Las lluvias obligan a las autoridades a atender 40 emergencias en 13 departamentos de Guatemala

Una vivienda anegada por agua y un deslave de tierra en una carretera muestran los daños causados por las precipitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las lluvias obligaron a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) a atender 40 emergencias que afectaron a 538 personas en 13 departamentos de Guatemala durante las últimas 24 horas, mientras derrumbes en las rutas CA-9 Norte e Interamericana bloquearon corredores que conectan Ciudad de Guatemala con los puertos caribeños y el occidente del país.

El acumulado de la temporada lluviosa de 2026 llegó a 1.611 incidentes confirmados hasta las 07:00 del jueves 24 de septiembre.

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La temporada ya dejó 195,927 personas afectadas, 22,556 evacuadas y 1,312 alojadas en albergues. El registro también incluye 27 heridos, 22 hospitalizados, 16 fallecidos y una persona desaparecida desde el inicio de las precipitaciones.

El departamento de Guatemala concentró 12 de las emergencias notificadas en la última jornada. Chiquimula registró seis casos y Sacatepéquez cinco, de acuerdo con el balance de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

Una representante de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala dirige un mensaje institucional a la cámara. La vocera viste un chaleco naranja con el emblema de la organización y un micrófono de solapa, posicionada frente a un panel con la imagen oficial de la institución. Crédito CONRED Guatemala

Daños en viviendas, rutas, puentes y redes de energía

El Progreso, Zacapa y Petén reportaron tres emergencias cada uno, mientras que Quetzaltenango tuvo dos. Huehuetenango, Retalhuleu, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa e Izabal registraron un incidente por departamento.

Las inundaciones figuran entre los sucesos más frecuentes de la época lluviosa. El sistema de respuesta activó acciones coordinadas y gestionó asistencia humanitaria para las familias alcanzadas por los eventos.

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Las precipitaciones causaron daños leves en 328 viviendas, moderados en 9.568 y severos en 217. También hubo afectaciones en 445 carreteras, 31 puentes, 39 escuelas, 17 edificios y 19 redes de energía, además de tres puentes destruidos.

La entidad advirtió que las lluvias previstas para el resto de la semana pueden provocar crecidas de ríos, anegamientos en calles, caída de árboles y descenso de lahares, flujos de lodo, rocas y otros materiales volcánicos, en sectores de la cadena volcánica.

La CONRED pidió atender las indicaciones de las autoridades locales, mantener disponibles los números de emergencia y llamar al 119 ante cualquier incidente.

La CA-9 Norte, bajo presión por derrumbes y colisiones

El mayor desprendimiento se produjo en el kilómetro 61 de la ruta al Atlántico, donde rocas de gran tamaño cayeron sobre un tráiler y bloquearon por completo la circulación de entrada y salida de Ciudad de Guatemala durante las primeras horas de la mañana.

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Las autoridades habilitaron un carril reversible para alternar el paso en ambos sentidos, mientras equipos de tránsito y asistencia vial despejaban el tramo y atendían a los conductores detenidos.

La ruta CA-9 Norte moviliza el 71% del valor de las exportaciones marítimas guatemaltecas y recibe cerca de 988 tráileres diarios con destino a Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, según el Banco Interamericano de Desarrollo.

Los cortes pueden extender a más de 21 horas un trayecto que desde la capital hacia esos puertos suele tomar entre 12 y 18 horas.

La interrupción coincidió con una colisión que dejó daños materiales en el kilómetro 30 de la CA-9 Norte, en San Antonio La Paz, El Progreso. El incidente generó una fila de vehículos desde el kilómetro 10, en la zona 17 de la capital.

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El tránsito también avanzó lentamente entre los kilómetros 14 y 15, en el ingreso hacia Llano Largo. Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito, indicó que algunos conductores se quedaron dormidos dentro de sus vehículos mientras esperaban la reapertura de la vía.

Otro derrumbe afectó el kilómetro 52 de la ruta al Atlántico, en Sanarate, El Progreso. La CONRED coordinó con la Unidad Ejecutora de Conservación Vial el retiro de tierra y rocas acumuladas sobre la carretera.

La falta de mantenimiento de ese corredor puede generar sobrecostos logísticos de hasta 30% para los exportadores, de acuerdo con la Asociación Guatemalteca de Exportadores. La vía integra los puertos del Pacífico con los del Caribe y funciona como un eje de conexión regional.

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Cortes en Mixco, San Juan Sacatepéquez y Alta Verapaz

Un segundo derrumbe bloqueó el carril derecho de la ruta Interamericana en dirección a San Lucas Sacatepéquez, a la altura del kilómetro 23, en Mixco. Personal de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, agentes de tránsito municipal y Bomberos Voluntarios retiraron lodo y rocas sin que se informaran personas heridas.

Un deslizamiento adicional comprometió un carril en el kilómetro 18 de la ruta hacia Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, según la Policía Municipal de Tránsito de Mixco. La Interamericana es la principal conexión entre la capital, los departamentos del occidente y la frontera con México.

En Alta Verapaz, un desprendimiento afectó el kilómetro 270 del periférico de Lanquín. Personal de la Dirección General de Caminos atendió el incidente junto con el sistema de respuesta a desastres.

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Las lluvias también inundaron viviendas en el barrio El Porvenir, en Sayaxché, Petén, donde se desplegó una evaluación de daños y necesidades. En la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, una roca desprendida de un cerro cayó sobre una vivienda y dejó atrapada a una familia.

Bomberos Municipales evacuaron a los ocupantes, que no sufrieron lesiones físicas, aunque recibieron atención médica por crisis nerviosa. Las autoridades mantienen la alerta por derrumbes, deslizamientos e inundaciones en distintas regiones del país durante una temporada de lluvias que se extiende de mayo a noviembre.