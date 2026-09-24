Deportes

El llamativo video del entrenamiento de Colapinto que abrió un debate: ¿realidad o inteligencia artificial?

Una grabación difundida mientras avanzaba la actividad en Azerbaiyán exhibe al piloto argentino realizando una rutina cervical junto a un automóvil clásico y disparó comentarios en redes

El piloto argentino compartió un vídeo en el que mueve un auto clásico con el cuello y despertó dudas sobre su autenticidad

Guardar

Franco Colapinto provocó un debate entre sus seguidores tras publicar un video de entrenamiento durante la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán. La secuencia muestra al piloto argentino en un gimnasio, mientras realiza un ejercicio para fortalecer el cuello. El material se difundió con rapidez y llevó a varios usuarios a preguntarse si la escena era auténtica o si había sido modificada con inteligencia artificial.

La filmación permite observar que la polea que el argentino tensiona parece conectarse de manera directa con un Renault 4 estacionado dentro del lugar. Ese efecto visual fue el centro de la controversia: el clásico modelo francés parece avanzar por la fuerza cervical de Colapinto.

PUBLICIDAD

El video se convirtió en tema de conversación entre los fanáticos de la Fórmula 1 porque varios usuarios sostuvieron que la secuencia no parecía real. Entre los comentarios que circularon en las redes sociales apareció una frase recurrente: “es falso… está hecho con IA”. Las dudas se concentraron en el movimiento del Renault 4 y en la aparente conexión entre el cable del ejercicio y el auto. Otros seguidores interpretaron el clip como una publicación humorística vinculada con la intensidad de los entrenamientos del corredor argentino.

El exigente entrenamiento de Franco Colapinto
La escena de Franco Colapinto junto al vehículo francés que dejó una pregunta abierta entre los fanáticos de la Fórmula 1

La repercusión se produjo en un contexto en el que Colapinto suele compartir fragmentos de su preparación física. Sus seguidores ya habían visto otras rutinas exigentes del piloto de Alpine, incluidas las imágenes que difundió el año pasado mientras pedaleaba por un camino sinuoso en las montañas. En aquella ocasión, el termómetro marcó 38 grados de calor.

PUBLICIDAD

La preparación de Colapinto apunta a responder a las exigencias que plantea la Fórmula 1, una categoría en la que los pilotos enfrentan aceleraciones laterales y cargas elevadas durante carreras de más de 300 kilómetros. El fortalecimiento cervical forma parte de esos trabajos físicos, ya que el cuerpo debe resistir fuerzas intensas dentro del habitáculo.

La reacción de Fernando Tornello y Juan Fossaroli al vídeo de Colapinto
El posteo de Juan Fossaroli en relación al vídeo de Colapinto

Los periodistas Juan Fossaroli y Fernando Tornello se sumaron a las reacciones después de la publicación. Fossaroli compartió las imágenes y escribió: “Vi cosas insólitas en boxes a lo largo de los años, pero arrastrar un auto con el cuello supera todo… Abro debate: Franco se tomó el entrenamiento muy en serio, ¿No les parece? Los leo”.

Las respuestas a esa publicación volvieron a instalar las sospechas sobre el origen del contenido. “Es IA, Juan”, escribió uno de los usuarios. Otro mensaje planteó: “¿Qué estarán tramando Fossaroli, Tornello y Colapinto?”. Tornello también difundió el video y describió: “Atención a las imágenes que circulan del entrenamiento de Franco Colapinto. Ni en 50 años de transmisión vi semejante cosa. De no creer”.

La reacción de Fernando Tornello y Juan Fossaroli al vídeo de Colapinto
La reflexión de Fernando Tornello

Mientras el video acumulaba comentarios, la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán tuvo a George Russell como el piloto más veloz por amplio margen en las dos tandas de entrenamientos. Colapinto completó un primer día sin mayores problemas en las calles de Bakú. En la sesión de apertura, el argentino quedó 18° con un tiempo de 1:47.523.

