Tecno

Harry Potter y las 10 cosas tecnológicas que todo fan debería conocer del celular inspirado en las películas

Uno de los detalles es el escudo de las cuatro casas de Hogwarts que cambia de color al recibir luz solar

Un niño con gafas redondas y chaqueta verde apunta una varita hacia adelante en un entorno oscuro
El actor, Dominic McLaughlin, durante su interpretación del personaje Harry Potter en la nueva adaptación de la serie. (HBO Max)
Guardar

La magia de Hogwarts llegó al bolsillo de los fanáticos. Realme lanzó una colaboración con Warner Bros. en la que hay muchas referencias al universo de esta saga con detalles en el diseño, software y accesorios.

El lanzamiento de este celular coincide con el 25 aniversario de Harry Potter y la Piedra Filosofal, estrenada el 16 de noviembre de 2001. Así que si eres fan de esta franquicia te traemos 10 referencias que debes conocer de esta edición coleccionista.

PUBLICIDAD

Los detalles de la edicion especial del celular realme con Harry Potter

Referencias del celular de Harry Potter

  • Escudos de las cuatro casas de Hogwarts (Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw) en la parte trasera del teléfono. Gracias a la tecnología Quadra Light-Sensing Color-changing, revelan sus colores solo con la exposición a la luz solar.
  • Un módulo de cámaras inspirado en Hedwig, la lechuza de Harry Potter: dos sensores hacen de ojos y el marco metálico simula la cabeza del ave, con el pico representado con un pequeño rombo.
  • Un grabado láser con la frase “Welcome to Hogwarts” en el marco metálico de la cámara, sobre el lateral de bordes dorados.
  • Una cubierta trasera de cuero color marrón con un patrón Argyle en 3D, que recrea la escena del ajedrez mágico de las películas.
  • Una interfaz personalizada mediante Realme UI 7, que adapta iconos, fondos de pantalla, animaciones y el modo GT a la estética de la saga. El icono de Ajustes adopta un formato clásico, mientras que la aplicación del Tiempo se representa con una bufanda de Gryffindor.
  • Un ícono de cámara inspirado en el aparato antiguo de Colin Creevey, además de marcas de agua propias del universo mágico dentro de la aplicación de fotografía.
  • Un fondo de pantalla de bloqueo con el giratiempos de Hermione Granger, el reloj de arena que la protagonista utiliza en Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
  • Una caja coleccionista de edición limitada diseñada como réplica a escala 1:1 del baúl de Harry Potter, con correa de transporte incluida.
  • Un set de accesorios dentro de esa caja: la carta de admisión a Hogwarts, un billete de tren para el andén 9¾, postales de personajes y un separador de páginas intercambiable con los escudos de las cuatro casas.
  • Una herramienta con forma de escudo para introducir o extraer la tarjeta SIM, junto con una funda de silicona a juego y un cargador y cable USB fabricados en el mismo tono marrón del dispositivo.

Cuáles son las características del celular de Harry Potter

Más allá de la ambientación, el dispositivo conserva las especificaciones de la serie estándar realme 16 Pro. Incorpora una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución QHD+ (1.271 x 2.772 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, brillo normal de 600 nits y un pico máximo de 1.400 nits.

El teléfono funciona con el chip MediaTek Dimensity 7300-Max 5G, con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento.

En materia de autonomía, cuenta con una batería de 6.500 mAh con carga rápida de 45W SUPERVOOC. Además con certificación IP69 contra agua y polvo, y una cámara principal de 200 MP, acompañada de un gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 50 MP.

PUBLICIDAD

Qué se sabe del próximo videojuego de Harry Potter

Warner Bros. confirmó el desarrollo de Hogwarts Legacy 2, secuela de uno de los videojuegos más vendidos de los últimos años.

Hogwarts Legacy, de Avalanche Software.
Hogwarts Legacy 2 será real, aunque por ahora no se conocen detalles de su desarrollo.

El anuncio llegó en su informe de resultados financieros, donde la compañía señaló que espera que los videojuegos “contribuyan de forma significativa a la rentabilidad del segmento”, con la nueva entrega como pilar de su estrategia.

