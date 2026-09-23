Un jubilado de 85 años murió tras una entradera en Bernal Oeste y buscan a cinco delincuentes

El asalto y crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de Zapiola y Origone

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Un jubilado de 85 años murió en medio de una entradera en su casa de Bernal Oeste, en el partido bonaerense de Quilmes.

El hecho ocurrió este martes, cerca de las 21.30, y la víctima fue identificada como Antonio José Lamas, quien cenaba con su esposa cuando un grupo de delincuentes irrumpió en la casa, ubicada en la esquina de Zapiola y Origone.

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Fueron al menos cuatro los asaltantes que ingresaron a la propiedad, mientras un cómplice los esperaba en una camioneta para facilitar la fuga.

Los investigadores sospechan que el robo pudo haber sido planificado y que los ladrones contaban con información previa sobre el inmueble. Según reconstruyeron, accedieron al pasillo de una casa vecina tras saltar su reja frontal. Desde ese lugar, saltaron una medianera y llegaron al patio trasero de la casa de Lamas. Luego entraron al living a través de una ventana.

La vivienda del matrimonio es amplia y, al escuchar ruidos, el jubilado fue a verificar qué sucedía. Allí se encontró con los ladrones, quienes le pegaron al menos una vez en el rostro. La víctima habría intentado defenderse hasta que en un momento se desvaneció, de acuerdo con las primeras averiguaciones.

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Tras ello, los asaltantes escaparon por el mismo recorrido: salieron al patio del fondo, volvieron a saltar la medianera y se dirigieron hacia el pasillo de la propiedad lindera.

En las primeras horas circuló la versión de que Lamas había sufrido un infarto durante el asalto. Sin embargo, la causa de muerte aún no fue establecida. Los peritos deberán determinar si el fallecimiento se produjo por un cuadro cardíaco, por el golpe recibido o por otras lesiones que pudieran haber sido ocasionadas durante la entradera.

La investigación está a cargo de Mariana Curra Zamaniego, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Quilmes. La fiscal ordenó la autopsia del cuerpo y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia e identificar a los autores.

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En el marco de la causa, además, los investigadores ya le tomaron declaración a un vecino que llamó al 911 tras advertir movimientos sospechosos en la cuadra.

El hombre volvía caminando de la casa de un amigo cuando vio una camioneta estacionada y a unos cinco hombres encapuchados que salían de la vivienda lindera. Sin saber aún que el asalto se había producido en la casa de Lamas, se alejó hasta la otra esquina y alertó a las autoridades.

“Estaba volviendo caminando de la casa de un amigo. Pasando por la cuadra, me encuentro con una camioneta acá parada esperando a los delincuentes que salieron de la casa blanca”, relató a TN. El testigo se refería a la propiedad vecina que los sospechosos usaron para entrar y escapar.

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El hombre contó que en ese momento creyó que el robo había ocurrido en esa casa. “Entonces me voy a la otra esquina y hago el llamado al 911. Me quedo ahí esperando”, continuó.

Según su testimonio, la Policía llegó unos 20 minutos después del llamado. “Justo en ese momento también sale la mujer y dice que le habían robado a ellos y que el marido estaba mal”, recordó.

El vecino describió a los asaltantes como jóvenes, delgados y ágiles. Dijo que llevaban pasamontañas, guantes y ropa negra, por lo que no pudo reconocerlos. “Yo venía justo por la mano que salieron, me miraron y no me hicieron nada. No vi que estuvieran armados”, señaló.

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“Es una lástima vivir así, estar con esto todos los días. Apuntan a gente mayor que no se puede defender”, concluyó.