Se retiran del mercado 76 toneladas de carne de res, cerdo y cabra tras emitirse una alerta sanitaria de máximo riesgo

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria anunció el retiro de 76 toneladas de carne de vaca, cerdo y cabra producidas por Star Meat Delivery. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos anunció el 22 de septiembre el retiro de aproximadamente 167.639 libras, equivalentes a unas 76 toneladas, de productos crudos de carne vacuna, cerdo y cabra elaborados por Star Meat Delivery Inc. La medida afecta mercancía distribuida a comercios y restaurantes de todo Estados Unidos y responde a que los productos fueron fabricados sin inspección federal y llevaban una marca de inspección falsa.

La empresa involucrada tiene sede en Lucama, Carolina del Norte, y los productos fueron enviados a A&D Foods, un distribuidor ubicado en Duluth, Georgia, para su posterior comercialización a nivel nacional. La autoridad sanitaria federal indicó que los artículos llevaban el número de establecimiento “EST. 1363”, una identificación que no posee una autorización federal de inspección, de acuerdo con el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El caso fue clasificado como un retiro Clase I, la categoría de mayor riesgo utilizada por la agencia para alimentos regulados. Esta clasificación no supone que se hayan detectado enfermedades o contaminantes específicos en todos los productos, pero establece que existe una probabilidad razonable de consecuencias graves si los alimentos se consumen.

El organismo asignó la categoría de retiro Clase I al procedimiento debido a la probabilidad de consecuencias graves para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retiro de carne en Estados Unidos: qué productos fueron retirados

El retiro abarca cajas de peso variable con paquetes individuales sellados al vacío y etiquetados bajo la marca A&D Foods. Los productos fueron elaborados en distintas fechas anteriores al 22 de septiembre y contienen cortes de cabra, carne vacuna y cerdo, además de una preparación identificada como mezcla para menudo, según el aviso del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La lista publicada por la autoridad incluye carne de cabra cortada en piezas de una pulgada y media, cabra con piel quemada, ribeye en rebanadas de cuatro onzas, carne vacuna fileteada para barbacoa coreana, cola de res, costillas cortas y jarretes con hueso. También incluye patas de res, costillas de res para caldo y costillas de res fileteadas.

En el grupo de productos de cerdo figuran carne molida, chorizo, chuletas con hueso, patas cortadas, trozos de costilla, paleta Boston en cubos, paleta Boston fileteada, codillo rebanado y paleta Boston cortada en láminas de 3,5 o cuatro milímetros. Las presentaciones informadas van desde 10 hasta 30 libras por caja, según el tipo de corte.

PUBLICIDAD

La autoridad identificó 23 descripciones comerciales dentro del retiro. Algunas cajas contienen nombres en inglés y otras referencias a preparaciones habituales en cocinas latinoamericanas y asiáticas, como menudo, caldo o carne para barbacoa coreana. Esa variedad obliga a verificar tanto el corte como el número de establecimiento consignado en el empaque.

El listado oficial abarca 23 descripciones comerciales que incluyen cola de res, paleta de cerdo, carne de cabra y mezcla para menudo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar la carne retirada con el código EST. 1363

El dato principal para reconocer los productos alcanzados es la presencia del código “EST. 1363” en la marca de inspección. El FSIS sostuvo que ese número no tiene una concesión federal de inspección, por lo que cualquier artículo con esa identificación debe considerarse mal rotulado y no apto para el consumo.

PUBLICIDAD

El organismo advirtió que la identificación puede no aparecer en todos los envases que llegan al consumidor final. Los productos fueron despachados en cajas de cartón, pero supermercados, carnicerías u otros comercios pueden haber colocado etiquetas propias con el precio, el peso y las instrucciones de manipulación.

Por esa razón, la agencia recomienda revisar las etiquetas disponibles en el producto y consultar al comercio donde fue adquirido si hay dudas sobre el origen de la carne. Los restaurantes y minoristas que tengan cajas o paquetes vinculados con A&D Foods deben verificar los inventarios, separar los artículos alcanzados y evitar su venta o servicio.

