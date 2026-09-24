El director deportivo del Barcelona habló por primera vez sobre el frustrado pase de Julián Álvarez: su contundente sentencia

Fútbol - LaLiga - Atlético de Madrid contra Villarreal - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España - 23 de agosto de 2026 Julian Alvarez del Atlético de Madrid REUTERS/Thomas Peter

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Deco buscó dar vuelta la página de la novela por el fichaje de Julián Álvarez y lo hizo sin medias tintas. En el Portugal Football Summit que se celebra en Lisboa, el director deportivo del FC Barcelona fue categórico respecto al intento fallido de incorporar al delantero argentino durante el último mercado de transferencias: “Julián es pasado, nosotros tenemos que mirar hacia adelante, estamos contentos con lo demás. Espero que él también esté bien, esté ayudando a su club y al final es esto. O sea, hay muchos negocios, muchos fichajes que no nos suelen pasar”.

Las palabras de Deco llegaron en un contexto de tensión latente entre el club azulgrana y el Atlético de Madrid, equipo al que pertenece Julián Álvarez desde el verano europeo de 2024. La dirección deportiva del Barcelona había puesto al delantero en lo más alto de su lista de deseos para reemplazar a Robert Lewandowski, y en algún momento de las negociaciones llegó a formalizarse una oferta concreta. Pero el conjunto colchonero nunca estuvo dispuesto a ceder, y el club catalán debió resignarse a buscar otras alternativas.

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El propio directivo fue explícito al reconocer los movimientos del mercado: “La idea siempre ha sido traer un nueve de movilidad, de capacidad de asociarse, y Julián era uno de estos. La cosa no ha sido posible, hemos hecho una oferta (se habló de alrededor de 120 millones de dólares). El club siempre ha dicho que no lo vendería y nosotros tenemos que buscar otras soluciones”. Esa declaración, más allá de zanjar el asunto, confirma la dinámica de la puja: el Barcelona estuvo dispuesto a pagar por el ex River Plate y Manchester City, pero el Atlético nunca cedió.

Deco también se encargó de despejar cualquier vínculo entre la llegada de Julián y la inesperada reconversión de Raphinha como delantero centro. “Lo de Julián no tiene nada que ver con lo de Raphinha”, subrayó, dejando en claro que la búsqueda del atacante no respondía a una necesidad táctica generada por el brasileño, sino a la partida del polaco. “Esta temporada se ha ido un jugador para mí que sí, que es un nueve distinto, el mejor nueve que es Robert Lewandowski. Robert ha dado todo por el Barça, hemos ganado títulos, pero había momento de cambios y él también necesitaba esto”, explicó.

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Gabriel Jesus llegó como segunda opción, pero no era el único plan B sobre la mesa

Con la puerta de Álvarez cerrada de manera definitiva, el club catalán viró hacia Gabriel Jesus, cuya llegada desde el Arsenal terminó siendo la solución elegida. Sin embargo, el directivo fue honesto al admitir que el delantero brasileño no figuraba en el esquema original de planificación: “Gabriel Jesus no estaba en los planes, ya que no sabíamos su situación porque se hablaba mucho de que podía renovar, y en el momento que decidimos que Julián era imposible, nosotros empezamos a buscar soluciones y Gabriel era la perfecta para nosotros. Entonces la idea no ha cambiado, la idea era buscar un jugador de este mismo perfil”.

El nombre de Lautaro Martínez, estrella del Inter de Milán, también estuvo en la órbita del club durante esas semanas, aunque el conjunto italiano descartó cualquier negociación. Respecto a Jesus, Deco fue optimista sobre el impacto que puede tener el cambio de aire en el rendimiento del delantero: “Es un jugador top. No estaba jugando muchos partidos en el Arsenal. A veces, cuando cambias, nueva motivación, nuevo club, nuevos compañeros, así que esto es algo importante para Gabriel, y estamos felices de tenerlo”.

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