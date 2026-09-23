Sociedad

Feroz incendio en Córdoba: un hombre sufrió quemaduras después de que se prendió fuego un depósito de garrafas

El siniestro ocurrió en La Falda. Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios apagaron las llamas ante el riesgo de explosión

El siniestro ocurrió en un depósito de garrafas de gas de 3 por 6 metros ubicado en la esquina de Esquiú y avenida Italia, en La Falda, y obligó a desplegar cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios ante el riesgo de explosión, mientras la causa del fuego permanece bajo investigación
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Este miércoles, La Falda fue escenario de un incendio estructural en una planta de gas que puso en alerta a los vecinos del sector y obligó a desplegar un importante operativo en la zona. Como consecuencia de las llamas, un hombre resultó lesionado y el riesgo de explosión estuvo presente desde el primer momento.

El foco ígneo se originó en la esquina de Esquiú y avenida Italia, en un depósito de garrafas de gas de aproximadamente 3 por 6 metros. La presencia del combustible almacenado en ese espacio fue lo que, desde un principio, instaló el temor a una detonación entre los efectivos y el personal de emergencias. Ante esa posibilidad, la respuesta fue inmediata y de gran escala.

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Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios se desplegaron en el lugar y trabajaron de forma sostenida para controlar el avance del fuego. El operativo fue extenso, dado que las llamas amenazaban con comprometer el total de las garrafas almacenadas en el depósito. Finalmente, los efectivos lograron sofocar el incendio sin que se produjeran explosiones, aunque el siniestro dejó daños materiales de consideración en la estructura del lugar.

Un hombre sufrió quemaduras de segundo grado tras el incendio en una planta de gas de La Falda
El incendio estructural se originó en un depósito de garrafas de gas de 3 por 6 metros, en la esquina de Esquiú y avenida Italia, en La Falda

En paralelo al trabajo de los bomberos, un hombre de 47 años fue atendido en el mismo escenario del hecho por personal de un servicio de emergencias. El paciente presentaba quemaduras de segundo grado y, dado el cuadro que presentaba, fue trasladado al hospital local para recibir atención médica. Las fuentes no informaron sobre el estado posterior de su salud ni sobre su vínculo con el establecimiento siniestrado.

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Según lo informado por la Policía, el saldo del siniestro incluyó un hombre lesionado y daños materiales en el depósito. Una vez que los Bomberos Voluntarios lograron dominar el incendio, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer de qué modo se originó el fuego. La causa del siniestro permanece bajo investigación.

Incendio en un edificio de Villa Devoto mientras hacían un asado en la terraza: evacuaron a los vecinos

Imágenes muestran el estado de la fachada y zonas exteriores de un edificio tras registrarse un incendio. En la toma se observan partes calcinadas del revestimiento exterior, estructuras expuestas y marcas de hollín. En azoteas adyacentes se observa a personal de bomberos realizando labores de inspección.

Un incendio se desató este último domingo al mediodía en un edificio de Villa Devoto, mientras un grupo de personas preparaba un asado en la terraza. Los vecinos fueron evacuados de manera preventiva y tres personas tuvieron que ser asistidas por el SAME, aunque ninguna requirió traslado a un hospital.

El episodio ocurrió cerca de las 12.30 en un inmueble ubicado sobre la avenida Francisco Beiró al 4500, entre Marcos Paz y Benito Juárez.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, se trata de una edificación de planta baja y 11 pisos. Al momento del incendio, los propietarios se encontraban preparando alimentos sobre brasas en la terraza del piso 11.

De acuerdo con esa versión, el fuego tomó contacto con el tiraje de un conducto y se desarrolló en un sector de aproximadamente 50 por 50 centímetros. Ante la emergencia, Bomberos de la Ciudad trabajó para extinguir las llamas y logró controlar el incendio.

Desde el SAME, en tanto, informaron a Infobae que fueron asistidas tres personas: dos hombres de 28 y 34 años y una mujer de 32. A los tres se les realizó un control clínico en el lugar y ninguno necesitó ser trasladado a un centro de salud.

Vecinos del edificio consultados por este medio aseguraron que todos los moradores fueron evacuados por precaución mientras trabajaban los equipos de emergencia. También indicaron que la avenida Francisco Beiró permaneció cortada a la altura del 4500 durante el operativo.

Los residentes señalaron, además, que el incendio se produjo en el sector del Salón de Usos Múltiples (SUM) del edificio, ubicado en la parte superior del inmueble. Según su relato, en el lugar había una combinación de materiales como ladrillo refractario, madera y durlock, y habría existido acumulación de grasa en la chimenea.

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