendida por el cuestionario, Martino explicó que el viaje duró solo un día y medio y le preguntó qué estaba sugiriendo.

Lejos de retroceder, la conductora insistió: “Qué sé yo, digo, quiero saber… Hay muchas que se van a Dubai, vos no, a Miami… ¿Quién te contrató?”. En medio del incómodo intercambio, Majo reveló que fue invitada por una marca de gin para asistir al show del cantante Bruno Mars en la ciudad estadounidense.

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