Honduras amplía vigilancia por lluvias: 10 departamentos entran en alerta verde durante 36 horas

Copeco declaró alerta verde en 10 departamentos de Honduras ante el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos. (Foto: COPECO)

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El mapa de vigilancia por lluvias se amplió en Honduras este miércoles 23 de septiembre, luego de que la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declarara alerta verde para diez departamentos debido a las condiciones atmosféricas que continuarán favoreciendo las precipitaciones en distintas regiones del país.

La medida entró en vigencia a las 6:00 de la tarde de este miércoles y tendrá una duración de 36 horas, período durante el cual las autoridades mantendrán vigilancia ante posibles incrementos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones repentinas y movimientos de ladera.

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Los departamentos incluidos en la nueva alerta son Lempira, Comayagua, Intibucá, Yoro, La Paz, Cortés, Santa Bárbara, Choluteca, Valle y Francisco Morazán.

Copeco señaló que la decisión busca anticiparse a posibles emergencias, principalmente en comunidades ubicadas en sectores considerados vulnerables ante el aumento de los caudales y la acumulación de agua.

Mientras el mapa de vigilancia se amplió hacia otras zonas del territorio nacional, el Distrito Central pasó de alerta amarilla a alerta verde, debido a una disminución de las condiciones de riesgo registradas en las últimas horas.

El Distrito Central pasó de alerta amarilla a verde, aunque las autoridades mantienen recomendaciones ante posibles inundaciones y deslizamientos. (Foto: Cortesía / Archivo)

Sin embargo, las autoridades mantienen recomendaciones para los habitantes de la capital, ya que persiste la posibilidad de inundaciones repentinas, deslizamientos, caída de árboles y socavones en determinados sectores.

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La reducción de la alerta no significa que desaparezca el riesgo, por lo que Copeco pidió a la población continuar pendiente de los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente quienes viven cerca de ríos, quebradas, zonas propensas a deslizamientos o áreas donde históricamente se registran acumulaciones de agua.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar cruzar ríos, quebradas, vados y riachuelos cuando presenten un incremento en su caudal.

Las autoridades también instaron a la población a mantener despejados los sistemas de drenaje para reducir el riesgo de inundaciones en calles, viviendas y comunidades.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las condiciones meteorológicas continuarán favoreciendo la presencia de lluvias y chubascos durante las próximas horas.

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Los pronósticos de Cenaos contemplan lluvias y chubascos débiles a moderados, con actividad eléctrica aislada en algunos sectores. (FOTO: La Prensa)

El pronóstico contempla lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, con la posibilidad de actividad eléctrica aislada en algunos sectores del territorio hondureño.

Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse principalmente en las regiones occidental, central y sur del país.

Según las autoridades, este escenario está relacionado con la presencia de una vaguada en superficie, que interactúa con el viento y la humedad provenientes tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.

Esta combinación de factores está generando abundante nubosidad sobre Honduras y favoreciendo las precipitaciones en diferentes departamentos.

Durante las 36 horas de vigencia de la alerta verde, Copeco pidió a la población mantener las medidas de prevención, especialmente en los sectores donde existe riesgo de inundaciones o deslizamientos.

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Una de las recomendaciones es limpiar tragantes, cunetas y alcantarillas, con el objetivo de facilitar la circulación del agua y evitar obstrucciones que puedan provocar acumulaciones en calles y zonas residenciales.

Las regiones occidental, central y sur podrían registrar los mayores acumulados de lluvia durante este período. (FOTO: La Prensa)

Ante la presencia de tormentas eléctricas, las autoridades aconsejan buscar un lugar seguro y evitar permanecer en espacios abiertos, debajo de árboles o cerca de estructuras que puedan representar un peligro.

Los conductores también deberán extremar las precauciones en carretera. Copeco recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar atravesar calles inundadas, debido a que la profundidad del agua puede ser mayor de lo que aparenta y representar un riesgo para los automovilistas.

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La población de los diez departamentos bajo alerta deberá mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales mientras continúen las condiciones favorables para las lluvias.