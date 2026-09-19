WhatsApp añade una contraseña para iniciar sesión: en qué se diferencia del famoso PIN

WhatsApp implementa nuevas medidas de seguridad. (Foto: Meta)

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WhatsApp comenzó a desplegar una nueva función de seguridad que permite proteger las cuentas mediante una contraseña completa. La herramienta supone un cambio en el sistema de verificación de la plataforma y llega como una alternativa al conocido PIN de seis dígitos utilizado hasta ahora en la verificación en dos pasos.

La nueva opción ya aparece en algunos dispositivos, aunque su disponibilidad todavía es gradual. A diferencia del PIN tradicional, la contraseña puede incluir letras, números y caracteres especiales, lo que permite crear una clave más larga y difícil de adivinar.

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La función busca añadir una barrera adicional frente a los intentos de robo de cuentas. WhatsApp plantea este mecanismo como una protección complementaria para los casos en los que un tercero consiga acceder al número telefónico o incluso hacerse con un código de verificación.

WhatsApp ahora añade una nueva capa de seguridad al permitir las contraseñas.

Qué cambia respecto al PIN de seis números

Hasta ahora, los usuarios que activaban la verificación en dos pasos debían establecer un PIN compuesto por seis cifras. Ese código se utilizaba como una capa adicional de seguridad después de la comprobación del número de teléfono.

Con la nueva función, WhatsApp permite sustituir ese sistema por una contraseña más compleja. La diferencia principal está en la cantidad y variedad de caracteres que puede utilizar el usuario.

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Una contraseña que combine letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos puede tener muchas más combinaciones que un código numérico de seis cifras. Esto dificulta los intentos de adivinarla, especialmente cuando se utiliza una clave larga y exclusiva.

WhatsApp te ofrece la posibilidad de utilizar contraseñas más complejas para proteger tu cuenta. (WhatsApp)

El proceso de acceso mantiene, además, la verificación asociada al número telefónico. Por tanto, la contraseña no elimina necesariamente las demás comprobaciones de seguridad, sino que añade otro elemento para confirmar que quien intenta acceder a la cuenta es su propietario.

Una barrera contra el robo de cuentas

El cambio llega en un contexto en el que las cuentas de WhatsApp pueden convertirse en un objetivo para los ciberdelincuentes. Entre las técnicas utilizadas para intentar hacerse con ellas se encuentran la duplicación de tarjetas SIM, el robo de códigos de verificación y diferentes formas de ingeniería social.

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En estos ataques, los delincuentes pueden intentar engañar al usuario para conseguir el código que WhatsApp envía al teléfono o aprovechar el control de una línea telefónica para completar el proceso de registro en otro dispositivo.

Una contraseña adicional puede dificultar estos ataques porque obtener el código de verificación no sería suficiente para completar el acceso cuando la protección esté activa.

WhatsApp reemplazará el PIN de la verificación en dos pasos con una contraseña.

La medida también sigue una tendencia presente en otros servicios de Meta, donde las contraseñas forman parte de los mecanismos habituales para verificar la identidad de los usuarios.

Cómo activar la nueva contraseña

La configuración se realiza desde los propios ajustes de WhatsApp. Cuando la función esté disponible, el usuario debe abrir la aplicación, entrar en Ajustes, seleccionar Cuenta y acceder al apartado Contraseña.

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Desde allí podrá crear y confirmar la nueva clave. La opción todavía se está distribuyendo progresivamente, por lo que es posible que no aparezca inmediatamente en todos los teléfonos.

WhatsApp puede ampliar su disponibilidad de forma gradual durante los próximos días, dependiendo del dispositivo y de la versión de la aplicación instalada.

La nueva contraseña de WhatsApp se puede activar con tres simples pasos.

Qué contraseña conviene utilizar

Para aprovechar esta nueva capa de protección, la recomendación es utilizar una contraseña larga y difícil de relacionar con información personal. Las combinaciones de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos ofrecen más posibilidades que una clave sencilla.

También es aconsejable evitar nombres, fechas de nacimiento, secuencias fáciles de identificar o contraseñas que ya se utilicen en otros servicios.

Esta protección tampoco sustituye las medidas de seguridad del propio teléfono. Mantener activados mecanismos como la huella dactilar, el reconocimiento facial o el PIN del dispositivo sigue siendo importante para impedir que otra persona pueda acceder físicamente a la aplicación.

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Con esta función, WhatsApp incorpora una nueva barrera para proteger conversaciones, fotografías, documentos y otros datos almacenados en las cuentas de sus usuarios.