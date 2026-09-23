Tecno

Cisco Talos descubrió un malware que consulta a cuatro IA para decidir sus ataques sin humanos

El programa consulta en secuencia a DeepSeek, Qwen, Mistral y Gemini para elegir el siguiente paso mediante un sistema de votación

Un robot con capucha y brazos mecánicos escribe en una computadora portátil junto a varios bots y el holograma de un rostro.
Cisco Talos identificó CLOSEDQUORUM, el primer malware documentado que delega sus decisiones a cuatro modelos de inteligencia artificial comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La empresa de ciberseguridad Cisco Talos identificó el primer malware documentado públicamente que delega la elección de sus próximos pasos a un panel de cuatro modelos de inteligencia artificial comerciales, sin depender de un servidor de control manejado por un atacante humano.

El programa, un ejecutable de Windows de 16,4 megabytes escrito en el lenguaje Go, fue bautizado CLOSEDQUORUM por los investigadores. Según el análisis, el software consulta en secuencia a DeepSeek, Qwen, Mistral y Gemini y les pide que elijan la próxima acción entre un menú fijo: robar datos, inyectar código o instalar persistencia en la máquina infectada.

PUBLICIDAD

Cada modelo devuelve un voto y gana la opción con más respuestas a favor. Si hay empate, el sistema favorece primero a DeepSeek, después a Qwen, luego a Mistral y por último a Gemini, según el orden en que sus claves están declaradas en el código.

Cuál es el papel de la IA en este nuevo tipo de ataque

El investigador Ryan Fetterman, quien lideró el desarrollo de la herramienta que detectó el malware, explicó que la integración de inteligencia artificial deja rastros identificables. “La integración de IA deja estos vestigios, como huellas digitales”, dijo Fetterman, según citó Wired.

Manos de una persona tecleando en un computador portátil. En la pantalla aparece el ícono de una carpeta amarilla con dos símbolos de alerta rojos.
El sistema resuelve los empates en la votación con una prioridad que favorece a DeepSeek, Qwen, Mistral y Gemini en ese orden. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema mantiene esos rastros porque el malware necesita comunicarse con las cuatro plataformas de lenguaje mediante consultas estructuradas en formato JSON. El mensaje interno que el programa envía a cada modelo, extraído del binario, indica: “Eres un estratega de malware avanzado. Proporciona solo decisiones ejecutables”.

PUBLICIDAD

La decisión ganadora activa distintos módulos: el robo de contraseñas guardadas en los navegadores Chrome, Edge y Firefox, la extracción de billeteras de criptomonedas y técnicas para volcar credenciales almacenadas en la memoria de Windows.

Los investigadores aclararon que la muestra pública que analizaron no es funcional: las claves de acceso a las cuatro plataformas de IA y la dirección de un canal de Discord usado para recibir los resultados aparecen como valores de relleno, no como credenciales reales.

Un experimento sin ataques confirmados

Cisco Talos no encontró evidencia de que CLOSEDQUORUM haya sido usado contra víctimas reales. Las versiones de desarrollo del programa, sin embargo, sí mostraron claves inyectadas al momento de compilar el ejecutable, lo que indica que cada operador recibiría una copia personalizada.

Un adulto mayor con las manos en el rostro está sentado frente a una mesa redonda con una tableta, una computadora portátil y un teléfono móvil que muestran íconos de advertencia.
Las comunicaciones entre el ejecutable y las plataformas de inteligencia artificial se realizan mediante consultas estructuradas en formato JSON. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo vinculó fragmentos del código con publicaciones sobre fraude con tarjetas de crédito en foros de cibercrimen que datan de 2025. Cisco Talos describió el modelo de distribución como un servicio de credenciales robadas cuyo diferencial es la capa de coordinación automática entre modelos de lenguaje.

En su publicación técnica, Cisco Talos señaló que la evolución de este tipo de software fue veloz: en menos de un año pasó de que la inteligencia artificial fuera apenas una función opcional dentro de un ataque a convertirse en un orquestador autónomo que consulta a varios modelos sin ningún operador humano en la cadena.

La herramienta que buscará más casos

El hallazgo forma parte de CAIRN (Cognitive Artifact Intelligence Research Network), un método de investigación de código abierto que Cisco Talos publicó el mismo día para rastrear, clasificar y monitorear malware que integra inteligencia artificial. La herramienta está disponible públicamente en GitHub bajo licencia MIT.

