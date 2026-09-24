Panamá

Cuatro consorcios buscan supervisar la construcción del teleférico de Panamá

Las propuestas oscilan entre $9.8 millones y $12.7 millones; el Metro evaluará quién dará seguimiento técnico y administrativo a la obra adjudicada a Doppelmayr.

Infografía horizontal que muestra el teleférico de San Miguelito en Panamá, su ruta con 6 estaciones y conexiones con la Línea 2 del Metro.
El sistema estará diseñado inicialmente para transportar hasta 2.800 pasajeros por hora en cada dirección, mediante cabinas con capacidad para diez personas sentadas. Las instalaciones incluirán además un garaje próximo a la estación Cincuentenario con capacidad para almacenar todas las cabinas operativas, así como talleres para mantenimiento de vehículos y pinzas, áreas de lavado y almacenes de repuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Metro de Panamá recibió cuatro ofertas para contratar el gerenciamiento técnico y administrativo y la supervisión integral del teleférico que conectará Panamá con San Miguelito.

Las propuestas van de 9.8 millones a 12.7 millones de dólares, por debajo del precio de referencia de 17,162,025 dólares. El proceso entra ahora en la etapa de evaluación.

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La licitación ocurre después de que el Metro adjudicara el diseño y la construcción del sistema a Doppelmayr Panamá Corp. por 255.1 millones de dólares. La compañía había presentado la única propuesta para ejecutar la obra.

Doppelmayr Panamá Corp. pertenece al grupo austríaco Doppelmayr, especializado desde hace más de un siglo en sistemas de transporte por cable y con más de 15,000 instalaciones desarrolladas internacionalmente.

Vista aérea de una cabina de Cablebús en Puebla, México, suspendida sobre una calle con autos y peatones. Al fondo, edificios coloniales y montañas.
Doppelmayr Panamá Corp. recibió la adjudicación de la obra por $255,1 millones. El contrato de supervisión se encuentra en un proceso de selección separado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva contratación busca seleccionar al equipo que seguirá su desarrollo y verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas para el proyecto.

La oferta más baja corresponde al Consorcio Ayesa Metro de Medellín (CAM), que propuso 9,867,633.36 dólares. Lo integran Ayesa Ingeniería y Arquitectura S.A. y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda.

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Su propuesta queda 7,294,391,64 dólares por debajo del precio de referencia, según el acta de apertura de la licitación.

El Consorcio PMO Cable San Miguelito presentó una oferta de 11,775.889 dólares. Está conformado por WSP del Istmo S. de R.L., Cal y Mayor y Asociados S.C. e Ingeniería de Sistemas de Transporte y Cables SAS, identificada también como IST Cables SAS. Su monto es 5.386.136 dólares inferior al presupuesto de referencia.

La tercera propuesta, por 12.415.408,68 dólares, fue presentada por el Consorcio Unión Norte–Sur. Sus integrantes son Técnica y Proyectos S.A., Proyectos, Estudios y Construcciones S.A. e Ingeniería y Control de Obras e Instalaciones S.L. La diferencia entre su oferta y el precio de referencia alcanza 4.746.616,32 dólares.

El beneficio tarifario en el Metrocable aplica a residentes del Valle de Aburrá y zonas cercanas al Parque Arví - crédito Metro de Medellín
El Consorcio Ayesa Metro de Medellín presentó la oferta económica más baja para la supervisión: $9.867.633,36. crédito Metro de Medellín

El Consorcio TSM GAG ofreció 12.699.898,50 dólares, la cifra más alta entre las cuatro propuestas y todavía 4.462.126,50 dólares por debajo del precio estimado por el Metro. El grupo reúne a GOC, Sociedad Anónima; Ardanuy Panamá S.A.; y Gami Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., Sucursal Panamá.

Los cuatro grupos presentaron ofertas para un contrato que abarca el gerenciamiento técnico y administrativo y la supervisión integral del proyecto. Su labor estará vinculada al seguimiento de los estudios y diseños, las obras civiles, la fabricación e instalación del sistema y su puesta en marcha. La selección del supervisor corresponde a un proceso distinto del contrato adjudicado a Doppelmayr.

La construcción comprende un recorrido de aproximadamente 6.6 kilómetros y seis estaciones. El trazado previsto incluye Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter. En Cincuentenario, los pasajeros podrán conectarse con la Línea 2 del Metro, una pieza central de la integración del teleférico con el transporte público existente.

El sistema busca ampliar las opciones de viaje para comunidades como Samaria, Mano de Piedra y Torrijos Carter, donde la conexión con otros sectores de la ciudad forma parte del objetivo del proyecto.

Una cabina de teleférico blanca sobrevuela casas de un barrio poblado sobre una colina en San Miguelito.
El trazado previsto incluye Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter, en los distritos de Panamá y San Miguelito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contrato de construcción incluye, además de las obras y el suministro de equipos, pruebas, certificación y entrega operativa, con una opción de mantenimiento.

El sistema estará diseñado inicialmente para transportar hasta 2.800 pasajeros por hora en cada dirección, mediante cabinas con capacidad para diez personas sentadas.

Las instalaciones incluirán además un garaje próximo a la estación Cincuentenario con capacidad para almacenar todas las cabinas operativas, así como talleres para mantenimiento de vehículos y pinzas, áreas de lavado y almacenes de repuestos.

Durante la preparación del trazado, el Metro señaló que la construcción tendría una duración aproximada de 24 meses desde la orden de proceder. Con la obra adjudicada y las ofertas de supervisión ya recibidas, el siguiente paso de esta licitación será determinar qué consorcio reúne las condiciones para vigilar su ejecución conforme al pliego.

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