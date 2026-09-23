Sociedad

Alerta por El Niño en Corrientes: el río Paraná presentó los niveles más altos en los últimos doce meses

La crecida se extiende por toda la ribera provincial en un contexto marcado por la inminente llegada del fenómeno meteorológico. Las autoridades están expectantes ante el riesgo de posibles inundaciones

Un largo muelle de hormigón se extiende sobre un río. En tierra, hay edificaciones, maquinaria de construcción, postes de luz y vegetación con cielo nublado
La Prefectura Naval Argentina mantiene el monitoreo de la franja costera sin que se reporten familias evacuadas en los puntos relevados
Guardar

El río Paraná registró esta semana los niveles más altos de los últimos doce meses en varios puntos de la costa de Corrientes, con la localidad de Itatí como el caso más llamativo. Algunas zonas costeras ya aparecen anegadas y el paisaje de los principales puntos turísticos y recreativos del interior correntino comenzó a cambiar ante el avance del agua.

En cuanto a las mediciones del puerto de la ciudad de Itatí, el lunes el caudal del río Paraná trepó hasta los 5,15 metros, según datos de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Para el miércoles, de acuerdo con los datos del Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, la sudestada del río alcanzó los 5,17 metros, mientras que para PNA alcanzaría los 5,19 m.

PUBLICIDAD

Para dimensionar el repunte, los registros históricos lo confirman: el 5 de julio de este año, el Paraná había marcado 4,04 metros en Itatí; el 25 de diciembre de 2025, había llegado a 4,28 metros. Ninguna de esas marcas se acerca a los 5,15 metros actuales, el valor más elevado registrado en esa localidad en el último año. La cota de alerta para Itatí está fijada en 6,80 metros, por lo que el río todavía se encuentra 1,65 metros por debajo de ese umbral.

Sudestada en el río Paraná: presentó los niveles más altos en los últimos doce meses y encendió las alertas en Corrientes
El río Paraná registró en la localidad de Itatí un nivel de 5,15 metros, el valor más alto consignado en el último año

La tendencia ascendente se replica a lo largo de toda la ribera correntina. En Corrientes Capital, el Paraná marcó 4,48 metros, por encima de los 4,19 metros del 6 de julio y de los 3,89 metros del 26 de diciembre de 2025. El nivel de alerta para la capital provincial es de 6,50 metros, con una distancia de 2,02 metros respecto del registro actual. Más al sur, en Paso de la Patria, el caudal llegó a 4,63 metros frente a una cota de alerta de 6,50; en Bella Vista alcanzó 4,41 metros, con alerta en 6 metros; y en Empedrado marcó 4,12 metros, con umbral en 6,50.

PUBLICIDAD

De todos los puntos monitoreados, Goya es el que más atención concentra en este momento. Con 4,09 metros en su puerto y una cota de alerta fijada en 5,20 metros, el margen que separa a la ciudad de ese umbral es de apenas 1,11 metros, el más acotado de toda la costa correntina. En el extremo sur del tramo relevado, Esquina registró 3,36 metros, aún alejada de su nivel de alerta de 5 metros.

Pese a la magnitud del repunte, hasta el momento no hay familias evacuadas en ninguno de los puntos relevados. Según informó Corrientes Hoy, la PNA mantiene un seguimiento permanente del comportamiento hidrológico del río, con especial seguimiento en la franja costera de Itatí, donde la tendencia ascendente continuaba sin pausa al cierre de los últimos registros disponibles.

Sudestada en el río Paraná: presentó los niveles más altos en los últimos doce meses y encendió las alertas en Corrientes
Según PNA, la altura del río Paraná en Itatí podría alcanzar los 5,19 metros

Cómo podría afectar el evento de El Niño a Corrientes

El contexto climático agrega otra capa de preocupación a la situación hidrológica de la provincia. El Niño es un patrón recurrente que implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del Pacífico tropical y que, cuando se desarrolla, golpea con fuerza la región litoral norte de la Argentina: genera abundantes precipitaciones que derivan en zonas encharcadas, anegadas e inundadas.

Sus consecuencias se sienten en toda Corrientes con mayor o menor intensidad, desde los centros poblados hasta la infraestructura vial, y también en el sector agropecuario, donde el exceso hídrico provoca pérdidas de cultivos, caída en los rendimientos, deterioro de la calidad de granos, enfermedades y muerte de ganado, indicó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en un comunicado compartido por el Gobierno nacional.

El fenómeno se inscribe dentro de un ciclo más amplio conocido como ENOS (ENSO, por sus siglas en inglés), que oscila entre períodos de tres y siete años. Durante ese ciclo, las aguas superficiales de una gran franja del Pacífico tropical se calientan o enfrían entre 1 y 3°C respecto de la temperatura normal. El Niño y La Niña representan las dos fases extremas de ese ciclo; entre ambas existe una tercera fase, denominada Neutral.

