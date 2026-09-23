Política

“Me estaba rascando el ombligo”: la respuesta de un diputado al que acusaron de drogarse en plena sesión

El legislador entrerriano, Juan Manuel Rossi, apuntó contra quienes lo acusaron de “falopero” por un video suyo en un trámite parlamentario y dijo que es “víctima de una maniobra en redes”

Video viral del diputado provincial de Entre Ríos, Juan Manuel Rossi, rascándose el ombligo con una birome durante una sesión.
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El diputado provincial de Entre Ríos, Juan Manuel Rossi, se vio involucrado en una insólita escena, luego de que se viralizara en redes un video en el que aparecía presuntamente consumiendo estupefacientes durante una sesión parlamentaria. Pero lo negó, y en una poco protocolar explicación, contestó que el objeto que aparece en las imágenes era una birome.

“Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome ‘falopero’. En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo”, afirmó Juan Manuel Rossi en su cuenta oficial de X. “Son los mismos operadores berretas del PJ kirchnerista que se dedican a hacer operaciones contra el gobernador de nuestra provincia y sus funcionarios”, agregó.

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El diputado que integra el bloque Juntos desmintió un video que circulaba en las últimas horas en redes, al parecer editada y retocada, en el que se lo veía a Rossi haciendo un gesto a partir del cual se estaría llevando una sustancia a su nariz. En respuesta, compartió el fragmento del video original grabado en el recinto, donde se ve que realiza un ademán con la birome.

Pese a la explicación, usuarios de redes sociales se rieron de la situación y cuestionaron a Rossi por el mal gusto del gesto, que choca con los usos y costumbres de un ámbito oficial como es una Cámara de Diputados.

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Captura de pantalla de una publicación en la red social X del usuario Juan Manuel Rossi con un video adjunto de una sesión legislativa
El diputado provincial de Entre Ríos Juan Manuel Rossi desmiente las acusaciones en redes sociales

En su mensaje en redes sociales, Rossi recordó la condena de corrupción contra el ex gobernador Sergio Urribarri y desafió a sus adversarios: “Les propongo algo: yo me hago hoy mismo un examen toxicológico y ustedes les explican a los entrerrianos la condena por corrupción de Urribarri”, los contratos truchos de la Legislatura y todas las causas que todavía investigan qué hicieron con la plata de los entrerrianos. Yo doy la cara. ¿Ustedes se animan?“.

Desde el entorno del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresaron su apoyo a Rossi. “Manipular con IA un video para inventar una acusación y tratar de destruir a una persona cruza todos los límites”, sostuvo el secretario general de la Gobernación entrerriana, Mauricio Colello, quien repudió el episodio. El funcionario remarcó además que “no todo vale en política, mucho menos en la vida”. “Cuando del otro lado no hay ideas ni propuestas, queda esto. Mi solidaridad con Juan Rossi. No nos van a correr”, expresó.

Un diputado controversial

Rossi es ingeniero industrial, presidente provincial del Partido Socialista y ocupa una banca desde diciembre de 2023, tras reemplazar en esa banca a Alicia Fregonese. Además, preside la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente y es una de las voces del oficialismo en debates sobre ambiente, agroquímicos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el control de sobrecarga en rutas.

La controversia digital ocurrió el mismo día en que Rossi protagonizó un intenso intercambio con las diputadas del Partido Justicialista, Laura Stratta y Andrea Zoff, durante un debate de comisión. Ambas cuestionaban los plazos y el procedimiento con que el oficialismo emite dictámenes sobre proyectos del Poder Ejecutivo, pero el diputado socialista elevó el tono para defender la dinámica de las comisiones. Sus pares mujeres le pidieron que tuviera cuidado con sus expresiones.

Juan Manuel Ríos sonríe sentado con saco gris y suéter oscuro en una sala con micrófonos y monitores
El diputado provincial Juan Manuel Ríos permanece sentado en su banca durante una jornada en el recinto legislativo.

El diputado enfrenta desde hace meses denuncias públicas por violencia laboral y de género formuladas por exempleados de su despacho. Tamara Godoy, presidenta de la Federación Universitaria de Entre Ríos, organización estudiantil entrerriana, relató situaciones de hostigamiento, gritos, gestos intimidatorios y uso del poder para disciplinar durante 2024, cuando fue empleada de Rossi. La militante también integra el Partido Socialista local.

Lucas Remiro, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, presentó otro testimonio y afirmó que fue despedido en diciembre, antes de las fiestas, en medio de malos tratos. También había sido empleado del legislador.

Trabajar en ese espacio era convivir con la ira permanente, los gritos y la humillación. Su enojo se desataba por lo más mínimo: un error, una interpretación o cualquier situación cotidiana que no le gustara. Llegué a ir a trabajar con miedo y ansiedad. Con mis compañeras tratábamos de sostenernos entre nosotros para evitar que “le toque” a alguno, pero era inevitable”, dijo el denunciante, en un posteo público.

Hasta el momento, no hubo novedades disciplinarias en el Partido Socialista local.

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