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Vélez apeló el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA y pidió suspender el partido Boca-Racing por Copa Argentina

La dirigencia del Fortín presentó el recurso ante el Tribunal de Apelaciones luego de que la resolución del organismo haya sido favorable al Xeneize

Boca vs. Vélez, Copa Argentina
Vélez presentó la apelación formal ante la AFA tras el rechazo de su reclamo contra Boca Juniors. (FOTOBAIRES)
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Vélez presentó este miércoles la apelación formal al fallo del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que rechazó el reclamo del Fortín por la inclusión de seis extranjeros en la planilla de parte de Boca Juniors en el partido de octavos de final de la Copa Argentina, disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La dirigencia de la institución de Liniers acompañó el recurso con un pedido para que se suspenda el encuentro entre Boca Juniors y Racing Club, programado para el domingo 27 de septiembre (17 horas) en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario. Vélez argumenta que, si el partido se disputa mientras se aguarda la resolución de la apelación, sería imposible ejecutar un posible fallo favorable en esta instancia y por eso insiste en que se tome una nueva determinación de manera urgente.

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El 22 de septiembre, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió por unanimidad mantener la clasificación de Boca a los cuartos de final y le impuso al Xeneize una sanción económica equivalente al valor de 1.000 entradas —unos 50 millones de pesos— por infringir el reglamento. Según los fundamentos del fallo, “la conducta configura una infracción reglamentaria relativa a la confección, presentación y suscripción de la planilla oficial, pero no configura la alineación indebida prevista por el artículo 18 del Código Disciplinario, al no encontrarse acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible”. El organismo sostuvo que el paraguayo Ángel Romero, el sexto extranjero incluido en la planilla, no ingresó al campo de juego en ningún momento del partido, que Boca terminó ganando por penales tras empatar 0-0 en el tiempo regular.

El documento que presentó Vélez para apelar el fallo del Tribunal de Disciplina tras el partido ante Boca por Copa Argentina
El documento que presentó Vélez para apelar el fallo del Tribunal de Disciplina tras el partido ante Boca por Copa Argentina

Por su parte, Vélez basó su recurso en el artículo 47.1, orientado a garantizar la justicia del proceso; en los artículos 58.b y 58.f, que facultan al presidente del Tribunal de Apelaciones para decidir en casos urgentes; y en el artículo 59.2, que permite suspender la ejecución de un fallo ante una petición fundada.

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El club de Liniers sostiene que la inclusión de seis extranjeros (Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero) en la planilla oficial, cuando el reglamento fija un máximo de cinco para suscribirla, configura una alineación indebida. La protesta original se había presentado el 5 de septiembre, cuatro días después del encuentro, y derivó en el expediente 99780 del organismo disciplinario.

Por último, cabe destacar que el partido entre Boca y Racing, válido por los cuartos de final de la Copa Argentina, está programado para el domingo en la cancha de Rosario Central y fue ratificado por la organización. El ganador de este cruce enfrentará en semifinales a Banfield, que llegó a esa instancia tras eliminar por penales a Deportivo Riestra. Del otro lado de la llave, Atlético Tucumán (eliminó a Independiente Rivadavia) espera por el ganador de Estudiantes de La Plata y Platense en semifinales.

fallo tribunal disciplina boca vs vélez
El fallo de la AFA sostuvo que el futbolista paraguayo Ángel Romero no ingresó al campo de juego.

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