El Niño Corrientes río Paraná
El ciclo climático conocido como ENOS altera las temperaturas superficiales del Pacífico tropical y oscila en períodos de tres a siete años

Lo que los pronósticos indican para los próximos meses es, cuanto menos, llamativo. A mediados de mayo de 2026, el Pacífico ecuatorial ya experimentaba una transición acelerada hacia condiciones de El Niño, con valores semanales de la temperatura superficial del mar en marcado ascenso. El último pronóstico del CCSR/IRI asignó una probabilidad del 98% a El Niño durante el período mayo-julio de 2026, frente a apenas un 2% para la continuidad de la neutralidad. Las perspectivas para el resto del año son igualmente consistentes, con probabilidades que se mantienen en un rango del 97 al 98% a lo largo de todo el período de pronóstico, que se extiende hasta febrero de 2027.

En términos de impacto territorial, se estima que las condiciones de El Niño repercutirán sobre el norte de Argentina aproximadamente dos meses después del inicio del período de mayor probabilidad, es decir, en torno a septiembre de 2026, y que continuarían durante el verano del hemisferio sur. La intensidad del episodio podría enmarcarse en un rango que va de Moderado a Muy Fuerte, razón por la que las autoridades recomiendan seguir de cerca las advertencias y los monitoreos de corto plazo.

Temas Relacionados

Río ParanáCorrientesEl NiñoInundacionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Ocurre una vez cada 100 mil casos”: una vaca tuvo trillizos de forma natural y aseguran que es un hecho único

El veterinario que documentó el caso en el sur de Córdoba advirtió que lo más sorprendente del caso no fue solo la gestación de trillizos, sino que las crías llegaran a término sin complicaciones

“Ocurre una vez cada 100 mil casos”: una vaca tuvo trillizos de forma natural y aseguran que es un hecho único

Quiénes son las jóvenes que murieron en un choque en Neuquén: confirmaron que el conductor estaba alcoholizado

Serena Zalazar, de 17 años, y Milagros Lara, de 20, salieron despedidas de la camioneta cuando el rodado dio varios tumbos sobre la Ruta Provincial 6, en Rincón de los Sauces

Quiénes son las jóvenes que murieron en un choque en Neuquén: confirmaron que el conductor estaba alcoholizado

El rabino argentino Fishel Szlajen participará del grupo de IA del G20 Interfaith Forum

El especialista en bioética fue convocado para debatir y aportar recomendaciones al G20. Su enfoque teórico pone el límite y la responsabilidad humana en el centro del debate sobre la inteligencia artificial

El rabino argentino Fishel Szlajen participará del grupo de IA del G20 Interfaith Forum

Iron Mountain: la Corte rechazó los recursos de tres acusados y la causa sigue camino al juicio oral

Las defensas habían pedido cerrar el expediente por prescripción y por el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación. El máximo tribunal desestimó las presentaciones por incumplimientos formales. Hay 18 imputados

Iron Mountain: la Corte rechazó los recursos de tres acusados y la causa sigue camino al juicio oral

Quién era la joven de 18 años que murió en un brutal accidente durante una carrera de picadas en Mendoza

El auto se desvió de manera abrupta al inicio de la largada e impactó contra la zona de espectadores. La víctima presentaba politraumatismos múltiples, lesiones cerebrales y contusión pulmonar bilateral

Quién era la joven de 18 años que murió en un brutal accidente durante una carrera de picadas en Mendoza

DEPORTES

Lo citaron de urgencia a la selección de Inglaterra, grabó un video con su novia y los usuarios estallaron: “Vuelve a tus vacaciones”

Lo citaron de urgencia a la selección de Inglaterra, grabó un video con su novia y los usuarios estallaron: “Vuelve a tus vacaciones”

“Que lo traigan, lo digo en serio”: el pedido desesperado por Mauro Icardi mientras define su futuro

Brillante actuación de Faustino Oro: ganó su partida y le dio el triunfo a Argentina sobre Filipinas en las Olimpiadas de ajedrez

Juicio por el crimen del ex Puma Aramburu: cuántos años de prisión pidió el fiscal para los acusados del asesinato

Qué dijo Franco Colapinto sobre la denuncia de amenazas a Pierre Gasly en las redes sociales

TELESHOW

La palabra de Jimena Monteverde sobre la salud de Mirtha Legrand: “Está mirando tele y se quiere ir a su casa”

La palabra de Jimena Monteverde sobre la salud de Mirtha Legrand: “Está mirando tele y se quiere ir a su casa”

Facundo Arana volvió a referirse a su separación de María Susini: “Nunca se va a romper mi familia”

Roberto Musso recordó cómo el disco Raro cambió la vida del Cuarteto de Nos: “Fue muy difícil la decisión”

Sofía Gonet mostró pruebas del acoso que recibió: “Espero que realmente lo encuentren y no vuelva a pasar más”

El descargo de Nicole Neumann luego de que le sacaran una foto sin autorización en una panchería: “Sos tan nefasto”

INFOBAE AMÉRICA

El auge del fraude digital en Cuba y las grietas de un sistema que no logra proteger a sus usuarios

El auge del fraude digital en Cuba y las grietas de un sistema que no logra proteger a sus usuarios

El Salvador: Asamblea Legislativa aprueba que el aguinaldo pueda pagarse desde el 1 de octubre

Nasry Asfura comparte con líderes del Escudo de las Américas en Nueva York

El delantero salvadoreño Nathan Ordaz se incorporará el 27 de septiembre y no jugará ante Martinica

El presidente dominicano alerta ante la ONU sobre cómo los conflictos externos encarecen los alimentos y la energía