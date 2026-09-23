Roberto Musso recordó cómo el disco Raro cambió la vida del Cuarteto de Nos: “Fue muy difícil la decisión”

Roberto Musso, el cantante del Cuarteto de Nos, pasó por Infobae en Vivo y habló de los 20 años de su hit "Yendo a la casa de Damián"

Guardar

El Cuarteto de Nos celebra dos décadas del disco que transformó su carrera y los convirtió en uno de los referentes del rock en español. Raro, lanzado el 20 de mayo de 2006 bajo el sello Bizarro Records y producido por Juan Campodónico, fue el undécimo álbum de estudio de la banda uruguaya y el que les abrió las puertas de Argentina, México, Colombia y el resto de América Latina. Para conmemorar el aniversario, el grupo acaba de estrenar Raro Live Session, una producción audiovisual que recrea el universo del disco, y lanzó “Así Soy Yo”, una gira cápsula de cinco fechas en capitales de la región.

Con ese marco, Roberto Musso, compositor y voz del cuarteto, visitó Infobae a la Tarde, el segmento del streaming Infobae en Vivo, donde dialogó con los conductores Manu Jove, Rosendo Grobo, Marcos Shaw y Paula Guardia Bourdin sobre el origen de Raro, la decisión de dejar su carrera de ingeniero en sistemas y el presente de la banda.

PUBLICIDAD

Musso desmitificó parte de la historia que rodea al álbum. Contó que Raro se grabó sin contrato con ninguna discográfica y que el interés del presidente de EMI España llegó de manera casi fortuita: el disco le llegó a través de Campodónico durante uno de sus viajes. “Le llegó el disco por un rebote universal, que no sé cómo fue”, recordó Musso entre risas. El ejecutivo, que creyó que se trataba de una banda de jóvenes de 18 años, quedó sorprendido al descubrir que los integrantes ya rondaban los 40. “Cuando vio que ya éramos gente grande, decía: ‘¿En qué lío me metí?’”, contó el músico.

El cambio sonoro y lírico que representó Raro fue deliberado. Antes del disco, el Cuarteto de Nos era una banda consolidada en Uruguay pero sin proyección internacional. Musso explicó que buscaron una nueva perspectiva narrativa para las canciones y una producción diferente: Campodónico, que venía de trabajar con Jorge Drexler y con Bajofondo Tango Club, fue el hombre elegido para ese cambio. Las canciones que terminaron definiendo al álbum —«Yendo a la casa de Damián», «Ya no sé qué hacer conmigo» e «Invierno del 92»— no eran, en principio, las que Musso consideraba centrales. “Yo dije: ‘No le des mucha bola a unas canciones que son medio raras, que duran como cinco minutos’”, recordó. Fue Campodónico quien insistió: “Las que están buenas son las raras”. Ahí nació el nombre del disco.

PUBLICIDAD

Roberto Musso, cantante de la banda El Cuarteto de Nos, en Infobae a la Tarde

Dejar la ingeniería a los 40 fue “una decisión personal, grupal y familiar”

El éxito de Raro puso al grupo ante una encrucijada. Musso era ingeniero en sistemas; Santi, arquitecto. La banda funcionaba de lunes a viernes en sus profesiones y se convertía en grupo de rock los fines de semana. Cuando empezaron a llegar llamados de festivales en México, Estados Unidos y Colombia, la decisión ya no podía postergarse.

“Fue muy difícil. Atravesaba a gente grande, una decisión personal, grupal y familiar”, dijo Musso. Su esposa, según relató, lo resumió con crudeza: “Les iba a contar a mis amigas que mi esposo, de casi cuarenta años, va a dejar el trabajo de ingeniero, donde gana muy bien, para irse a tocar rock con los amigos del liceo”. Hace 20 años, el cuarteto apostó igual. Hoy llenan el Palacio de los Deportes de Ciudad de México —18.000 personas— y el Movistar Arena de Bogotá.

PUBLICIDAD

Uno de los datos que más llamó la atención en la charla fue la composición etaria de su audiencia. Musso aseguró que entre el 75% y el 80% de los asistentes a sus shows son adolescentes de 15 y 16 años, algo que considera inusual para una banda de rock con más de tres décadas de trayectoria. “Para una banda de rock y trayectoria larga, no es nada común”, reconoció.

El músico atribuyó ese fenómeno a una construcción gradual que no tuvo su pico en el momento de lanzamiento de Raro, sino que fue creciendo disco a disco. “Cada año y cada disco subsiguiente a Raro fue acumulando. Hoy tocamos en lugares 50 veces más grandes que cuando tocábamos Raro”, señaló. También describió un efecto particular en países como México, Colombia, Chile y Paraguay: son los hijos adolescentes —que descubrieron al cuarteto por su producción reciente— quienes llevan a sus padres a los conciertos, invirtiendo el esquema habitual.

PUBLICIDAD

El cantante Roberto Musso participa en Infobae en VIvo

Musso también habló de «No Llora», canción que escribió sobre su hija, a quien llama Fede, hoy de 15 años. Contó que se había impuesto no escribir una canción sobre la paternidad, pero que la letra “le salió sola”. “El secreto de la canción es ese cóctel de mucha crudeza mezclada con ternura, que la hace muy real”, explicó. En los shows, cuando llega ese momento, debe contenerse: “Tengo que cuidarme porque me quiebro”.

La anécdota que generó risas en el estudio fue la reacción de Federica cuando era chica y le preguntaba a su padre por qué se iba de gira. “Me dice una ratita: ‘Cantar es un trabajo. Papá, te vas con tus amigos, te vas de viaje y cuando volvés solo contás cosas lindas. Eso no es trabajar’”, recordó Musso.

PUBLICIDAD

La gira por los 20 años de Raro pasa por Buenos Aires en mayo de 2027

Como parte de la celebración del aniversario, El Cuarteto de Nos anunció cinco fechas únicas bajo el nombre “Así Soy Yo”. El cierre de la gira será en el Movistar Arena de Buenos Aires, en mayo de 2027.

Musso adelantó que estos shows tendrán una impronta diferente a los de la gira actual de presentación de su último disco Puertas: incluirán varias canciones de Raro que no están en el setlist habitual y estarán ligados estéticamente a la Raro Live Session, ambientada en el apartamento del personaje que da nombre al álbum. “Tenemos la comunidad de fans más creativa, más inteligente y más exigente, lamentablemente”, cerró entre risas.

PUBLICIDAD

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.