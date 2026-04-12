La tecnología solar que aprovecha la lluvia: paneles que producen energía con gotas

El secreto de esta innovación reside en una capa ultrafina que recubre las celdas solares de perovskita. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los grandes desafíos de la energía fotovoltaica tradicional es su dependencia de los días soleados para maximizar la generación eléctrica. La eficiencia de los paneles cae drásticamente en jornadas nubladas o lluviosas.

Ahora, un equipo del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla ha desarrollado una solución innovadora: paneles solares capaces de convertir la lluvia en una fuente adicional de energía eléctrica. El avance, publicado en ScienceDirect, podría cambiar la forma en que concebimos la generación renovable en climas variables.

Paneles híbridos: cómo funciona la nueva tecnología solar

El secreto de esta innovación reside en una capa ultrafina —de apenas 100 nanómetros— que recubre las celdas solares de perovskita. Este material, considerado una alternativa prometedora al silicio por su bajo costo y alta eficiencia, tiene como punto débil la susceptibilidad a la intemperie.

Representación visual de las partes que integran un módulo solar fabricado. (sciencedirect.com)

El equipo ha resuelto este problema utilizando técnicas de plasma para crear una barrera protectora que no solo resiste la humedad y los cambios de temperatura, sino que añade propiedades triboeléctricas. Así, el panel no solo capta energía solar, sino que también recolecta la energía cinética de las gotas de lluvia.

Cada vez que una gota impacta la superficie del panel, se genera una pequeña descarga eléctrica, llegando a producir hasta 110 voltios por impacto. De este modo, la lluvia, antes considerada un factor limitante, se convierte en un recurso aprovechable para la generación eléctrica.

Aplicaciones para el Internet de las cosas y autonomía energética

El potencial de estos paneles híbridos va más allá de la producción convencional de energía. Según el investigador Fernando Núñez, esta tecnología es ideal para alimentar sensores y estaciones meteorológicas en lugares remotos, donde cambiar baterías es impráctico.

El panel no solo capta energía solar, sino que también recolecta la energía cinética de las gotas de lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al poder generar energía tanto del sol como del agua, los dispositivos pueden operar de manera continua, ya sea bajo un sol radiante o en medio de una tormenta.

Esta visión invita a repensar el clima como una fuente constante de energía, no como un obstáculo. La creación de paneles resistentes a condiciones extremas amplía las posibilidades de uso en el Internet de las cosas (IoT), facilitando la autonomía energética de sensores ambientales, equipos científicos y sistemas remotos que requieren energía sostenible e ininterrumpida.

La propuesta del equipo sevillano abre la puerta a una nueva generación de tecnologías renovables, capaces de adaptarse a diferentes escenarios climáticos y asegurar un suministro eléctrico continuo, aprovechando tanto la luz solar como la fuerza de la lluvia.

El secreto de la innovación de los investigadores reside en una capa ultrafina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo transforman los paneles solares la luz del sol en electricidad para tu hogar

La generación de electricidad a partir de paneles solares puede parecer un fenómeno futurista, pero se basa en un principio físico conocido como efecto fotovoltaico. Este proceso permite transformar la energía solar en electricidad utilizable dentro del hogar.

Todo empieza con las células fotovoltaicas, pequeñas unidades que componen cada panel solar. El material principal que las conforma es el silicio, un semiconductor tratado para tener una capa con carga positiva y otra con carga negativa. Al combinarse, estas capas crean un campo eléctrico estable, comparable al de los polos de una batería.

Cuando la luz del sol incide sobre la superficie del panel, lo hace en forma de partículas diminutas llamadas fotones. Estos fotones llegan constantemente, incluso en días nublados, y al impactar sobre el silicio, transfieren su energía a los electrones del material.

Vista aérea de un extenso parque solar con paneles fotovoltaicos alineados que se extiende sobre campos agrícolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este aporte de energía provoca que algunos electrones se liberen de los átomos de silicio. El campo eléctrico presente dentro de la célula fotovoltaica dirige el movimiento de estos electrones en una dirección específica, obligándolos a desplazarse a través de unas finas pistas metálicas integradas en el panel. Ese desplazamiento organizado de electrones constituye una corriente eléctrica, conocida como Corriente Continua (CC).

Sin embargo, la electricidad producida de este modo no puede utilizarse directamente en la mayoría de los hogares, ya que los aparatos eléctricos y enchufes requieren Corriente Alterna (CA). Por ello, la energía que sale desde el panel debe pasar primero por un inversor, un dispositivo imprescindible en toda instalación solar residencial.

El inversor recibe la Corriente Continua generada por los paneles y la convierte en Corriente Alterna, ajustando su frecuencia para que sea compatible con la red eléctrica doméstica. Tras este proceso, la electricidad se distribuye dentro de la vivienda y está lista para alimentar luces, electrodomésticos y dispositivos eléctricos.