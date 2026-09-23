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Sofía Gonet mostró pruebas del acoso que recibió: “Espero que realmente lo encuentren y no vuelva a pasar más”

Luego de la amenaza que recibió Homero Pettinato en la puerta de OLGA, la influencer compartió un video hablando de lo que está viviendo a manos del hombre

La influencer hace 10 años que es acosada por un hombre llamado Hernán (Video: TikTok)
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Sofía Gonet denunció públicamente esta semana una década de acoso virtual por parte de un hombre que el lunes se presentó en la puerta del estudio del programa OLGA y amenazó de muerte a su expareja, Homero Pettinato. La influencer, que ya había hablado del tema en el programa SQP (América TV), amplió el relato en un video subido a TikTok, donde mostró pruebas y describió en detalle el comportamiento del acosador, que se hace llamar Hernán Bloquero.

“Básicamente, este hombre me acosa de manera virtual hace ya diez años. Todo arrancó cuando yo no era conocida, tenía otra pareja, me descubrió por redes sociales y desde ahí no la cortó”, relató Gonet. Según describió, la situación fue escalando de forma progresiva: el hombre creaba perfiles nuevos en Instagram y Facebook a diario para eludir los bloqueos y continuar con los mensajes. “Lo bloqueaba, lo bloqueaba y lo bloqueaba”, dijo.

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Con el tiempo, el hostigamiento tomó formas cada vez más perturbadoras. “Vinieron los rituales en los que esta persona armaba como altares con fotos mías, velas, sales de diferentes colores y les sacaba fotos y me las mandaba”, contó Gonet. A eso se sumaron tatuajes vinculados a su imagen y amenazas dirigidas a sus vínculos afectivos. El acosador llegó incluso a identificar y contactar a su familia directa. “Obviamente, también él logró identificar y contactarse con toda mi familia, con mi mamá, con mi papá”, precisó.

Sofía Gonet sostuvo que el acosador amenazó a sus distintas parejas y construyó una relación parasocial con ella (Video: SQP, América TV)

A pesar de la gravedad y la persistencia del cuadro, la influencer reconoció que nunca había hecho la denuncia. “La verdad es que nunca lo denuncié porque medio que me acostumbré a vivir con esta situación. Y tampoco es mi primera situación de acoso. He tenido de estas historias con vecinos, con exparejas. Ni hablar la cantidad de mensajes megaviolentos que me llegan de cuentas anónimas siempre”, afirmó. Esa normalización la llevó a convivir con el hostigamiento durante años. “Entonces, lo empecé a ver como parte de mi normalidad y crucé los dedos de que nunca se me aparezca”, reconoció.

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El punto de inflexión llegó cuando el acosador salió de Junín —su ciudad de origen— y viajó a Buenos Aires. Según relató la Reini, el hombre también se había obsesionado con Pettinato: “Esta persona también se obsesionó mucho con mi expareja. Lo amenaza de muerte todos los días desde que nos pusimos de novios el año pasado hasta incluso después de separarnos”. El lunes fue un paso más allá y se presentó en persona. “Finalmente ayer se apersonó en Olga y lo amenazó personalmente, cosa que marca un antes y un después, porque siempre creíamos que nunca iba a pasar eso”, sostuvo.

Ese mismo día, el hombre también estuvo en zonas cercanas a los lugares que frecuenta la influencer. “Ayer también iba subiendo historias mostrando el recorrido que iba haciendo y se movió todo por lugares cercanos a los que frecuento yo”, describió. La influencer aclaró que el origen del acosador le daba una relativa sensación de distancia: “Yo había averiguado en un momento que él no era de capital, por lo que me quedaba más tranquila de que aunque sea no lo tenía tan cerca porque es de Junín, pero ayer efectivamente vino y entiendo, porque me dijeron un par de personas, que sigue acá, que se lo siguen cruzando por algunos lugares de capital”.

El momento en que Homero Pettinato relató cómo fue la amenaza de muerte que recibió y el agresor apareció en vivo

La preocupación también alcanzó a cómo podría reaccionar el hombre ante la exposición pública del caso. Gonet recordó que la única vez que habló de él en redes, cuando recién empezaba en Instagram, las consecuencias fueron inmediatas: “Él se sacó de quicio y ahí sí me empezó a mandar amenazas de muerte a mí por un tiempo hasta que no lo nombré más y se le pasó”. Describió además otro episodio que el propio acosador hizo público: “Una vuelta también subió historias a su Instagram contando que se había sacado porque, no sé, vio en un stream que yo estaba con no sé quién y empezó a llorar a los gritos y a destrozar toda su casa”. “Los vecinos llamaron a la policía y la policía efectivamente apareció en la casa y la casa estaba destruida”, detalló, y aclaró: “Esto lo contó él por historias, o sea, todo él lo ha subido y lo pueden ver ustedes mismos”.

Sobre el estado de salud del acosador, afirmó que tenía entendido que había estado internado, pero que el establecimiento cerró y lo liberaron. “Realmente es una persona que no está bien, que no tiene que estar suelta. Tengo entendido que estuvo internado un tiempo, pero ese instituto psiquiátrico en el que estaba cerró, entonces lo liberaron”, sostuvo. Al cierre del video, expresó su deseo de que las autoridades lo encuentren y anunció que haría la denuncia: “Espero que realmente lo encuentren y no vuelva a pasar más. Obviamente los voy a mantener actualizados de todo lo que vaya pasando. Ahora me voy a ir a hacer la denuncia y voy a ir a trabajar”.

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