PUBLICIDAD

El aviso no incluye fechas de vencimiento únicas para todos los alimentos retirados, ya que los productos se elaboraron en distintas fechas y se distribuyeron en varias presentaciones. La referencia común es la falsa marca federal y la cadena de distribución vinculada con la empresa de Carolina del Norte y el distribuidor de Georgia, de acuerdo con el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Los comercios minoristas y carnicerías pueden haber colocado etiquetas propias sobre las cajas de cartón despachadas por la empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el retiro de Star Meat Delivery fue clasificado como Clase I

El retiro Clase I es la clasificación sanitaria más alta del FSIS. La agencia lo define como una situación en la cual existe una probabilidad razonable de que el uso o la exposición a un producto provoque consecuencias adversas graves para la salud o la muerte.

PUBLICIDAD

La medida se basa en que los productos se elaboraron sin el beneficio de una inspección federal. El FSIS explicó que los alimentos sin ese control podrían contener alérgenos no declarados, bacterias dañinas u otros contaminantes. El aviso no señala que esos riesgos hayan sido comprobados en los lotes incluidos, sino que la falta de inspección impide certificar que cumplieron los requisitos sanitarios y de etiquetado, de acuerdo con el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La autoridad detectó la situación durante actividades de vigilancia. El organismo no precisó en su comunicado si el hallazgo surgió de una visita de inspección, una verificación documental o una denuncia, pero informó que su investigación continúa y que la lista de artículos podría ampliarse.

PUBLICIDAD

Los retiros de carne regulados por el FSIS se aplican a productos que pueden estar adulterados o mal rotulados. En estos procedimientos, la autoridad divulga la información para que distribuidores, comercios y consumidores identifiquen los alimentos afectados y los retiren de la cadena de suministro.

La falta de control sanitario federal impide certificar que la carne esté libre de alérgenos no declarados o bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Hay personas enfermas por la carne de cerdo, res y cabra retirada?

Hasta la emisión del aviso oficial, el FSIS indicó que no había informes confirmados de enfermedades o lesiones vinculadas con los productos de Star Meat Delivery Inc. La agencia recomendó que quienes crean haber sufrido un problema de salud relacionado con el consumo de estos artículos consulten a un profesional sanitario, según el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La inexistencia de casos confirmados no altera el alcance del retiro. La medida se mantiene porque el origen de los productos no contó con inspección federal y porque las etiquetas incluían un número de establecimiento no autorizado. El FSIS establece que los alimentos afectados no deben ingresar al consumo humano ni permanecer disponibles para su venta.

La clasificación Clase I tampoco equivale a una confirmación de brote alimentario. El sistema del FSIS diferencia esta categoría de los retiros Clase II, aplicados cuando la posibilidad de efectos adversos es remota, y de los Clase III, destinados a situaciones en las que no se esperan efectos sanitarios.

Los consumidores y propietarios de restaurantes deben desechar los paquetes alcanzados o devolverlos al comercio donde los adquirieron. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben hacer los consumidores y restaurantes con la carne retirada

Los consumidores que tengan productos incluidos en el retiro no deben comerlos. La instrucción del FSIS es desecharlos o devolverlos al lugar donde fueron comprados. Comercios y restaurantes deben dejar de venderlos o servirlos, además de apartarlos de los inventarios para impedir que lleguen a clientes, según el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Las personas que necesiten orientación sobre un producto pueden utilizar la línea de atención de carnes y aves del USDA, conocida como USDA Meat and Poultry Hotline, al número 1-888-674-6854. La agencia también dispone de un sistema electrónico para presentar reclamos vinculados con productos cárnicos, avícolas y de huevo bajo su jurisdicción, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La investigación oficial permanece abierta y el FSIS puede actualizar la identificación de los productos, el alcance de la distribución o las instrucciones para el público. Mientras tanto, la recomendación para consumidores, comerciantes y restaurantes es revisar artículos conservados en refrigeradores o congeladores que lleven la marca A&D Foods o el código “EST. 1363”.