Luego, el piloto argentino elevó su rendimiento durante la FP2, cuando la mayoría de los corredores realizó pruebas con neumáticos blandos. Colapinto registró 1:45.479 y terminó 11°, a más de dos segundos de Russell. La actividad continuará el viernes desde las 5.30 de la mañana de Argentina con la práctica libre 3, previa a la clasificación programada para las 9. La carrera principal tendrá 51 giros y se disputará el sábado 26 de septiembre desde las 8 de la mañana de Argentina.

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpineFórmula 1Deportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vélez apeló el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA y pidió suspender el partido Boca-Racing por Copa Argentina

La dirigencia del Fortín presentó el recurso ante el Tribunal de Apelaciones luego de que la resolución del organismo haya sido favorable al Xeneize

Vélez apeló el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA y pidió suspender el partido Boca-Racing por Copa Argentina

Diego Dabove renunció como técnico de Tigre, se despidió del plantel y 24 horas después dio marcha atrás: los motivos

El entrenador ya les había comunicado su decisión a dirigentes y allegados del club

Diego Dabove renunció como técnico de Tigre, se despidió del plantel y 24 horas después dio marcha atrás: los motivos

El director deportivo del Barcelona habló por primera vez sobre el frustrado pase de Julián Álvarez: su contundente sentencia

Deco apareció en un congreso en Lisboa y fue tajante sobre el delantero argentino del Atlético de Madrid y lo que pasó en el mercado de verano

El director deportivo del Barcelona habló por primera vez sobre el frustrado pase de Julián Álvarez: su contundente sentencia

La palabra de Marcelo Gallardo tras la caída 3-0 de Ecuador en su debut: “Hay que tener calma en la derrota”

El entrenador argentino perdió en su estreno con la Tri contra Corea del Sur en Suwon. “No fue el debut esperado. Tenemos que poner todo en contexto”, aclaró

La palabra de Marcelo Gallardo tras la caída 3-0 de Ecuador en su debut: “Hay que tener calma en la derrota”

Juan Manuel Cerúndolo arrancó con triunfo: fue el primer argentino en ganar en la gira asiática

Camilo Ugo Carabelli y Sebastián Báez se despidieron en el debut del ATP 250 de Chengdu, mientras que este viernes se espera por la presentación de Tomás Etcheverry en Hangzhou

Juan Manuel Cerúndolo arrancó con triunfo: fue el primer argentino en ganar en la gira asiática

MALDITOS NERDS

DC Studios presenta el tráiler final de ‘Clayface’, su película de terror

DC Studios presenta el tráiler final de ‘Clayface’, su película de terror

Electronic Arts dejará probar ‘EA Sports FC 27′ gratis con una edición Lite

Far Cry 6 supera 17.000 jugadores en Steam gracias a la rebaja de Ubisoft

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Clive Barker’s Hellraiser: Revival’ sin censura

Order of the Sinking Star estrena tráiler y confirma su lanzamiento en octubre

ENTRETENIMIENTO

Hayley Williams habló por primera vez tras la muerte de su ex esposo, Chad Gilbert: “No sabía qué decir ni si era apropiado”

Hayley Williams habló por primera vez tras la muerte de su ex esposo, Chad Gilbert: “No sabía qué decir ni si era apropiado”

Miss Jamaica demanda a Miss Universo tras la fuerte caída que sufrió en el certamen de 2025: “Alteró permanentemente mi vida”

U2 anuncia ‘Carnaval de Luz’, su nuevo álbum con la última grabación de Dolly Parton

Así luce hoy Rosemary Harris, la eterna tía May a sus 99 años

Taylor Swift revela el adelanto de “Patient Zero”: Dakota Johnson, Colin Farrell y una tumba como escenario central

INFOBAE AMÉRICA

Las lluvias obligan a las autoridades a atender 40 emergencias en 13 departamentos de Guatemala

Las lluvias obligan a las autoridades a atender 40 emergencias en 13 departamentos de Guatemala

La fila de buques en el Canal de Panamá cae de 127 a 56 en un mes

Cuatro consorcios buscan supervisar la construcción del teleférico de Panamá

Los racionamientos de agua afectan a 74 comunidades y comprometen 6,525 servicios en tres provincias de Costa Rica

La Budapest Scoring Orchestra interpretó el Himno Nacional de El Salvador en una ejecución magistral