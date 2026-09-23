Alerta por El Niño en Corrientes: el río Paraná presentó los niveles más altos en los últimos doce meses

La Prefectura Naval Argentina mantiene el monitoreo de la franja costera sin que se reporten familias evacuadas en los puntos relevados

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El río Paraná registró esta semana los niveles más altos de los últimos doce meses en varios puntos de la costa de Corrientes, con la localidad de Itatí como el caso más llamativo. Algunas zonas costeras ya aparecen anegadas y el paisaje de los principales puntos turísticos y recreativos del interior correntino comenzó a cambiar ante el avance del agua.

En cuanto a las mediciones del puerto de la ciudad de Itatí, el lunes el caudal del río Paraná trepó hasta los 5,15 metros, según datos de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Para el miércoles, de acuerdo con los datos del Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, la sudestada del río alcanzó los 5,17 metros, mientras que para PNA alcanzaría los 5,19 m.

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Para dimensionar el repunte, los registros históricos lo confirman: el 5 de julio de este año, el Paraná había marcado 4,04 metros en Itatí; el 25 de diciembre de 2025, había llegado a 4,28 metros. Ninguna de esas marcas se acerca a los 5,15 metros actuales, el valor más elevado registrado en esa localidad en el último año. La cota de alerta para Itatí está fijada en 6,80 metros, por lo que el río todavía se encuentra 1,65 metros por debajo de ese umbral.

El río Paraná registró en la localidad de Itatí un nivel de 5,15 metros, el valor más alto consignado en el último año

La tendencia ascendente se replica a lo largo de toda la ribera correntina. En Corrientes Capital, el Paraná marcó 4,48 metros, por encima de los 4,19 metros del 6 de julio y de los 3,89 metros del 26 de diciembre de 2025. El nivel de alerta para la capital provincial es de 6,50 metros, con una distancia de 2,02 metros respecto del registro actual. Más al sur, en Paso de la Patria, el caudal llegó a 4,63 metros frente a una cota de alerta de 6,50; en Bella Vista alcanzó 4,41 metros, con alerta en 6 metros; y en Empedrado marcó 4,12 metros, con umbral en 6,50.

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De todos los puntos monitoreados, Goya es el que más atención concentra en este momento. Con 4,09 metros en su puerto y una cota de alerta fijada en 5,20 metros, el margen que separa a la ciudad de ese umbral es de apenas 1,11 metros, el más acotado de toda la costa correntina. En el extremo sur del tramo relevado, Esquina registró 3,36 metros, aún alejada de su nivel de alerta de 5 metros.

Pese a la magnitud del repunte, hasta el momento no hay familias evacuadas en ninguno de los puntos relevados. Según informó Corrientes Hoy, la PNA mantiene un seguimiento permanente del comportamiento hidrológico del río, con especial seguimiento en la franja costera de Itatí, donde la tendencia ascendente continuaba sin pausa al cierre de los últimos registros disponibles.

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Según PNA, la altura del río Paraná en Itatí podría alcanzar los 5,19 metros

Cómo podría afectar el evento de El Niño a Corrientes

El contexto climático agrega otra capa de preocupación a la situación hidrológica de la provincia. El Niño es un patrón recurrente que implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del Pacífico tropical y que, cuando se desarrolla, golpea con fuerza la región litoral norte de la Argentina: genera abundantes precipitaciones que derivan en zonas encharcadas, anegadas e inundadas.

Sus consecuencias se sienten en toda Corrientes con mayor o menor intensidad, desde los centros poblados hasta la infraestructura vial, y también en el sector agropecuario, donde el exceso hídrico provoca pérdidas de cultivos, caída en los rendimientos, deterioro de la calidad de granos, enfermedades y muerte de ganado, indicó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en un comunicado compartido por el Gobierno nacional.

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El fenómeno se inscribe dentro de un ciclo más amplio conocido como ENOS (ENSO, por sus siglas en inglés), que oscila entre períodos de tres y siete años. Durante ese ciclo, las aguas superficiales de una gran franja del Pacífico tropical se calientan o enfrían entre 1 y 3°C respecto de la temperatura normal. El Niño y La Niña representan las dos fases extremas de ese ciclo; entre ambas existe una tercera fase, denominada Neutral.

El ciclo climático conocido como ENOS altera las temperaturas superficiales del Pacífico tropical y oscila en períodos de tres a siete años

Lo que los pronósticos indican para los próximos meses es, cuanto menos, llamativo. A mediados de mayo de 2026, el Pacífico ecuatorial ya experimentaba una transición acelerada hacia condiciones de El Niño, con valores semanales de la temperatura superficial del mar en marcado ascenso. El último pronóstico del CCSR/IRI asignó una probabilidad del 98% a El Niño durante el período mayo-julio de 2026, frente a apenas un 2% para la continuidad de la neutralidad. Las perspectivas para el resto del año son igualmente consistentes, con probabilidades que se mantienen en un rango del 97 al 98% a lo largo de todo el período de pronóstico, que se extiende hasta febrero de 2027.

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En términos de impacto territorial, se estima que las condiciones de El Niño repercutirán sobre el norte de Argentina aproximadamente dos meses después del inicio del período de mayor probabilidad, es decir, en torno a septiembre de 2026, y que continuarían durante el verano del hemisferio sur. La intensidad del episodio podría enmarcarse en un rango que va de Moderado a Muy Fuerte, razón por la que las autoridades recomiendan seguir de cerca las advertencias y los monitoreos de corto plazo.