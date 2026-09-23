Harry Potter y las 10 cosas tecnológicas que todo fan debería conocer del celular inspirado en las películas

El actor, Dominic McLaughlin, durante su interpretación del personaje Harry Potter en la nueva adaptación de la serie. (HBO Max)

Guardar

La magia de Hogwarts llegó al bolsillo de los fanáticos. Realme lanzó una colaboración con Warner Bros. en la que hay muchas referencias al universo de esta saga con detalles en el diseño, software y accesorios.

El lanzamiento de este celular coincide con el 25 aniversario de Harry Potter y la Piedra Filosofal, estrenada el 16 de noviembre de 2001. Así que si eres fan de esta franquicia te traemos 10 referencias que debes conocer de esta edición coleccionista.

PUBLICIDAD

Los detalles de la edicion especial del celular realme con Harry Potter

Referencias del celular de Harry Potter

Escudos de las cuatro casas de Hogwarts (Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw) en la parte trasera del teléfono. Gracias a la tecnología Quadra Light-Sensing Color-changing, revelan sus colores solo con la exposición a la luz solar.

Un módulo de cámaras inspirado en Hedwig , la lechuza de Harry Potter: dos sensores hacen de ojos y el marco metálico simula la cabeza del ave, con el pico representado con un pequeño rombo.

Un grabado láser con la frase “Welcome to Hogwarts” en el marco metálico de la cámara, sobre el lateral de bordes dorados.

Una cubierta trasera de cuero color marrón con un patrón Argyle en 3D, que recrea la escena del ajedrez mágico de las películas.

Una interfaz personalizada mediante Realme UI 7, que adapta iconos, fondos de pantalla, animaciones y el modo GT a la estética de la saga. El icono de Ajustes adopta un formato clásico, mientras que la aplicación del Tiempo se representa con una bufanda de Gryffindor.

Un ícono de cámara inspirado en el aparato antiguo de Colin Creevey, además de marcas de agua propias del universo mágico dentro de la aplicación de fotografía.

Un fondo de pantalla de bloqueo con el giratiempos de Hermione Granger , el reloj de arena que la protagonista utiliza en Harry Potter y el prisionero de Azkaban.

Una caja coleccionista de edición limitada diseñada como réplica a escala 1:1 del baúl de Harry Potter, con correa de transporte incluida.

Un set de accesorios dentro de esa caja: la carta de admisión a Hogwarts, un billete de tren para el andén 9¾, postales de personajes y un separador de páginas intercambiable con los escudos de las cuatro casas.

Una herramienta con forma de escudo para introducir o extraer la tarjeta SIM, junto con una funda de silicona a juego y un cargador y cable USB fabricados en el mismo tono marrón del dispositivo.

Cuáles son las características del celular de Harry Potter

Más allá de la ambientación, el dispositivo conserva las especificaciones de la serie estándar realme 16 Pro. Incorpora una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución QHD+ (1.271 x 2.772 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, brillo normal de 600 nits y un pico máximo de 1.400 nits.

El teléfono funciona con el chip MediaTek Dimensity 7300-Max 5G, con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento.

En materia de autonomía, cuenta con una batería de 6.500 mAh con carga rápida de 45W SUPERVOOC. Además con certificación IP69 contra agua y polvo, y una cámara principal de 200 MP, acompañada de un gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 50 MP.

PUBLICIDAD

Qué se sabe del próximo videojuego de Harry Potter

Warner Bros. confirmó el desarrollo de Hogwarts Legacy 2, secuela de uno de los videojuegos más vendidos de los últimos años.

Hogwarts Legacy 2 será real, aunque por ahora no se conocen detalles de su desarrollo.

El anuncio llegó en su informe de resultados financieros, donde la compañía señaló que espera que los videojuegos “contribuyan de forma significativa a la rentabilidad del segmento”, con la nueva entrega como pilar de su estrategia.

El documento no incluyó detalles sobre trama, estudio desarrollador ni fecha de lanzamiento, aunque puso fin a meses de rumores sobre la continuación de la aventura ambientada en el universo mágico.