Un individuo encapuchado mira múltiples pantallas holográficas que muestran mapas de datos, código y alertas digitales en un entorno oscuro.
La evolución de este tipo de software derivó en menos de un año en un orquestador autónomo sin intervención de un operador humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fetterman contó que, al retomar el catálogo de malware con inteligencia artificial integrada, esperaba encontrar decenas de casos documentados y solo halló nueve familias, varias de ellas simples pruebas de concepto de investigadores. Tras meses de trabajo con CAIRN, identificó otras 20 muestras adicionales que no habían sido reportadas públicamente.

Cisco Talos adelantó que compartirá el resto de sus hallazgos de forma progresiva y que ya confirmó la existencia de otras familias de malware con inteligencia artificial que todavía no publicó.

Temas Relacionados

MalwareInteligencia artificialCiberseguridadGeminiCiscoTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo conseguir juegos gratis en Steam: métodos 100% legales y seguros

El servicio de Valve ofrece títulos sin costo permanentes, descuentos del 100%, pruebas de fin de semana y códigos promocionales oficiales

Cómo conseguir juegos gratis en Steam: métodos 100% legales y seguros

Discord comienza a exigir verificación de edad pese a la oposición de los usuarios

Discord utilizará señales como la antigüedad de las cuentas, los dispositivos y los patrones de uso para determinar si un usuario es adulto o adolescente

Discord comienza a exigir verificación de edad pese a la oposición de los usuarios

Gmail facilita el inicio de sesión: ahora puede copiar códigos de verificación sin abrir el correo

La función ya comienza a desplegarse en Android y iPhone, aunque todavía no está disponible en la versión web del servicio de correo

Gmail facilita el inicio de sesión: ahora puede copiar códigos de verificación sin abrir el correo

El Ejército Argentino se prepara para lanzar su primer nanosatélite: para qué servirá y cómo será la misión

El dispositivo será lanzado a fines de octubre desde California a bordo de un Falcon 9 de SpaceX y permitirá probar sistemas de navegación, comunicaciones, energía y orientación en órbita

El Ejército Argentino se prepara para lanzar su primer nanosatélite: para qué servirá y cómo será la misión

GTA 6 llega a Miami con una campaña millonaria: Rockstar prepara un enorme cartel de Vice City

Rockstar instalará un enorme letrero de “Welcome to Vice City” en el Kaseya Center, en una campaña que costará al menos 975.000 dólares solo por este anuncio

GTA 6 llega a Miami con una campaña millonaria: Rockstar prepara un enorme cartel de Vice City

DEPORTES

Con un gol sobre el final, la selección argentina Sub 19 le ganó 1-0 a Perú y se clasificó a la final de los Juegos Suramericanos

Con un gol sobre el final, la selección argentina Sub 19 le ganó 1-0 a Perú y se clasificó a la final de los Juegos Suramericanos

“Dos más dos”: la propuesta alternativa que la AFA le hizo a Scaloni para que renueve contrato con la selección argentina

El homenaje que Boca Juniors le rendirá a Miguel Ángel Russo a metros de la Bombonera

El Papu Gómez vuelve a cambiar de equipo a los 38 años: el exótico destino que eligió el campeón del mundo

“Cazaron a Aramburu”: el resonante alegato final del fiscal en el juicio por el crimen del ex jugador de Los Pumas

TELESHOW

La mejor amiga de Tini Stoessel la apoyó tras el conflicto familiar: “Siempre voy a estar a su lado”

La mejor amiga de Tini Stoessel la apoyó tras el conflicto familiar: “Siempre voy a estar a su lado”

El Puma Rodríguez destruyó la canción Loco un poco de Turf y Joaquín Levinton no se la dejó pasar

La desafiante respuesta de la China Suárez tras el polémico video en un auto con Mauro Icardi: “¿Así mejor?”

Los días de Emilia Mernes lejos de los conciertos: amigos, gimnasio y un baile sensual en la calle

Las fotos familiares de Julieta Ortega con sus hermanos tras la polémica por la boda de Emanuel con Julieta Prandi

INFOBAE AMÉRICA

John Coltrane inventó el jazz espiritual pero jamás quiso que fuera música de fondo ni una playlist para relajarse

John Coltrane inventó el jazz espiritual pero jamás quiso que fuera música de fondo ni una playlist para relajarse

Retiran dos lotes de pasta congelada por posible contaminación con listeria y piden a los consumidores no consumirla

La mejor temporada para ser gamer en México viene con dos juegos AAA gratis

Cuba: procesan a un hombre tras incautar 74 tipos de medicamentos de presunta venta ilegal, en medio de un desabastecimiento del 70%

Detienen a ciudadano guatemalteco con 1,200 litros de aguardiente durante operativo en Honduras