El documento no incluyó detalles sobre trama, estudio desarrollador ni fecha de lanzamiento, aunque puso fin a meses de rumores sobre la continuación de la aventura ambientada en el universo mágico.

Temas Relacionados

Harry PotterrealmeCelularAndriodWarner BrosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump buscará un ‘Zar de la IA’ y plantea rebautizar la inteligencia artificial como ‘Inteligencia Superior’

El presidente de EE. UU. comparó las preocupaciones sobre los riesgos de la IA con una serie de ‘engaños demócratas’

Trump buscará un ‘Zar de la IA’ y plantea rebautizar la inteligencia artificial como ‘Inteligencia Superior’

Cuáles son las diferencia tecnológicas de un vehículo ‘normal’ y uno deportivo

La experiencia de conducción deportiva está enfocada en el poder que tiene el piloto sobre el auto y hay sistemas tecnológicos y automatizados que ayudan a eso

Cuáles son las diferencia tecnológicas de un vehículo ‘normal’ y uno deportivo

Google Translate ya traduce conversaciones habladas al instante en más de 70 idiomas

El sistema conserva el tono y el ritmo de quien habla y llegó también a Meet y al asistente Gemini Live

Google Translate ya traduce conversaciones habladas al instante en más de 70 idiomas

Microsoft desmanteló EvilTokens, la red de fraude con IA que vulneró 12.000 cuentas corporativas

El servicio se vendía por Telegram a 500 dólares mensuales y usaba un chatbot para elegir a quién estafar y cómo

Microsoft desmanteló EvilTokens, la red de fraude con IA que vulneró 12.000 cuentas corporativas

OpenAI y Anthropic piden a Australia entrenar sus IA con contenido protegido bajo condiciones

El Gobierno australiano ya definió que implementará un conjunto amplio de normas sobre inteligencia artificial y centros de datos

OpenAI y Anthropic piden a Australia entrenar sus IA con contenido protegido bajo condiciones

DEPORTES

“Que lo traigan, lo digo en serio”: el pedido desesperado por Mauro Icardi mientras define su futuro

“Que lo traigan, lo digo en serio”: el pedido desesperado por Mauro Icardi mientras define su futuro

Brillante actuación de Faustino Oro: ganó su partida y le dio el triunfo a Argentina sobre Filipinas en las Olimpiadas de ajedrez

Juicio por el crimen del ex Puma Aramburu: cuántos años de prisión pidió el fiscal para los acusados del asesinato

Qué dijo Franco Colapinto sobre la denuncia de amenazas a Pierre Gasly en las redes sociales

El exjugador de la NFL Antonio Brown aceptará un acuerdo por un caso de intento de asesinato en Miami y podría evitar la prisión

TELESHOW

Roberto Musso recordó cómo el disco Raro cambió la vida del Cuarteto de Nos: “Fue muy difícil la decisión”

Roberto Musso recordó cómo el disco Raro cambió la vida del Cuarteto de Nos: “Fue muy difícil la decisión”

Sofía Gonet mostró pruebas del acoso que recibió: “Espero que realmente lo encuentren y no vuelva a pasar más”

El descargo de Nicole Neumann luego de que le sacaran una foto sin autorización en una panchería: “Sos tan nefasto”

La crisis de llanto de Daniela Celis por un percance con su camioneta: “No se cambiar la rueda”

Patricia Echegoyen recordó el insólito motivo por el que se casó con su pareja después de 25 años de relación

INFOBAE AMÉRICA

El delantero salvadoreño Nathan Ordaz se incorporará el 27 de septiembre y no jugará ante Martinica

El delantero salvadoreño Nathan Ordaz se incorporará el 27 de septiembre y no jugará ante Martinica

El presidente dominicano alerta ante la ONU sobre cómo los conflictos externos encarecen los alimentos y la energía

Una IA encontró algo nuevo dentro de un virus: los científicos lo tuvieron delante 5 años y no lo vieron

Papa León XIV recibirá en audiencia privada a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante visita oficial al Vaticano

En Panamá ofrecían casas por redes sociales y cobraban por separarlas: hay seis aprehendidos