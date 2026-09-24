Diego Dabove renunció como técnico de Tigre, se despidió del plantel y 24 horas después dio marcha atrás: los motivos

Diego Dabove había presentado su renuncia como entrenador de Tigre

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Una situación llamativa sacudió al fútbol argentino en las últimas horas. Diego Dabove decidió continuar al frente de Tigre después de haber presentado su renuncia el miércoles. El técnico, que ya se había despedido del plantel, dirigentes y allegados del club, revirtió su decisión tras una conversación con los futbolistas, que lo convencieron de seguir en el cargo.

La salida de Dabove se había gestado en medio de la crisis futbolística que atraviesa el club de Victoria, agravada por la derrota ante Vélez en la última fecha. Sin embargo, al día siguiente de formalizar su renuncia, el entrenador mantuvo una nueva charla con el plantel, que lo persuadió de continuar al mando del equipo.

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Tras ese diálogo, Dabove, de 53 años, se reunió con las principales autoridades de la institución, que respaldaron su continuidad. Con la decisión ya tomada, el técnico dirigirá la práctica de este jueves por la tarde.

Diego Dabove continuará como entrenador de Tigre

Una racha negativa que motivó la renuncia

La determinación inicial de dar un paso al costado había llegado tras una seguidilla adversa: Tigre acumuló tres derrotas consecutivas y apenas una victoria en los últimos ocho encuentros. A esto se sumaron dos eliminaciones en competiciones paralelas al torneo local: en la Copa Argentina, el equipo cayó 1-0 ante Independiente Rivadavia en 16avos de final, y en la Copa Sudamericana 2026 quedó afuera en octavos de final frente a Montevideo City Torque, tras perder 3-1 en el la serie.

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Dabove había llegado a Tigre a principios de 2025 para reemplazar a Sebastián Domínguez. Con la marcha atrás, mantiene un registro de 77 partidos dirigidos, con 29 triunfos, 25 empates y 23 derrotas.

Pese a la resolución interna, Tigre convocó a una conferencia de prensa para este jueves a las 19 en el estadio José Dellagiovanna, “en relación al presente deportivo de la institución”, según lo indicado por TyC Sports. Se espera un anuncio oficial que confirme la continuidad de Dabove al frente del plantel.

El equipo marcha en el décimo puesto de la Zona B del Torneo Clausura 2026, con 12 puntos, a solo una unidad del octavo lugar, posición que da acceso a los playoffs del campeonato.

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El calendario que resta comienza tras el parate por la fecha FIFA: el primer compromiso será ante Argentinos Juniors el 3 de octubre. Luego, el equipo de Victoria deberá enfrentar a Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, Huracán y Sarmiento para cerrar la fase regular.

Tigre representa la etapa más extensa en la carrera del entrenador. Antes había dirigido a Instituto de Córdoba (60 partidos, entre junio de 2023 y noviembre de 2024) y a Huracán (50 partidos, entre mayo de 2022 y mayo de 2023). También pasó por Banfield (26 partidos) y por Bahia de Brasil, donde dirigió apenas seis encuentros, su marca más baja como entrenador principal.

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Su mejor promedio de rendimiento lo obtuvo en Godoy Cruz, club que dirigió en dos etapas diferenciadas: la primera entre enero y diciembre de 2017 (22 partidos) y la segunda a lo largo de todo 2018 (31 partidos). Antes de esos ciclos, Dabove había pasado por San Lorenzo (22 partidos) y por Argentinos Juniors (65 partidos, entre enero de 2019 y enero de 2021), y previamente había trabajado como entrenador de arqueros en clubes como Racing, Lanús, Sarmiento y la selección de Bahréin, según los datos proporcionados por el sitio especializado en estadísticas Transfermarkt.