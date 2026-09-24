Honduras amplía vigilancia por lluvias: 10 departamentos entran en alerta verde durante 36 horas

El mapa de vigilancia por lluvias se amplió en Honduras este miércoles 23 de septiembre, luego de que la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declarara alerta verde para diez departamentos debido a las condiciones atmosféricas que continuarán favoreciendo las precipitaciones en distintas regiones del país.
La medida entró en vigencia a las 6:00 de la tarde de este miércoles y tendrá una duración de 36 horas, período durante el cual las autoridades mantendrán vigilancia ante posibles incrementos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones repentinas y movimientos de ladera.
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Los departamentos incluidos en la nueva alerta son Lempira, Comayagua, Intibucá, Yoro, La Paz, Cortés, Santa Bárbara, Choluteca, Valle y Francisco Morazán.
Copeco señaló que la decisión busca anticiparse a posibles emergencias, principalmente en comunidades ubicadas en sectores considerados vulnerables ante el aumento de los caudales y la acumulación de agua.
Mientras el mapa de vigilancia se amplió hacia otras zonas del territorio nacional, el Distrito Central pasó de alerta amarilla a alerta verde, debido a una disminución de las condiciones de riesgo registradas en las últimas horas.
Sin embargo, las autoridades mantienen recomendaciones para los habitantes de la capital, ya que persiste la posibilidad de inundaciones repentinas, deslizamientos, caída de árboles y socavones en determinados sectores.
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La reducción de la alerta no significa que desaparezca el riesgo, por lo que Copeco pidió a la población continuar pendiente de los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente quienes viven cerca de ríos, quebradas, zonas propensas a deslizamientos o áreas donde históricamente se registran acumulaciones de agua.
Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar cruzar ríos, quebradas, vados y riachuelos cuando presenten un incremento en su caudal.
Las autoridades también instaron a la población a mantener despejados los sistemas de drenaje para reducir el riesgo de inundaciones en calles, viviendas y comunidades.
De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las condiciones meteorológicas continuarán favoreciendo la presencia de lluvias y chubascos durante las próximas horas.
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El pronóstico contempla lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, con la posibilidad de actividad eléctrica aislada en algunos sectores del territorio hondureño.
Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse principalmente en las regiones occidental, central y sur del país.
Según las autoridades, este escenario está relacionado con la presencia de una vaguada en superficie, que interactúa con el viento y la humedad provenientes tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.
Esta combinación de factores está generando abundante nubosidad sobre Honduras y favoreciendo las precipitaciones en diferentes departamentos.
Durante las 36 horas de vigencia de la alerta verde, Copeco pidió a la población mantener las medidas de prevención, especialmente en los sectores donde existe riesgo de inundaciones o deslizamientos.
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Una de las recomendaciones es limpiar tragantes, cunetas y alcantarillas, con el objetivo de facilitar la circulación del agua y evitar obstrucciones que puedan provocar acumulaciones en calles y zonas residenciales.
Ante la presencia de tormentas eléctricas, las autoridades aconsejan buscar un lugar seguro y evitar permanecer en espacios abiertos, debajo de árboles o cerca de estructuras que puedan representar un peligro.
Los conductores también deberán extremar las precauciones en carretera. Copeco recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar atravesar calles inundadas, debido a que la profundidad del agua puede ser mayor de lo que aparenta y representar un riesgo para los automovilistas.
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La población de los diez departamentos bajo alerta deberá mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales mientras continúen las condiciones favorables para las lluvias.
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