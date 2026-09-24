La Budapest Scoring Orchestra interpretó el Himno Nacional de El Salvador en una ejecución magistral

Disfruta de una impresionante interpretación orquestal del Himno Nacional de El Salvador, grabada por la aclamada Budapest Scoring Orchestra. Una versión majestuosa y emotiva que engrandece el símbolo patrio./ (Picsound Producciones)

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La Budapest Scoring Orchestra sorprendió con una interpretación del Himno Nacional de El Salvador, en una ejecución difundida por Picsound Producciones a inicios de septiembre.

La agrupación húngara es reconocida por su trabajo en la grabación de música para cine, televisión, videojuegos y otros proyectos audiovisuales.

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En el video compartido en las redes de Picsound Producciones, los músicos interpretan con profesionalidad y delicadeza el Himno Nacional de El Salvador, una pieza artística que genera orgullo para cientos de salvadoreños dentro y fuera del país.

Según la información publicada por la propia orquesta, cuenta con cientos de créditos en producciones cinematográficas y televisivas, y trabaja de manera habitual con estudios, compositores y productores de distintos países.

Con sede en Budapest, la agrupación reúne a músicos especializados en repertorios sinfónicos y en sesiones de grabación. Su actividad está vinculada con la tradición musical de Hungría, país que también ha sido un centro de producción para bandas sonoras.

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La agrupación húngara se dedica a la grabación de música para producciones cinematográficas, televisivas y videojuegos./ (Sitio web de Budapest Scoring Orchestra)

La organización señala que en sus estudios se han registrado obras de compositores como Jerry Goldsmith, Michel Legrand, Alan Menken y Ennio Morricone, además de música para películas como Rambo, A Christmas Carol, Lionheart, Extreme Prejudice y Rent a Cop. Estos trabajos contribuyeron a consolidar la presencia de Budapest como uno de los destinos europeos para la grabación de música cinematográfica.

La Budapest Scoring Orchestra también ha participado en proyectos de música clásica, coral, religiosa y popular. Entre los registros localizados figura una interpretación de Nationalhymne von Rheinbergen, una composición presentada como el himno nacional de Rheinbergen, una micronación asociada simbólicamente con el río Rin. La obra fue interpretada por el coro de Budapest Scoring bajo la dirección de Péter Illényi.

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El himno salvadoreño

El Himno Nacional de El Salvador lleva por título “Saludemos la patria orgullosos”. La letra fue escrita por el general Juan José Cañas, poeta y militar salvadoreño, mientras que la música fue compuesta por el músico italiano Juan Aberle. La pieza fue estrenada el 15 de septiembre de 1879 en la explanada del antiguo Palacio Nacional, durante una ceremonia en la que participaron estudiantes de escuelas y colegios de la capital. Con el tiempo, la composición se convirtió en la canción patriótica adoptada por la población salvadoreña.

El reconocimiento oficial, sin embargo, llegó varias décadas después. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el himno mediante el Decreto Legislativo 1231, emitido el 13 de noviembre de 1953 y publicado posteriormente en el Diario Oficial. La normativa reconoció como himno nacional la composición estrenada en 1879, con Cañas como autor de la letra y Aberle como autor de la música.

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El poeta Juan José Cañas escribió la letra del himno salvadoreño y el músico italiano Juan Aberle compuso la música./ (Redes Historia de El Salvador)

Antes de que esta obra obtuviera ese reconocimiento, El Salvador tuvo otros himnos oficiales. El primero fue compuesto en 1866 por el médico cubano Tomás M. Muñoz, autor de la letra, y el músico salvadoreño Rafael Orozco, responsable de la música. La pieza fue adoptada durante el gobierno de Francisco Dueñas y se interpretó oficialmente hasta la caída del mandatario, en 1871.

Más tarde, en 1891, durante la presidencia del general Carlos Ezeta, se adoptó otro himno, conocido como “El Salvador Libre”. La letra y la música fueron atribuidas al artista italiano Césare Georgi Vélez. Tras el derrocamiento de Ezeta, en 1894, volvió a interpretarse la obra de Cañas y Aberle. El decreto de 1953 dejó sin efecto los himnos anteriores y confirmó como símbolo oficial la composición que actualmente representa a El Salvador.

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