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El millonario proyecto de IA por el que expertos de Wall Street recomiendan invertir en Oracle

Este centro de datos también será clave en la expansión de la empresa en los servicios en la nube

Stifel ratificó la recomendación de compra sobre las acciones de Oracle por el avance del centro de datos Project Jupiter. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Stifel ratificó la recomendación de compra sobre las acciones de Oracle por el avance del centro de datos Project Jupiter. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
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Stifel, banco de inversión en Estados Unidos, ratificó su recomendación de compra sobre Oracle después de conocerse nuevos avances en la construcción de uno de sus mayores proyectos de infraestructura tecnológica: el centro de datos Project Jupiter, ubicado en Nuevo México.

La firma de análisis financiero considera que el progreso de la obra, sumado a decisiones judiciales recientes que despejaron obstáculos legales, refuerza la apuesta por el papel de Oracle en la expansión de la inteligencia artificial y los servicios en la nube.

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Qué es Project Jupiter de Oracle y cuánto avanzó

Project Jupiter es un centro de datos que Oracle construye en Nuevo México como parte de su estrategia de crecimiento en computación en la nube e inteligencia artificial. Se trata, en términos simples, de una instalación física de gran escala destinada a almacenar y procesar información para servicios digitales de alta demanda.

Según indicó el vicepresidente de Oracle Cloud Infrastructure, Mahesh Thiagarajan, la construcción del proyecto se encuentra completada en un 26%. Ese porcentaje representa un salto de 17 puntos frente a la actualización que la compañía había ofrecido en julio, lo que muestra una aceleración del ritmo de obra en los últimos meses.

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El centro de datos de Oracle enfrenta retrasos en los permisos ambientales y en la autorización de un gasoducto. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
El centro de datos de Oracle enfrenta retrasos en los permisos ambientales y en la autorización de un gasoducto. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

De acuerdo con Sina Finance, ese avance del 26% corresponde al estado del proyecto hasta el fin de semana previo al anuncio.

Cuáles son los obstáculos que todavía enfrenta la obra

Pese al progreso, Thiagarajan reconoció que persisten dificultades. Una de las más importantes es que la microrred de celdas de combustible del emplazamiento, un sistema pensado para garantizar el suministro energético del centro de datos, solo está terminada en un 10%.

A eso se suman retrasos vinculados a los permisos de calidad del aire y de recursos hídricos, además de la autorización pendiente del gasoducto necesario para el funcionamiento de la planta. Estos trámites son habituales en proyectos de infraestructura de gran escala, ya que buscan garantizar que la obra cumpla con normas ambientales antes de operar a pleno.

Sin embargo, dos fallos del Tribunal Supremo de Nuevo México resultaron determinantes para destrabar parte de los conflictos que rodeaban al proyecto.

Los ingresos de infraestructura en la nube de Oracle registraron un aumento interanual del 120 % en el último trimestre. (REUTERS/Susana Vera)
Los ingresos de infraestructura en la nube de Oracle registraron un aumento interanual del 120 % en el último trimestre. (REUTERS/Susana Vera)

Por un lado, el tribunal rechazó, de forma unánime, una solicitud de la organización New Energy Economy que buscaba cancelar la audiencia sobre el permiso de calidad del aire. Esa audiencia podrá entonces avanzar, aunque Stifel precisó que todavía no tiene revisor ni fecha asignada.

Por otro lado, los jueces desestimaron, también por unanimidad, el recurso presentado por Center for Biological Diversity contra la autorización de emergencia estatal que permite el uso de un pozo de agua en Santa Teresa. Gracias a ese fallo, el desarrollador pudo reanudar el bombeo de agua desde ese pozo, tras una suspensión que se había extendido por más de tres semanas.

Cómo impacta esto en el negocio de Oracle

El respaldo de Stifel se apoya también en los números del negocio de nube de Oracle. La compañía reportó, en su último trimestre, un crecimiento de ingresos de infraestructura en la nube de aproximadamente 120% interanual, medido en moneda constante.

En cuanto a la acción, esta cotiza actualmente en 147,61 dólares, con una caída del 52% en el último año. Sin embargo, un análisis de InvestingPro sostiene que la empresa está infravalorada, con un ratio PEG de 0,5, un indicador que compara el precio de la acción con las expectativas de crecimiento de la compañía.

Los ingresos de Oracle se expandieron un 22% en los últimos trimestres, y los analistas anticipan que las ventas seguirán creciendo durante el año en curso.

Stifel elevó la calificación de Microsoft a Compra y fijó el precio objetivo de la acción en 575 dólares. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
Stifel elevó la calificación de Microsoft a Compra y fijó el precio objetivo de la acción en 575 dólares. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

El optimismo de Stifel también alcanza a Microsoft

El respaldo a Oracle se da en un contexto en el que Stifel también mejoró su mirada sobre otro gigante tecnológico del sector cloud e inteligencia artificial: Microsoft.

La firma elevó la calificación de Microsoft a Compra desde Mantener y subió su precio objetivo a 575 dólares desde 530 dólares. Los analistas, liderados por Brad Reback, señalaron que la compañía “claramente dio un giro tras los resultados del trimestre de junio”, impulsada por el crecimiento de su plataforma Azure y una mayor eficiencia en el uso de infraestructura.

Entre los factores que explican ese optimismo se cuenta la reducción de los tiempos que le toma a Microsoft convertir hardware recién instalado en capacidad generadora de ingresos, un período que la directora financiera Amy Hood indicó que se redujo en más de 50% durante el último año.

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