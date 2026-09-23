Teleshow

La increíble historia de Fito Páez para evitar el servicio militar: “Me saqué siete muelas en 48 horas”

El cantante recordó las maniobras que realizó a los 18 años frente a las revisiones sanitarias del ejército, que despertaron las risas de Mario Pergolini y del público en Otro día perdido

El músico recordó el riesgo que tomó para ser rechazado en el servicio militar
Guardar

Una consulta odontológica suele terminar con una recomendación de cepillado, una radiografía o, con suerte, una limpieza. La de Fito Páez, en cambio, incluyó una decisión extrema: se quitó siete muelas en 48 horas para evitar el servicio militar obligatorio. El músico recordó la historia durante su paso por Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini, y dejó al conductor entre la incredulidad y la risa.

Con 18 años, Páez se encontraba frente a una posibilidad que no estaba dispuesto a contemplar: hacer la colimba. Ya había empezado a tocar junto a Charly García, atravesaba una etapa de descubrimientos personales y musicales y no quería interrumpir ese camino para incorporarse al servicio militar.

PUBLICIDAD

El cantante contó que se presentó en dos revisaciones médicas. En la primera recibió una respuesta que no esperaba: estaba apto. Entonces probó con un método que, visto a la distancia, parece salido de una comedia de enredos. “Dejé de comer dos semanas, volví e igual seguía bien”, relató durante la charla con Pergolini.

La estrategia no dio resultado. Páez siguió buscando una forma de obtener un DAF, sigla que aludía a una deficiencia de aptitudes físicas y que podía dejarlo fuera de la convocatoria. Según explicó, descartó fingir un problema psiquiátrico porque le habían advertido que los médicos podían detectar la simulación.

PUBLICIDAD

Fito Páez junto a Mario Pergolini en Otro Día Perdido
Fito Páez se sacó siete muelas para no hacer la colimba

“Me habían contado que si te hacías el loco, tenían como descubrirte”, recordó. Para entonces, dijo, su vida empezaba a girar con fuerza alrededor de la música. “Yo estaba empezando a tocar con Charly, descubriendo las drogas, las mujeres, no quería hacer la colimba”, enumeró.

La tercera instancia ocurrió en Paraná, donde encontró una alternativa tan efectiva como dolorosa. Páez relató que un médico le explicó que la pérdida de la superficie masticatoria podía ser un argumento para no ser considerado apto. La condición era concreta: debía perder las ocho muelas.

Había una particularidad que terminó de cerrar el insólito cálculo. El rosarino ya no tenía una de esas piezas dentales, por lo que le quedaban siete. “Me dijo que te podía dar pérdida de la superficie masticatoria. Tenía que perder las ocho muelas, como ya no tenía una, me quedaban siete y fui a por ello”, relató el músico.

La determinación se convirtió en una carrera contra el tiempo. El artista acudió a dos guardias odontológicas y repartió las extracciones entre ambas. “No te preguntaban nada, entonces me saqué cuatro en una y tres en otra. En 48 horas”, precisó. Siete muelas menos en dos días fue el costo de su búsqueda por quedar afuera del servicio militar.

Fito Páez y Charly García
Fito Páez y Charly García en sus primeros años musicales juntos

Lejos de presentar la maniobra como una hazaña sin consecuencias, Páez detalló el malestar que padeció después de las intervenciones. “Yo lloraba y sangraba un montón, no había remedio que calmara el dolor”, afirmó. El relato, que combinó cálculo, desesperación juvenil y una tolerancia al dolor difícil de imaginar, provocó la reacción inmediata de Pergolini.

El conductor interrumpió la anécdota con una frase irónica que sintetizó el clima en el estudio: “No podemos idolatrar un tipo así”. La respuesta generó risas, mientras el cantante continuaba con el desenlace de una historia que había empezado en un consultorio y todavía tenía una última revisión por delante.

Páez regresó al examen médico con la boca en recuperación y la cantidad de piezas dentales necesaria para sostener el argumento. El plan funcionó. “Cuando hice la revisación me dejaron salvarme”, contó sobre la decisión que le permitió evitar la colimba.

El músico agregó que el profesional que lo atendió entendió la dimensión de lo que había hecho para no quedar incorporado. “Tomátelas, te lo merecés”, le dijo, según reconstruyó Páez en el programa. Con esa frase terminó una secuencia que incluyó ayuno, tres revisaciones y siete extracciones dentales.

