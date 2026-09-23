La increíble historia de Fito Páez para evitar el servicio militar: “Me saqué siete muelas en 48 horas”

El músico recordó el riesgo que tomó para ser rechazado en el servicio militar

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Una consulta odontológica suele terminar con una recomendación de cepillado, una radiografía o, con suerte, una limpieza. La de Fito Páez, en cambio, incluyó una decisión extrema: se quitó siete muelas en 48 horas para evitar el servicio militar obligatorio. El músico recordó la historia durante su paso por Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini, y dejó al conductor entre la incredulidad y la risa.

Con 18 años, Páez se encontraba frente a una posibilidad que no estaba dispuesto a contemplar: hacer la colimba. Ya había empezado a tocar junto a Charly García, atravesaba una etapa de descubrimientos personales y musicales y no quería interrumpir ese camino para incorporarse al servicio militar.

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El cantante contó que se presentó en dos revisaciones médicas. En la primera recibió una respuesta que no esperaba: estaba apto. Entonces probó con un método que, visto a la distancia, parece salido de una comedia de enredos. “Dejé de comer dos semanas, volví e igual seguía bien”, relató durante la charla con Pergolini.

La estrategia no dio resultado. Páez siguió buscando una forma de obtener un DAF, sigla que aludía a una deficiencia de aptitudes físicas y que podía dejarlo fuera de la convocatoria. Según explicó, descartó fingir un problema psiquiátrico porque le habían advertido que los médicos podían detectar la simulación.

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Fito Páez se sacó siete muelas para no hacer la colimba

“Me habían contado que si te hacías el loco, tenían como descubrirte”, recordó. Para entonces, dijo, su vida empezaba a girar con fuerza alrededor de la música. “Yo estaba empezando a tocar con Charly, descubriendo las drogas, las mujeres, no quería hacer la colimba”, enumeró.

La tercera instancia ocurrió en Paraná, donde encontró una alternativa tan efectiva como dolorosa. Páez relató que un médico le explicó que la pérdida de la superficie masticatoria podía ser un argumento para no ser considerado apto. La condición era concreta: debía perder las ocho muelas.

Había una particularidad que terminó de cerrar el insólito cálculo. El rosarino ya no tenía una de esas piezas dentales, por lo que le quedaban siete. “Me dijo que te podía dar pérdida de la superficie masticatoria. Tenía que perder las ocho muelas, como ya no tenía una, me quedaban siete y fui a por ello”, relató el músico.

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La determinación se convirtió en una carrera contra el tiempo. El artista acudió a dos guardias odontológicas y repartió las extracciones entre ambas. “No te preguntaban nada, entonces me saqué cuatro en una y tres en otra. En 48 horas”, precisó. Siete muelas menos en dos días fue el costo de su búsqueda por quedar afuera del servicio militar.

Fito Páez y Charly García en sus primeros años musicales juntos

Lejos de presentar la maniobra como una hazaña sin consecuencias, Páez detalló el malestar que padeció después de las intervenciones. “Yo lloraba y sangraba un montón, no había remedio que calmara el dolor”, afirmó. El relato, que combinó cálculo, desesperación juvenil y una tolerancia al dolor difícil de imaginar, provocó la reacción inmediata de Pergolini.

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El conductor interrumpió la anécdota con una frase irónica que sintetizó el clima en el estudio: “No podemos idolatrar un tipo así”. La respuesta generó risas, mientras el cantante continuaba con el desenlace de una historia que había empezado en un consultorio y todavía tenía una última revisión por delante.

Páez regresó al examen médico con la boca en recuperación y la cantidad de piezas dentales necesaria para sostener el argumento. El plan funcionó. “Cuando hice la revisación me dejaron salvarme”, contó sobre la decisión que le permitió evitar la colimba.

El músico agregó que el profesional que lo atendió entendió la dimensión de lo que había hecho para no quedar incorporado. “Tomátelas, te lo merecés”, le dijo, según reconstruyó Páez en el programa. Con esa frase terminó una secuencia que incluyó ayuno, tres revisaciones y siete extracciones dentales.

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El cantante reparó su dentadura años después al comenzar su vínculo con Cecilia Roth

Años más tarde, el cantante reparó su dentadura cuando inició su relación con Cecilia Roth, según contó en otras oportunidades. La experiencia quedó convertida en una de esas anécdotas que parecen improbables hasta que el propio protagonista las narra: la vez que Fito Páez eligió pasar por dos guardias odontológicas antes que presentarse a la colimba.