El llamativo video del entrenamiento de Colapinto que abrió un debate: ¿realidad o inteligencia artificial?

El piloto argentino compartió un vídeo en el que mueve un auto clásico con el cuello y despertó dudas sobre su autenticidad

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Franco Colapinto provocó un debate entre sus seguidores tras publicar un video de entrenamiento durante la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán. La secuencia muestra al piloto argentino en un gimnasio, mientras realiza un ejercicio para fortalecer el cuello. El material se difundió con rapidez y llevó a varios usuarios a preguntarse si la escena era auténtica o si había sido modificada con inteligencia artificial.

La filmación permite observar que la polea que el argentino tensiona parece conectarse de manera directa con un Renault 4 estacionado dentro del lugar. Ese efecto visual fue el centro de la controversia: el clásico modelo francés parece avanzar por la fuerza cervical de Colapinto.

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El video se convirtió en tema de conversación entre los fanáticos de la Fórmula 1 porque varios usuarios sostuvieron que la secuencia no parecía real. Entre los comentarios que circularon en las redes sociales apareció una frase recurrente: “es falso… está hecho con IA”. Las dudas se concentraron en el movimiento del Renault 4 y en la aparente conexión entre el cable del ejercicio y el auto. Otros seguidores interpretaron el clip como una publicación humorística vinculada con la intensidad de los entrenamientos del corredor argentino.

La escena de Franco Colapinto junto al vehículo francés que dejó una pregunta abierta entre los fanáticos de la Fórmula 1

La repercusión se produjo en un contexto en el que Colapinto suele compartir fragmentos de su preparación física. Sus seguidores ya habían visto otras rutinas exigentes del piloto de Alpine, incluidas las imágenes que difundió el año pasado mientras pedaleaba por un camino sinuoso en las montañas. En aquella ocasión, el termómetro marcó 38 grados de calor.

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La preparación de Colapinto apunta a responder a las exigencias que plantea la Fórmula 1, una categoría en la que los pilotos enfrentan aceleraciones laterales y cargas elevadas durante carreras de más de 300 kilómetros. El fortalecimiento cervical forma parte de esos trabajos físicos, ya que el cuerpo debe resistir fuerzas intensas dentro del habitáculo.

El posteo de Juan Fossaroli en relación al vídeo de Colapinto

Los periodistas Juan Fossaroli y Fernando Tornello se sumaron a las reacciones después de la publicación. Fossaroli compartió las imágenes y escribió: “Vi cosas insólitas en boxes a lo largo de los años, pero arrastrar un auto con el cuello supera todo… Abro debate: Franco se tomó el entrenamiento muy en serio, ¿No les parece? Los leo”.

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Las respuestas a esa publicación volvieron a instalar las sospechas sobre el origen del contenido. “Es IA, Juan”, escribió uno de los usuarios. Otro mensaje planteó: “¿Qué estarán tramando Fossaroli, Tornello y Colapinto?”. Tornello también difundió el video y describió: “Atención a las imágenes que circulan del entrenamiento de Franco Colapinto. Ni en 50 años de transmisión vi semejante cosa. De no creer”.

La reflexión de Fernando Tornello

Mientras el video acumulaba comentarios, la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán tuvo a George Russell como el piloto más veloz por amplio margen en las dos tandas de entrenamientos. Colapinto completó un primer día sin mayores problemas en las calles de Bakú. En la sesión de apertura, el argentino quedó 18° con un tiempo de 1:47.523.

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Luego, el piloto argentino elevó su rendimiento durante la FP2, cuando la mayoría de los corredores realizó pruebas con neumáticos blandos. Colapinto registró 1:45.479 y terminó 11°, a más de dos segundos de Russell. La actividad continuará el viernes desde las 5.30 de la mañana de Argentina con la práctica libre 3, previa a la clasificación programada para las 9. La carrera principal tendrá 51 giros y se disputará el sábado 26 de septiembre desde las 8 de la mañana de Argentina.