Fito Páez, Cecilia Roth
El cantante reparó su dentadura años después al comenzar su vínculo con Cecilia Roth

Años más tarde, el cantante reparó su dentadura cuando inició su relación con Cecilia Roth, según contó en otras oportunidades. La experiencia quedó convertida en una de esas anécdotas que parecen improbables hasta que el propio protagonista las narra: la vez que Fito Páez eligió pasar por dos guardias odontológicas antes que presentarse a la colimba.

Temas Relacionados

Fito PáezParanáServicio militarOdontologíaMario PergoliniOtro día perdidoExtracción de muelasColimba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Otero habló tras la condena por la extorsión que sufrió a los 14 años: “A las personas malas, le pasan cosas malas”

El hijo de Florencia Peña confirmó que la causa penal llegó a su fin con una condena firme, cuatro años después de que comenzara el esquema de robos y extorsión de una examiga que lo tuvo como víctima junto a su familia

Juan Otero habló tras la condena por la extorsión que sufrió a los 14 años: “A las personas malas, le pasan cosas malas”

Viviana Canosa confesó que tendrá una cita romántica con un exjugador de la Selección Argentina: “La semana que viene lo veo”

La conductora contó al aire que verá la próxima semana a un exjugador retirado, luego de una década de acercamientos intermitentes que nunca habían llegado a un encuentro cara a cara

Viviana Canosa confesó que tendrá una cita romántica con un exjugador de la Selección Argentina: “La semana que viene lo veo”

El jurado original de Popstars volvió para una emotiva gala cargada de recuerdos: “Esto nos toca el corazón a todos”

Pablo Ramírez, Magalí Bachor, Fernando López Rossi y Marcelo Iripino regresaron al reality del que fueron parte en 2001 y 2002. Su reencuentro con Martín Cirio y Vir Módica

El jurado original de Popstars volvió para una emotiva gala cargada de recuerdos: “Esto nos toca el corazón a todos”

Fito Páez habló de su relación con Sofía Gala: “Puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”

El artista respondió a las consultas sobre su cercanía con la actriz, luego de semanas de rumores, imágenes juntos y versiones de una separación

Fito Páez habló de su relación con Sofía Gala: “Puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”

Sabrina Rojas dejó la puerta abierta a una reconciliación con José Chatruc: “Yo lo adoro”

La conductora aseguró que no mantiene contacto diario con el exfutbolista, aunque reconoció que es la única expareja con la que puede imaginar un eventual reencuentro sentimental en el futuro

Sabrina Rojas dejó la puerta abierta a una reconciliación con José Chatruc: “Yo lo adoro”

AMÉRICA

Nuevos bombardeos de Putin contra infraestructuras civiles en Ucrania: al menos dos muertos y siete heridos

Nuevos bombardeos de Putin contra infraestructuras civiles en Ucrania: al menos dos muertos y siete heridos

"Sin pluralismo, no hay cultura": más de 350 autores de todo el mundo salieron en defensa de Ariana Harwicz

Un importante aeropuerto de EEUU activa una alerta tras el paso de una persona infectada con uno de los virus más contagiosos

Durante los primeros 10 días de septiembre llovió lo mismo que en todo agosto en El Salvador

El opositor Juan Sebastián Chamorro comparecerá el 30 de septiembre ante el Senado estadounidense por Nicaragua

MALDITOS NERDS

Rubeki presenta ‘The Hollowing’, un simulador de vuelo y terror para Steam

Rubeki presenta ‘The Hollowing’, un simulador de vuelo y terror para Steam

‘Witchbrook’ conserva su ventana de 2026 tras aparecer un posible video de 22 minutos

Marvel Studios confirma que tendremos el final de ‘Daredevil: Born Again’ en la temporada 3

‘Star Detective Precure!’ investigará un caso dentro de ‘Street Fighter 6′

‘The Walking Dead: Streets of Survival’ lleva la guerra total al arcade

DEPORTES

Los mellizos argentinos que corrieron la final de los 100 metros y quedaron a un paso del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los mellizos argentinos que corrieron la final de los 100 metros y quedaron a un paso del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

“Papá fue a jugar con Messi”: los tiernos mensajes que Dibu Martínez les dejó a sus hijos antes de unirse a la concentración de Argentina

Sorpresa en la Fórmula 1: un piloto se declaró “agente libre” en medio de los rumores de salida de su equipo

El particular video de Red Bull para anunciar la continuidad de Hadjar en 2027 tras su lesión: así está el mapa de pilotos de la Fórmula 1

La queja de Pierre Gasly tras el incidente con Franco Colapinto en la carrera en España y la charla interna en Alpine