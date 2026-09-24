La fila de buques en el Canal de Panamá cae de 127 a 56 en un mes

De las 56 embarcaciones del reporte más reciente, 55 tenían reserva y una esperaba sin fecha confirmada para cruzar. Reuters

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El Canal de Panamá registraba 56 buques pendientes de tránsito a las 9:47 a. m. del 24 de septiembre: 55 con reserva y uno sin cupo confirmado. El 25 de agosto, la cifra había llegado a 127 embarcaciones, de las cuales 109 tenían reserva y 18 no la habían obtenido, según los reportes de ambas fechas.

En un mes, el número total disminuyó en 71 barcos, equivalente a una reducción cercana al 56%. Entre quienes contaban con una fecha asignada, la cifra pasó de 109 a 55. La caída fue mayor entre las naves sin reserva, que bajaron de 18 a una en el tablero de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

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El desglose del 24 de septiembre muestra 15 buques con reserva para las esclusas neopanamax. En las esclusas panamax había otros 40 con cupo confirmado y una embarcación sin reserva. De esa forma, el grupo panamax sumaba 41 barcos y concentraba al único que esperaba sin una fecha de tránsito previamente asegurada.

Ese buque figuraba en la categoría Super, con rumbo hacia el norte, y acumulaba un día de espera. La tabla de embarcaciones sin reserva no registraba naves en dirección sur. A finales de agosto, en cambio, 14 barcos panamax y cuatro neopanamax carecían de cupo, según el balance publicado entonces.

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De las 56 embarcaciones del reporte más reciente, 55 tenían reserva y una esperaba sin fecha confirmada para cruzar. REUTERS/Enea Lebrun

También se redujo el tiempo de espera de los buques sin reserva. A comienzos de septiembre, el indicador para las embarcaciones que navegaban hacia el norte se acercó a 13 días. Para el 24 de septiembre había bajado a 1.3 días, casi 12 días menos. En dirección sur, el registro cerró en 0.0 días.

La diferencia entre ambos grupos es relevante para entender la fila. Los barcos con reserva tienen una fecha de tránsito asignada y pueden llegar a las entradas del Canal antes de ese momento. Los que arriban sin cupo dependen de los espacios que queden disponibles o de las subastas para asegurar su paso por la vía.

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La congestión de agosto llevó a las navieras a competir con ofertas extraordinarias. Una empresa surcoreana ofreció $5.3 millones en una subasta para asegurar el tránsito de un buque gasero a comienzos de septiembre. Esos pagos surgieron de la puja por una fecha de cruce; no representaron un aumento del peaje establecido por el Canal.

La disminución de la fila podría reflejar también cambios en las rutas elegidas por las navieras tras la congestión de agosto y el anuncio de menos cupos diarios. S&P Global reportó que algunos graneleros ya estaban rodeando Sudamérica por el estrecho de Magallanes para evitar la espera.

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Las lluvias de septiembre favorecieron la recuperación de los embalses después de cuatro meses con precipitaciones inferiores al promedio histórico. REUTERS/Enea Lebrun

Ese posible cambio de itinerarios coincide con una previsión de menos actividad para el año fiscal 2027. La Autoridad del Canal estima 10,750 tránsitos de alto calado, 1,265 menos que en 2025, año que utilizó como referencia porque 2026 aún no había cerrado. Su contralor financiero, David Seda, advirtió que las navieras pueden reorganizar sus servicios con anticipación si prevén restricciones prolongadas.

La reducción de la fila ocurrió mientras mejoraron las lluvias sobre la cuenca canalera. Después de cuatro meses consecutivos con precipitaciones inferiores al promedio histórico, los registros de los primeros 21 días de septiembre superaron esa referencia, explicó Ayax Murillo, gerente de Hidrología de la ACP.

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El cambio comenzó durante la última semana de agosto y favoreció una recuperación progresiva de los embalses. Al 22 de septiembre, Gatún marcaba 84.53 pies y Alhajuela alcanzaba 241.17 pies. La disponibilidad de agua sigue siendo decisiva tanto para el consumo de la población como para programar los tránsitos.

Para conservarla, el Canal redujo primero su oferta a 34 cupos diarios y, desde el 15 de septiembre, estableció 32. La distribución vigente contempla nueve espacios neopanamax y 23 panamax. Tras evaluar las lluvias recientes, la ACP indicó que mantendría esos 32 cupos y que no preveía otra reducción inmediata.

La ACP proyecta 10,750 tránsitos de alto calado para el año fiscal 2027, 1,265 menos que los contabilizados en 2025. REUTERS/Enea Lebrun

Entre las prácticas de ahorro figura el esclusaje simultáneo de dos embarcaciones pequeñas, siempre que sus dimensiones permitan utilizar una misma cámara. Esa operación aprovecha el agua necesaria para el paso de más de un buque. La ACP también aplica otras medidas de conservación en las esclusas mientras sigue la evolución de la cuenca.

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La situación de septiembre combina así una fila menor, menos barcos sin reserva y esperas más cortas para ese último grupo. La ACP continuará evaluando las precipitaciones de octubre y noviembre para acumular agua antes de la próxima estación seca, periodo que determinará cuántos tránsitos podrá sostener durante 2027.